Константин — ваша команда гидов в Дубае

Провели экскурсии для 386 туристов

Меня зовут Константин и я гид по состоянию души. Свое детство я провел в солнечной Испании, юность — в Италии, затем снова Испания, где я окончил университет. Сейчас моя любовь — это Эмираты. Более 10 лет я работал в различных туристических фирмах (заядлые туристы, наверняка, помнят меня по европейским турпоездкам), совершенствуя свои знания и навыки, пока не понял, что сам могу дать людям, приезжающим в ОАЭ намного больше, чем предлагает обычный тур. Я показываю страну такой, какой ее видят местные жители, даю возможность понять, за что Эмиратами восхищаются практически все, кто в ней побывал и за что люблю эту страну я. Хотите вместить в одну туристическую поездку целую жизнь в Арабских Эмиратах? Тогда вам точно к нам! Я и моя многоязычная команда, состоящая из профессиональных гидов, покажем вам все завораживающие контрасты ОАЭ, сочетания величественной древности и ослепляющей роскоши современности. Добро пожаловать на наши экскурсии, которые точно оставят у вас неизгладимые впечатления!

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