Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Достопримечательности одного из самых богатых городов Арабского Мира.

Для тех, кому надоела суета эмирата Дубай, приглашаю отправиться на Восток в столицу Объединённых Арабских Эмиратов — город 🏙️ Абу Даби. История 📖 Абу Даби — это удивительная сказка о нефтяной «золушке», или о том, как захолустная рыбацкая деревня в фантастически короткий срок превратилась в «ближневосточный Манхэттен», о мудрости его правителя и о воплощении его невероятных замыслов.

Первая остановка в эмирате Абу Даби будет для того, чтобы сделать фотоснимки у самого круглого сооружения на территории Персидского Залива — бизнес центра Аль Дар. Здание из 23-этажей Al Dar Building, высота которого 110 метров, находится в деловом районе Al Dana. За свой неповторимый внешний вид строение получило награду «Лучший футуристический дизайн».

Далее нас ждёт посещение самой большой мечети на территории Персидского Залифа — мечети Шейха Заида(Белая Мечеть), которая была названа в честь папы Арабских Эмиратов и первого правителя этой страны — Зайда ибн Султана Аль Нахайяна. Она настолько огромна что способна вместить 40 тыс. верующих мусульман. Окружают мечеть исскуственные озера. При строительстве использовалось золото, дрогоценные камни, криссталы и керамика. Это место настолько пропитано неземной аурой, что при входе в нее муражки накрывают волной

По пути к центру столицы ⭐️ нас встретит наклонённое сооружение этого эмирата — отель 🏨 Кэпитал Гейт. Ворота Столицы (Сapital Gate) — культовый небоскреб, расположенный в Абу-Даби, смежно с Национальным выставочным центром.

Далее нас ждёт поездка через центр города к береговой части эмирата Абу Дуби, где находится один из самых красивейших отелей ОАЭ — Emirates Palace. Так называется отель, который по праву часто называют семизвездочным, ставя в один ряд со знаменитым дубайским «Burj Al Arab». Мы сделаем с вами несколько снимков города со стороны береговой части, где находится деревня наследия. Осмотрим музей 🖼 исламского исскуства, вы окунетесь в арабскую сказку местных предков ознакомитесь с бытом и ремеслом.

Проедим по кварталам где живут шейхи и миллиардеры. И конечно же пообедаем в арабском ресторане, там вас порадуют изобилием блюд (шведский стол). У вас останется не с чем не сравнимое впечатление и ощущения от увиденного.

P. s — экскурсия ⛳ интересна, увлекательна и подходит для тех, кто ищет нестандартный обзор города.

Немаловажный аспект при заказе тура у частных гидов «Экскурсия предлагается и проводится только индивидуально для Вас»

Цена указана за тур (1–2 человека).