На кабриолете Ford Mustang вы с ветерком прокатитесь по центральной магистрали с многочисленными небоскрёбами, включая самое высокое здание в мире — Бурдж-Халифу. Исследуете роскошный район Дубай Марина и, конечно же, побываете на «Пальме» — искусственном острове, с которого открываются потрясающие виды на элитные кварталы.

Описание экскурсии

Во время экскурсии мы поделимся с вами увлекательными фактами о каждой точке маршрута и с радостью расскажем о нашем опыте проживания в Дубае. Не будет скучных моментов: вас ждут захватывающие рассказы о местной жизни, советы о том, как провести время, полезные рекомендации по покупкам, ресторанам, кафе и развлечениям. Ну и, конечно же, самые красивые места этого невероятного мегаполиса.

Достопримечательности по маршруту

Остров Голубой воды — Пальма Джумейра — Марина Харбор — комплекс Мадинат Джумейра — рынок Аль-Бахар — Бурдж-Халифа и фонтаны Дубая — Музей будущего — Золотая рамка.

Организационные детали