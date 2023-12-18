Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе

Групповая экскурсия в Дубае

Комфортная автомобильная экскурсия с остановками у главных достопримечательностей и рассказами о них

Бурдж-Халифа с самой эффектной обзорной точки, Пальма Джумейра, самое большое колесо обозрения и самое высокое здание-«рамка» в мире, Музей будущего, поющий фонтан — тоже рекордный по высоте… Дубаю точно есть что вам показать! Наше путешествие по городу займёт целый день: будем передвигаться на минивэне, делать остановки (в том числе на обед), прогуливаться и любоваться.
Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
Ближайшие даты:
18
дек
20
дек
22
дек
25
дек
27
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$55
Дети до 12 лет$45
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Район Bluewaters с самым большим, но пока не рабочим колесом обозрения в мире.
  • Остров Пальма Джумейра. Известен своими роскошными виллами и дорогими отелями. Если вся группа пожелает, поднимемся на одну из лучших смотровых площадок в Дубае или прокатимся на монорельсе.
  • Мадинат Джумейра. Благодаря каналам и малоэтажной архитектуре этот район известен как «Дубайская Венеция». Отсюда вам откроется отличный вид на отель Бурдж-эль-Араб (Парус).
  • Дубай Фрэйм — самая большая рамка в мире высотой с 50-этажный дом.
  • Аль Сиф. Ближе к закату, когда вечерние лучи окрасят город, мы прогуляемся по изумительному району Аль Сиф. Здесь вы сделаете колоритные фотографии на фоне старых домов, а также сможете закупиться сладостями и сувенирами.
  • Музей будущего. Его нужно видеть после наступления темноты, когда включается эффектная подсветка — что мы и сделаем.
  • Бурддж-Халифа. Я покажу вам место, с которого вы рассмотрите известный небоскрёб.
  • Самый высокий поющий фонтан в мире. Вас ждёт свето-музыкальное шоу, которому нет равных!
  • Дубай Молл. В завершение пройдёмся по торговому центру, где вы насладитесь Аквариумом и искусственным водопадом с фигурами ловцов жемчуга.

Опционально: при пожелании всех участников можно поехать в Сад цветов (Miracle garden) и насладиться собранием многочисленных образцов флористического искусства.

Организационные детали

  • Мы заберём вас из удобного вам места и по окончании привезём обратно
  • Трансфер из Дубая входит в стоимость. Трансфер из других эмиратов — за дополнительную плату.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • По запросу экскурсию можно провести индивидуально, условия уточняйте в переписке

Дополнительно оплачивается (по желанию):

  • Смотровые площадки — от 15$
  • Аквариум — от 30$
  • Парк цветов (Miracle garden) — от 25$
  • Обед/ужин — от 11$

в понедельник, среду и пятницу в 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
из вашего отеля / порта / аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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