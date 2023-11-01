Увидеть и понять всю красочность и многоликость государства
ОАЭ — это не только Дубай и Абу-Даби, хотя там можно оценить всю многогранность государства.
Но мало кто знает, а тем более посещает эмираты Шарджа, Умм-эль-Кувейн, Аджмана, Рас-аль-Хайма и Фуджейра, которые помогают проникнуться духом страны.
В нашем путешествии вы убедитесь, что ОАЭ — это, прежде всего, богатая история, уникальная архитектура и разнообразные ландшафты.
Но мало кто знает, а тем более посещает эмираты Шарджа, Умм-эль-Кувейн, Аджмана, Рас-аль-Хайма и Фуджейра, которые помогают проникнуться духом страны.
В нашем путешествии вы убедитесь, что ОАЭ — это, прежде всего, богатая история, уникальная архитектура и разнообразные ландшафты.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Место встречи — Дубай. Познакомившись с самым известным эмиратом, мы поедем дальше, в культурную столицу ОАЭ — Шарджу. Там посмотрим на памятник Корану, прогуляемся по Старому городу и поговорим о суровых кочевниках-бедуинах доисламского периода.
- По пустыне доберёмся до живописных гор зелёной Фуджейры. Посмотрим на архитектуру и зайдём на восточный рынок с персидскими коврами и экзотическими фруктами, выращенными в оазисах.
- Сделаем остановку на обзорной площадке каньона Вади Бих с лучшим в ОАЭ видом на Индийский океан и посетим отель на берегу Оманского залива — здесь у вас будет время на обед и купание в океане.
- Прогуляемся по красным пескам эмирата Рас-эль-Хайма, где вы сможете провести красочную фотосессию, посмотрим на пейзажи и посетим исторический музей-форт Умм-эль-Кувейна — самого маленького эмирата государства. И вечером вернёмся обратно в Дубай.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- В стоимость входит трансфер из вашего отеля в Дубае, транспортное обслуживание и услуги гида.
Дополнительные расходы
- Экскурсию можно начать из другого эмирата. Если ваш отель находится в Фуджейре — доплата за трансфер $120, из Рас-эль-Хайма — $85, из Аджмана — $50, из Шарджи — $30.
- Посещение музея в Умм-эль-Кувейна — 10 дирхамов/чел.
- Обед в отеле — около 60-120 дирхамов. Зависит от отеля и уточняется при бронировании экскурсии.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- из вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 386 туристов
Меня зовут Константин и я гид по состоянию души. Свое детство я провел в солнечной Испании, юность — в Италии, затем снова Испания, где я окончил университет. Сейчас моя любовь — это Эмираты. Более 10 лет я работал в различных туристических фирмах (заядлые туристы, наверняка, помнят меня по европейским турпоездкам), совершенствуя свои знания и навыки, пока не понял, что сам могу дать людям, приезжающим в ОАЭ намного больше, чем предлагает обычный тур. Я показываю страну такой, какой ее видят местные жители, даю возможность понять, за что Эмиратами восхищаются практически все, кто в ней побывал и за что люблю эту страну я. Хотите вместить в одну туристическую поездку целую жизнь в Арабских Эмиратах? Тогда вам точно к нам! Я и моя многоязычная команда, состоящая из профессиональных гидов, покажем вам все завораживающие контрасты ОАЭ, сочетания величественной древности и ослепляющей роскоши современности. Добро пожаловать на наши экскурсии, которые точно оставят у вас неизгладимые впечатления!
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