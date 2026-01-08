Бурдж-Халифа с самой эффектной обзорной точки, Пальма Джумейра, самое большое колесо обозрения и самое высокое здание-«рамка» в мире, Музей будущего… Дубаю точно есть что вам показать! Наше путешествие по городу займёт целый день: будем передвигаться на минивэне, делать остановки (в том числе на обед), прогуливаться и любоваться.
Описание экскурсии
- Район Bluewaters с самым большим колесом обозрения в мире.
- Остров Пальма Джумейра. Известен своими роскошными виллами и дорогими отелями. Если вся группа пожелает, поднимемся на одну из лучших смотровых площадок в Дубае или прокатимся на монорельсе.
- Мадинат Джумейра. Благодаря каналам и малоэтажной архитектуре этот район известен как «Дубайская Венеция». Отсюда вам откроется отличный вид на отель «Бурдж-аль-Араб» (Парус).
- Дубай Фрэйм — самая большая рамка в мире высотой с 50-этажный дом.
- Аль Сиф. Ближе к закату, когда вечерние лучи окрасят город, мы прогуляемся по изумительному району Аль Сиф. Здесь вы сделаете колоритные фотографии на фоне старых домов, а также сможете закупиться сладостями и сувенирами.
- Музей будущего. Его нужно видеть после наступления темноты, когда включается эффектная подсветка — что мы и сделаем.
- Бурдж-Халифа. Я покажу вам место, с которого вы рассмотрите известный небоскрёб.
- Дубай Молл. В завершение пройдёмся по торговому центру, где вы насладитесь Аквариумом, искусственным водопадом с фигурами ловцов жемчуга и обязательно посмотрим знаменитые фонтаны.
Опционально: при пожелании всех участников можно поехать в Сад цветов (Miracle garden) и насладиться собранием многочисленных образцов флористического искусства.
Организационные детали
- Мы заберём вас из удобного вам места и по окончании привезём обратно
- Трансфер из Дубая входит в стоимость. Трансфер из других эмиратов — за дополнительную плату.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- По запросу экскурсию можно провести индивидуально, условия уточняйте в переписке
Дополнительно оплачивается (по желанию):
- Смотровые площадки — от $15
- Аквариум — от $40
- Парк цветов (Miracle garden) — от $25
- Обед/ужин — от $11
в понедельник, среду и пятницу в 12:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$80
|Дети до 10 лет
|$70
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из вашего отеля/порта/аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азиз — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4988 туристов
Наша миссия — подарить вам самые яркие впечатления об отдыхе. Хотим рассказать всё самое интересное — о культуре, традициях, живой истории и удивительных фактах тех городов, что вы посещаете. Экскурсии проводим
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 175 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсовод Шоха очень интересно провел экскурсию. Нам все понравилось, группа была всего 6 человек. Все наши пожелания он выполнил, что очень было ценным для этого дня. У нас был морской
+2
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Экскурсия по Дубаю прошла безупречно, нам очень понравилось, гид Азиз был очень вежливым и добрым. У нас в группе были старшие (родители) и дети, но он смог нам угодить всём. Мы остались довольными и прекрасными впечатлениями о Дубае. Всем рекомендую 👍. 100 из 100%.
+2
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Большое спасибо Шоха что провел с нами этот замечательный день, за фото локации отдельное спасибо.
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А
12.12.25 Дубай, все прошло на высшем уровне, знания Гида, местоположения - маршрут тура!
Было комфортно, доступно, интересно и очень красиво, полюбовались разными достопримечательностями Дубая и остались в восторге! Спасибо!
Было комфортно, доступно, интересно и очень красиво, полюбовались разными достопримечательностями Дубая и остались в восторге! Спасибо!
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Е
Ездили с сестрой. Нам очень понравилось. У нас подобралась хорошая компания. Посетили много мест. Не смотря на то что группа задерживала поездку и мы не вмещались в заявленное время, нас не бросили и показали всю программу. Огромный плюс, что предусмотрен обед, привезли в очень вкусное кафе узбекской кухни (хорошая цена, большие порции и вкусно)
Очень рекомендуем
Очень рекомендуем
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О
Это была наша первая поездка в Дубай. Огромная благодарность нашему гиду Азизу. Передвигались на комфортном автомобиле с кондиционером по знаковым точкам Дубая. По дороге Азиз очень много рассказывал о стране, истории, традициях, культуре. Сам маршрут был очень продуман. Мини-группа это лучший формат для экскурсии. Очень рекомендую эту экскурсию. Спасибо за прекрасно проведённый день.
+2
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