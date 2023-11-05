Myrat — ваша команда гидов в Дубае

Приветствую! Мы — группа лицензированных гидов в Дубае и обладаем глубокими знаниями о современной и прошлой жизни в Эмиратах, так как проживаем и работаем здесь уже много лет. Нам бы хотелось раскрыть перед вами тайны и особенности этого города, а также показать самые известные места Дубая, чтобы, глядя на фотографии знаменитых зданий, вы могли с уверенностью сказать: «Я здесь побывал(а)!»

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