Дубай сегодняЗарядитесь впечатлениями от ультрасовременных достопримечательностей 🏛️ эмирата. За время экскурсии 🧭 вы сможете рассмотреть:Отель «Атлантис»Арабская роскошь во всём. Расположенный на знаменитом острове 🏝️ Пальма 🌴 Джумейра, отличается превосходными видами на бирюзовые воды Персидского залива. Дубайскую Венецию, или район Мадинат Джумейра Настоящий оазис в городе небоскрёбов. Это один из самых дорогих районов Дубаи. Сказочные здания песочного цвета с ветряными башнями, фортами и берега местных каналов, по которым плавают лодки абра. Гигантский «парус» Бурдж Аль АрабИзвестен всему миру не просто как великолепный отель 🏨, а как настоящий символ современного Дубая, — а также панорамы шоссе Шейха Зайда. Бурдж Халифа: остановка в облакахНу, а изюминкой вашего маленького путешествия, конечно, станут фантастические виды Дубая с площадки небоскреба Бурдж Халифа — гигантский сталагмит в самом сердце мегаполиса и визитная карточка Дубая с искусственным озером и танцующими фонтанами у основания! Специально разработанный дизайн круговой смотровой площадки 360 градусов, позволит вам охватить все уголки города.
Что входит
Мы сможем предоставить вам услугу трансфер из любого отеля Дубай, Шарджы или Аджмана
Транспортно–экскурсионное обслуживание
Билет на смотровую площадку
Что не входит
Трансфер из отелей, расположенных в Абу-Даби, Фуджейра, Рас эль-Хайма
Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Личные расходы туристов
Начало
🚩 Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана.
Место завершения
🏁 Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмане.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 35 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.