Все Эмираты за 1 день

Увидеть и понять всю красочность и многоликость государства

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Ответы на вопросы
ОАЭ — это не только Дубай и Абу-Даби, хотя там можно оценить всю многогранность государства.

Но мало кто знает, а тем более посещает эмираты Шарджа, Умм-эль-Кувейн, Аджмана, Рас-аль-Хайма и Фуджейра, которые помогают проникнуться духом страны.

В нашем путешествии вы убедитесь, что ОАЭ — это, прежде всего, богатая история, уникальная архитектура и разнообразные ландшафты.
Все Эмираты за 1 день
Все Эмираты за 1 день
Все Эмираты за 1 день
Все Эмираты за 1 день
Все Эмираты за 1 день
Все Эмираты за 1 день
Все Эмираты за 1 день
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Место встречи — Дубай. Познакомившись с самым известным эмиратом, мы поедем дальше, в культурную столицу ОАЭ — Шарджу. Там посмотрим на памятник Корану, прогуляемся по Старому городу и поговорим о суровых кочевниках-бедуинах доисламского периода.
  • По пустыне доберёмся до живописных гор зелёной Фуджейры. Посмотрим на архитектуру и зайдём на восточный рынок с персидскими коврами и экзотическими фруктами, выращенными в оазисах.
  • Сделаем остановку на обзорной площадке каньона Вади Бих с лучшим в ОАЭ видом на Индийский океан и посетим отель на берегу Оманского залива — здесь у вас будет время на обед и купание в океане.
  • Прогуляемся по красным пескам эмирата Рас-эль-Хайма, где вы сможете провести красочную фотосессию, посмотрим на пейзажи и посетим исторический музей-форт Умм-эль-Кувейна — самого маленького эмирата государства. И вечером вернёмся обратно в Дубай.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
  • В стоимость входит трансфер из вашего отеля в Дубае, транспортное обслуживание и услуги гида.

Дополнительные расходы

  • Экскурсию можно начать из другого эмирата. Если ваш отель находится в Фуджейре — доплата за трансфер $120, из Рас-эль-Хайма — $85, из Аджмана — $50, из Шарджи — $30.
  • Посещение музея в Умм-эль-Кувейна — 10 дирхамов/чел.
  • Обед в отеле — около 60-120 дирхамов. Зависит от отеля и уточняется при бронировании экскурсии.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
из вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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