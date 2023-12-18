Комфортная автомобильная экскурсия с остановками у главных достопримечательностей и рассказами о них
Бурдж-Халифа с самой эффектной обзорной точки, Пальма Джумейра, самое большое колесо обозрения и самое высокое здание-«рамка» в мире, Музей будущего, поющий фонтан — тоже рекордный по высоте… Дубаю точно есть что вам показать! Наше путешествие по городу займёт целый день: будем передвигаться на минивэне, делать остановки (в том числе на обед), прогуливаться и любоваться.
Ближайшие даты:
18
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$55
|Дети до 12 лет
|$45
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Район Bluewaters с самым большим, но пока не рабочим колесом обозрения в мире.
- Остров Пальма Джумейра. Известен своими роскошными виллами и дорогими отелями. Если вся группа пожелает, поднимемся на одну из лучших смотровых площадок в Дубае или прокатимся на монорельсе.
- Мадинат Джумейра. Благодаря каналам и малоэтажной архитектуре этот район известен как «Дубайская Венеция». Отсюда вам откроется отличный вид на отель Бурдж-эль-Араб (Парус).
- Дубай Фрэйм — самая большая рамка в мире высотой с 50-этажный дом.
- Аль Сиф. Ближе к закату, когда вечерние лучи окрасят город, мы прогуляемся по изумительному району Аль Сиф. Здесь вы сделаете колоритные фотографии на фоне старых домов, а также сможете закупиться сладостями и сувенирами.
- Музей будущего. Его нужно видеть после наступления темноты, когда включается эффектная подсветка — что мы и сделаем.
- Бурддж-Халифа. Я покажу вам место, с которого вы рассмотрите известный небоскрёб.
- Самый высокий поющий фонтан в мире. Вас ждёт свето-музыкальное шоу, которому нет равных!
- Дубай Молл. В завершение пройдёмся по торговому центру, где вы насладитесь Аквариумом и искусственным водопадом с фигурами ловцов жемчуга.
Опционально: при пожелании всех участников можно поехать в Сад цветов (Miracle garden) и насладиться собранием многочисленных образцов флористического искусства.
Организационные детали
- Мы заберём вас из удобного вам места и по окончании привезём обратно
- Трансфер из Дубая входит в стоимость. Трансфер из других эмиратов — за дополнительную плату.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- По запросу экскурсию можно провести индивидуально, условия уточняйте в переписке
Дополнительно оплачивается (по желанию):
- Смотровые площадки — от 15$
- Аквариум — от 30$
- Парк цветов (Miracle garden) — от 25$
- Обед/ужин — от 11$
в понедельник, среду и пятницу в 12:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- из вашего отеля / порта / аэропорта
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, среду и пятницу в 12:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азиз — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 620 туристов
Здравствуйте, дорогие гости Дубая! Меня зовут Азиз. Я долго путешествовал по Арабским Эмиратам, за это время мне довелось узнать множество удивительных фактов и историй о городе, которыми я с радостью поделюсь с вами. Общение с путешественниками дарит мне настоящее удовольствие. На моих экскурсиях вы будете чувствовать себя комфортно, увидите визитные карточки города и сделаете лучшие фотографии!
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