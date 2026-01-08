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Антонина читать дальше уменьшить круиз, и дней для осмотра очень мало. Шоха дополнительно отвез нас в Глобальную деревню, где мы получили дополнительную информацию. В этот день мы посмотрели очень много. Без экскурсии это физически невозможно. Я уже не первый раз пользуюсь услугами «Азиза», при этом получаю огромное удовольствие от ребят и их профессиональных навыков. Экскурсовод Шоха очень интересно провел экскурсию. Нам все понравилось, группа была всего 6 человек. Все наши пожелания он выполнил, что очень было ценным для этого дня. У нас был морской +2 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Нодира Экскурсия по Дубаю прошла безупречно, нам очень понравилось, гид Азиз был очень вежливым и добрым. У нас в группе были старшие (родители) и дети, но он смог нам угодить всём. Мы остались довольными и прекрасными впечатлениями о Дубае. Всем рекомендую 👍. 100 из 100%. +2 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Алевтина Большое спасибо Шоха что провел с нами этот замечательный день, за фото локации отдельное спасибо. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анастасия 12.12.25 Дубай, все прошло на высшем уровне, знания Гида, местоположения - маршрут тура!

Было комфортно, доступно, интересно и очень красиво, полюбовались разными достопримечательностями Дубая и остались в восторге! Спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Евгения Ездили с сестрой. Нам очень понравилось. У нас подобралась хорошая компания. Посетили много мест. Не смотря на то что группа задерживала поездку и мы не вмещались в заявленное время, нас не бросили и показали всю программу. Огромный плюс, что предусмотрен обед, привезли в очень вкусное кафе узбекской кухни (хорошая цена, большие порции и вкусно)



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