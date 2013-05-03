Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Основные достопримечательности 🏛️ эмирата за 1 день.

Для тех, кому надоела суета эмирата Дубай, приглашаю отправиться на Восток в столицу Объединённых Арабских Эмиратов — город 🏙️ Абу Даби. Мы отправляемся в один из красивейших городов арабского мира («Манхеттен Ближнего Востока»), который занимает более 80% от всей территории ОАЭ и является одним из самых богатейших регионов Ближнего Востока.

Самая первая остановка в эмирате Абу Даби будет у самого круглого сооружения на территории Персидского Залива — бизнес центра Аль Дар. Это оригинальное строение служит прекрасным ориентиром в городе, его видно практически со всех точек основной трассы из Дубай в Абу Даби. 23-этажное здание Al Dar Building, высота которого 110 метров, находится в деловом районе Al Dana. За свой неповторимый внешний вид строение получило награду «Лучший футуристический дизайн».

Далее нас ждёт остановка у самой большой мечети на территории Персидского Залифа — мечети Шейха Заида(Белая Мечеть), которая была названа в честь папы Арабских Эмиратов и первого правителя этой страны — Зайда ибн Султана Аль Нахайяна.

Далее столица ⭐️ встретит нас самым наклонённым сооружением этого эмирата — отелем Кэпитал Гейт. Ворота Столицы (Сapital Gate) — культовый небоскреб, расположенный в Абу-Даби, смежно с Национальным выставочным центром. В 160 метров высотой, с 35 этажами, это — одно из самых высоких зданий в городе, которое изящно наклоняется в 18 градусов на запад, что в четыре раза больше, чем известная Пизанская башня. В июне 2010 Книга Мировых рекордов Гиннеса удостоверила Падающую башню Абу-Даби, как «Самую наклоняющуюся искусственную башню в мире. " Чтобы вся это красота у нас с вами осталась в памяти, мы остановимся для чашечки кофе на 18 этаже отеля Кэпитал Гейт.

Далее нас ждёт поездка к искусственному острову Яс, где находится самый крупнейший и единственный в мире, на сегодняшний день, тематический парк 🌳 «Мир Феррари» — Ferrari World, который находится в 50 минутах езды от туристической столицы ОАЭ (Дубай), на искусственном острове 🏝️ Yas Island. Территория парка удивляет не только своими размерами — около 200 тыс. кв. метров, но и тем что она прилегает к трассе «Формулы-1», где каждый год в начале ноября проводятся гонки «Гран — При Абу — Даби». Чем удивителен и универсален этот парк, тем что в нём есть аттракционы как для самых маленьких, так и для взрослых гостей.

Немаловажный аспект при заказе тура у частных гидов «Экскурсия предлагается и проводится только индивидуально для Вас»

Цена указана за тур (1–2 человека).