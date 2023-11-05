Увидеть знаковые достопримечательности Дубая и символы ОАЭ на автомобильной экскурсии
На кабриолете Ford Mustang вы с ветерком прокатитесь по центральной городской магистрали с многочисленными небоскрёбами, включая самое высокое здание в мире — Бурдж-Халифа.
Исследуете роскошный район Дубай Марина и, конечно же, побываете на «Пальме» — искусственном острове, с которого открываются потрясающие виды на элитные кварталы.
Исследуете роскошный район Дубай Марина и, конечно же, побываете на «Пальме» — искусственном острове, с которого открываются потрясающие виды на элитные кварталы.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Во время экскурсии мы поделимся с вами увлекательными фактами о каждой точке маршрута и с радостью расскажем о нашем опыте проживания в Дубае. Не будет скучных моментов: вас ждут захватывающие рассказы о местной жизни, советы о том, как провести время, полезные рекомендации по покупкам, ресторанам, кафе и развлечениям. Ну и, кончено же, самые красивые места этого невероятного мегаполиса.
Достопримечательности по маршруту
Остров Голубой воды — Пальма Джумейра — Марина Харбор — комплекс Мадинат Джумейра — рынок Аль-Бахар — Бурдж-Халифа и фонтаны Дубая — Музей будущего — Золотая рамка.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на машине Ford Mustang бордового или чёрного цвета — на ваш выбор. Но наличие свободного автомобиля необходимо уточнить в переписке.
- Программа может быть скорректирована в зависимости от ваших пожеланий
- С октября по май экскурсия проходит по расписанию: утренний тур — в 09:00, тур на закате — в 16:00, вечерний тур — в 21:00. В жаркие месяцы (с июня по сентябрь) экскурсии возможны в 09:00, 20:00 и 21:00.
- Встреча из удалённых отелей (Jebel Ali, Bab Al Shams, Al Maha Resort, Riu, Centara, Lapita и др.) за дополнительную плату — $30
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Myrat — ваша команда гидов в Дубае
Приветствую! Мы — группа лицензированных гидов в Дубае и обладаем глубокими знаниями о современной и прошлой жизни в Эмиратах, так как проживаем и работаем здесь уже много лет. Нам бы хотелось раскрыть перед вами тайны и особенности этого города, а также показать самые известные места Дубая, чтобы, глядя на фотографии знаменитых зданий, вы могли с уверенностью сказать: «Я здесь побывал(а)!»
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Популярные места
Пальма Джумейра
Бурдж-Халифа
Рамка Дубая
Музей Будущего
Музеи
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Оазис Мадинат Джумейра
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