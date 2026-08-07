На кабриолете Ford Mustang вы с ветерком прокатитесь по центральной магистрали с многочисленными небоскрёбами, включая самое высокое здание в мире — Бурдж-Халифу.
Исследуете роскошный район Дубай Марина и, конечно же, побываете на «Пальме» — искусственном острове, с которого открываются потрясающие виды на элитные кварталы.
Исследуете роскошный район Дубай Марина и, конечно же, побываете на «Пальме» — искусственном острове, с которого открываются потрясающие виды на элитные кварталы.
Описание экскурсии
Во время экскурсии мы поделимся с вами увлекательными фактами о каждой точке маршрута и с радостью расскажем о нашем опыте проживания в Дубае. Не будет скучных моментов: вас ждут захватывающие рассказы о местной жизни, советы о том, как провести время, полезные рекомендации по покупкам, ресторанам, кафе и развлечениям. Ну и, конечно же, самые красивые места этого невероятного мегаполиса.
Достопримечательности по маршруту
Остров Голубой воды — Пальма Джумейра — Марина Харбор — комплекс Мадинат Джумейра — рынок Аль-Бахар — Бурдж-Халифа и фонтаны Дубая — Музей будущего — Золотая рамка.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на машине Ford Mustang бордового или чёрного цвета — на ваш выбор. Но наличие свободного автомобиля необходимо уточнить в переписке.
- Программа может быть скорректирована в зависимости от ваших пожеланий
- С октября по май экскурсия проходит по расписанию: утро — в 09:00, на закате — в 16:00, вечер— в 21:00. В жаркие месяцы (с июня по сентябрь) экскурсии возможны в 09:00, 20:00 и 21:00.
- Встреча из удалённых отелей (Jebel Ali, Bab Al Shams, Al Maha Resort, Riu, Centara, Lapita и др.) за дополнительную плату — $30
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурат — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Приветствуем тебя, будущий путешественник, в увлекательном мире Дубая! Мы — команда весёлых и лицензированных гидов, готовых поделиться с тобой всей нашей любовью к этому удивительному городу. Мы не просто гиды,
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