ОАЭ - это не только Дубай и Абу-Даби.
Эмираты Шарджа, Умм-эль-Кувейн, Аджман, Рас-эль-Хайма и Фуджейра также помогут проникнуться духом страны. В этом путешествии можно увидеть богатую историю, уникальную архитектуру и разнообразные
Эмираты Шарджа, Умм-эль-Кувейн, Аджман, Рас-эль-Хайма и Фуджейра также помогут проникнуться духом страны. В этом путешествии можно увидеть богатую историю, уникальную архитектуру и разнообразные
5 причин купить эту экскурсию
- 🏜️ Посещение всех эмиратов за один день
- 🕌 Уникальная архитектура и история
- 🚗 Включен трансфер и услуги гида
- 🍽️ Обед в отеле на берегу Оманского залива
- 📸 Возможность сделать красочные фотографии
Что можно увидеть
- Памятник Корану
- Старый город Шарджи
- Восточный рынок Фуджейры
- Обзорная площадка каньона Вади Бих
- Исторический музей-форт Умм-эль-Кувейна
Описание экскурсии
- Место встречи — Дубай. Познакомившись с самым известным эмиратом, мы поедем дальше, в культурную столицу ОАЭ — Шарджу. Там посмотрим на памятник Корану, прогуляемся по Старому городу и поговорим о суровых кочевниках-бедуинах доисламского периода.
- По пустыне доберёмся до живописных гор зелёной Фуджейры. Посмотрим на архитектуру и зайдём на восточный рынок с персидскими коврами и экзотическими фруктами, выращенными в оазисах.
- Сделаем остановку на обзорной площадке каньона Вади Бих с лучшим в ОАЭ видом на Индийский океан и посетим отель на берегу Оманского залива — здесь у вас будет время на обед и купание в океане.
- Прогуляемся по красным пескам эмирата Рас-эль-Хайма, где вы сможете провести красочную фотосессию, посмотрим на пейзажи и посетим исторический музей-форт Умм-эль-Кувейна — самого маленького эмирата государства. И вечером вернёмся обратно в Дубай.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- В стоимость входит трансфер из вашего отеля в Дубае, транспортное обслуживание и услуги гида.
Дополнительные расходы
- Экскурсию можно начать из другого эмирата. Если ваш отель находится в Фуджейре — доплата за трансфер $120, из Рас-эль-Хайма — $85, из Аджмана — $50, из Шарджи — $30.
- Посещение музея в Умм-эль-Кувейна — 10 дирхамов/чел.
- Обед в отеле — около 60-120 дирхамов. Зависит от отеля и уточняется при бронировании экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 767 туристов
Я гид по состоянию души. Детство провёл в солнечной Испании, юность — в Италии, затем оказался снова в Испании, где окончил университет. Сейчас моя любовь — это Эмираты. Более 10
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
За один день познакомиться практически со всеми Эмиратами(за исключением Абу-Даби, поскольку все-таки нельзя объять необъятное😊), увидеть различные пейзажи, сменяющие друг друга - деловой сити, порт, форт, пустыня (отдельное спасибо за
+1
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И
Экскурсия превзошла все ожидания! Мы составили индивидуальный маршрут, и гид с удовольствием провез нас по всем ключевым местам. Мы увидели потрясающие горы, удивительную пустыню и узнали, как живут местные люди.
+2
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Константин- прекрасный гид с глубокими знаниями истории и человеческой природы. Было очень интересно слушать о тонкостях истории страны, политики и личном опыте гида.
Посмотрели 5 эмиратов, поели аутентичной еды, искупались в Оманском заливе)
Огромное спасибо!
Если вы любите погружение в страну и интересные факты о ней- от души рекомендую Константина❤️
Посмотрели 5 эмиратов, поели аутентичной еды, искупались в Оманском заливе)
Огромное спасибо!
Если вы любите погружение в страну и интересные факты о ней- от души рекомендую Константина❤️
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Е
экскурсия, дает возможность пусть и бегло, но осмотреть почти всю страну и составить собственное мнение о ней. Длительность 10 часов сначала пугает, но время проходит незаметно. Виды за окном. Новая информация. Не дают заскучать. Приятный момент купание в океане. Позволяет и отвлечься от переездов и продолжить их с новыми силами.
Езжайте! Не пожалеете!
Езжайте! Не пожалеете!
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Это очень Крутая экскурсия! Она каждый раз подстраивается под новых туристов, поэтому двух одинаковых просто нет! Мы очень много узнали о стране и о разных эмиратах. Юмор, присущий гиду, не давал превратить переезды между экскурсионными точками в «скучную тишину». Богатый жизненный опыт гида позволял ему отвечать на вопросы очень далекие от темы экскурсии. Нам невероятно понравилось
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Хотим выразить слова огромной благодарности нашему гиду Константину,который организовал очень интересную. содержательную экскурсию по Эмиратам. прекрасный водитель. грамотный экскурсовод. знающий своё дело. Очень комуникативный. Следующую встречу будем планировать с Константином. И обязательно порекомендуем своим друзьям.
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Входит в следующие категории Дубая
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