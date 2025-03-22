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Все Эмираты за 1 день

Познакомьтесь с Дубаем, посетите Шарджу, Фуджейру и другие эмираты. Увидите памятник Корану, каньон Вади Бих и отдохнёте на берегу Оманского залива
ОАЭ - это не только Дубай и Абу-Даби.

Эмираты Шарджа, Умм-эль-Кувейн, Аджман, Рас-эль-Хайма и Фуджейра также помогут проникнуться духом страны. В этом путешествии можно увидеть богатую историю, уникальную архитектуру и разнообразные
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ландшафты.

Начав с Дубая, экскурсия продолжится в Шардже, где вы увидите памятник Корану и прогуляетесь по Старому городу. Далее путь лежит через пустыню к горам Фуджейры, где можно посетить восточный рынок.

Остановка на обзорной площадке каньона Вади Бих и посещение отеля на берегу Оманского залива позволят насладиться видами и обедом. В Рас-эль-Хайме вас ждут красные пески и исторический музей-форт Умм-эль-Кувейна. Вечером возвращение в Дубай

4.6
17 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏜️ Посещение всех эмиратов за один день
  • 🕌 Уникальная архитектура и история
  • 🚗 Включен трансфер и услуги гида
  • 🍽️ Обед в отеле на берегу Оманского залива
  • 📸 Возможность сделать красочные фотографии
Все Эмираты за 1 день
Все Эмираты за 1 день
Все Эмираты за 1 день

Что можно увидеть

  • Памятник Корану
  • Старый город Шарджи
  • Восточный рынок Фуджейры
  • Обзорная площадка каньона Вади Бих
  • Исторический музей-форт Умм-эль-Кувейна

Описание экскурсии

  • Место встречи — Дубай. Познакомившись с самым известным эмиратом, мы поедем дальше, в культурную столицу ОАЭ — Шарджу. Там посмотрим на памятник Корану, прогуляемся по Старому городу и поговорим о суровых кочевниках-бедуинах доисламского периода.
  • По пустыне доберёмся до живописных гор зелёной Фуджейры. Посмотрим на архитектуру и зайдём на восточный рынок с персидскими коврами и экзотическими фруктами, выращенными в оазисах.
  • Сделаем остановку на обзорной площадке каньона Вади Бих с лучшим в ОАЭ видом на Индийский океан и посетим отель на берегу Оманского залива — здесь у вас будет время на обед и купание в океане.
  • Прогуляемся по красным пескам эмирата Рас-эль-Хайма, где вы сможете провести красочную фотосессию, посмотрим на пейзажи и посетим исторический музей-форт Умм-эль-Кувейна — самого маленького эмирата государства. И вечером вернёмся обратно в Дубай.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
  • В стоимость входит трансфер из вашего отеля в Дубае, транспортное обслуживание и услуги гида.

Дополнительные расходы

  • Экскурсию можно начать из другого эмирата. Если ваш отель находится в Фуджейре — доплата за трансфер $120, из Рас-эль-Хайма — $85, из Аджмана — $50, из Шарджи — $30.
  • Посещение музея в Умм-эль-Кувейна — 10 дирхамов/чел.
  • Обед в отеле — около 60-120 дирхамов. Зависит от отеля и уточняется при бронировании экскурсии.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Из вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 767 туристов
Я гид по состоянию души. Детство провёл в солнечной Испании, юность — в Италии, затем оказался снова в Испании, где окончил университет. Сейчас моя любовь — это Эмираты. Более 10
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лет я работал в различных туристических фирмах, совершенствуя свои знания и навыки, пока не понял, что сам могу дать людям, приезжающим в ОАЭ, намного больше, чем предлагает обычный тур. Я показываю страну такой, какой её видят местные жители, даю возможность понять, за что Эмиратами восхищаются практически все, кто здесь побывал. Хотите вместить в одну туристическую поездку целую жизнь в Арабских Эмиратах? Тогда вам точно к нам! Я и моя многоязычная команда, состоящая из профессиональных гидов, покажем вам все завораживающие контрасты ОАЭ!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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За один день познакомиться практически со всеми Эмиратами(за исключением Абу-Даби, поскольку все-таки нельзя объять необъятное😊), увидеть различные пейзажи, сменяющие друг друга - деловой сити, порт, форт, пустыня (отдельное спасибо за
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прогулку по барханам босиком!), оазисы, горы, купание в Индийском океане - это полный восторг! И все это в сопровождении эрудированного и очень приятного в общении гида Бориса- как говорится, пазл сложился. И, что очень ценно для меня, формат экскурсии - индивидуальный.
Рекомендую.

За один день познакомиться практически со всеми Эмиратами(за исключением Абу-Даби, поскольку все-таки нельзя объять необъятное😊), увидеть
За один день познакомиться практически со всеми Эмиратами(за исключением Абу-Даби, поскольку все-таки нельзя объять необъятное😊), увидеть
За один день познакомиться практически со всеми Эмиратами(за исключением Абу-Даби, поскольку все-таки нельзя объять необъятное😊), увидеть
За один день познакомиться практически со всеми Эмиратами(за исключением Абу-Даби, поскольку все-таки нельзя объять необъятное😊), увидеть
За один день познакомиться практически со всеми Эмиратами(за исключением Абу-Даби, поскольку все-таки нельзя объять необъятное😊), увидеть
За один день познакомиться практически со всеми Эмиратами(за исключением Абу-Даби, поскольку все-таки нельзя объять необъятное😊), увидеть
За один день познакомиться практически со всеми Эмиратами(за исключением Абу-Даби, поскольку все-таки нельзя объять необъятное😊), увидеть
За один день познакомиться практически со всеми Эмиратами(за исключением Абу-Даби, поскольку все-таки нельзя объять необъятное😊), увидеть+1
За один день познакомиться практически со всеми Эмиратами(за исключением Абу-Даби, поскольку все-таки нельзя объять необъятное😊), увидеть
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И
Экскурсия превзошла все ожидания! Мы составили индивидуальный маршрут, и гид с удовольствием провез нас по всем ключевым местам. Мы увидели потрясающие горы, удивительную пустыню и узнали, как живут местные люди.
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Гид — настоящий профессионал, очень интересный, образованный и приятный человек. Его рассказы были не только познавательными, но и увлекательными, с ним было легко и приятно общаться. Большое спасибо за такие яркие впечатления и незабываемую поездку!

Экскурсия превзошла все ожидания! Мы составили индивидуальный маршрут, и гид с удовольствием провез нас по всем
Экскурсия превзошла все ожидания! Мы составили индивидуальный маршрут, и гид с удовольствием провез нас по всем
Экскурсия превзошла все ожидания! Мы составили индивидуальный маршрут, и гид с удовольствием провез нас по всем
Экскурсия превзошла все ожидания! Мы составили индивидуальный маршрут, и гид с удовольствием провез нас по всем
Экскурсия превзошла все ожидания! Мы составили индивидуальный маршрут, и гид с удовольствием провез нас по всем
Экскурсия превзошла все ожидания! Мы составили индивидуальный маршрут, и гид с удовольствием провез нас по всем
Экскурсия превзошла все ожидания! Мы составили индивидуальный маршрут, и гид с удовольствием провез нас по всем
Экскурсия превзошла все ожидания! Мы составили индивидуальный маршрут, и гид с удовольствием провез нас по всем+2
Экскурсия превзошла все ожидания! Мы составили индивидуальный маршрут, и гид с удовольствием провез нас по всем
Экскурсия превзошла все ожидания! Мы составили индивидуальный маршрут, и гид с удовольствием провез нас по всем
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Виктория
Константин- прекрасный гид с глубокими знаниями истории и человеческой природы. Было очень интересно слушать о тонкостях истории страны, политики и личном опыте гида.
Посмотрели 5 эмиратов, поели аутентичной еды, искупались в Оманском заливе)
Огромное спасибо!
Если вы любите погружение в страну и интересные факты о ней- от души рекомендую Константина❤️
Константин- прекрасный гид с глубокими знаниями истории и человеческой природы. Было очень интересно слушать о тонкостях
Константин- прекрасный гид с глубокими знаниями истории и человеческой природы. Было очень интересно слушать о тонкостях
Константин- прекрасный гид с глубокими знаниями истории и человеческой природы. Было очень интересно слушать о тонкостях
Константин- прекрасный гид с глубокими знаниями истории и человеческой природы. Было очень интересно слушать о тонкостях
Константин- прекрасный гид с глубокими знаниями истории и человеческой природы. Было очень интересно слушать о тонкостях
Константин- прекрасный гид с глубокими знаниями истории и человеческой природы. Было очень интересно слушать о тонкостях
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Е
экскурсия, дает возможность пусть и бегло, но осмотреть почти всю страну и составить собственное мнение о ней. Длительность 10 часов сначала пугает, но время проходит незаметно. Виды за окном. Новая информация. Не дают заскучать. Приятный момент купание в океане. Позволяет и отвлечься от переездов и продолжить их с новыми силами.
Езжайте! Не пожалеете!
экскурсия, дает возможность пусть и бегло, но осмотреть почти всю страну и составить собственное мнение о
экскурсия, дает возможность пусть и бегло, но осмотреть почти всю страну и составить собственное мнение о
экскурсия, дает возможность пусть и бегло, но осмотреть почти всю страну и составить собственное мнение о
экскурсия, дает возможность пусть и бегло, но осмотреть почти всю страну и составить собственное мнение о
экскурсия, дает возможность пусть и бегло, но осмотреть почти всю страну и составить собственное мнение о
экскурсия, дает возможность пусть и бегло, но осмотреть почти всю страну и составить собственное мнение о
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David
Это очень Крутая экскурсия! Она каждый раз подстраивается под новых туристов, поэтому двух одинаковых просто нет! Мы очень много узнали о стране и о разных эмиратах. Юмор, присущий гиду, не давал превратить переезды между экскурсионными точками в «скучную тишину». Богатый жизненный опыт гида позволял ему отвечать на вопросы очень далекие от темы экскурсии. Нам невероятно понравилось
Это очень Крутая экскурсия! Она каждый раз подстраивается под новых туристов, поэтому двух одинаковых просто нет!
Это очень Крутая экскурсия! Она каждый раз подстраивается под новых туристов, поэтому двух одинаковых просто нет!
Это очень Крутая экскурсия! Она каждый раз подстраивается под новых туристов, поэтому двух одинаковых просто нет!
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Малова
Хотим выразить слова огромной благодарности нашему гиду Константину,который организовал очень интересную. содержательную экскурсию по Эмиратам. прекрасный водитель. грамотный экскурсовод. знающий своё дело. Очень комуникативный. Следующую встречу будем планировать с Константином. И обязательно порекомендуем своим друзьям.
Хотим выразить слова огромной благодарности нашему гиду Константину,который организовал очень интересную. содержательную экскурсию по Эмиратам. прекрасный
Хотим выразить слова огромной благодарности нашему гиду Константину,который организовал очень интересную. содержательную экскурсию по Эмиратам. прекрасный
Хотим выразить слова огромной благодарности нашему гиду Константину,который организовал очень интересную. содержательную экскурсию по Эмиратам. прекрасный
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Входит в следующие категории Дубая

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