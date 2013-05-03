Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Вечерний Абу-Даби (нестандартный тур в столицу Арабских Эмиратов)

Гид S.
Гид S. – Гид из Фуджейры
Вечерний Абу-Даби (нестандартный тур в столицу Арабских Эмиратов)
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $696 за человека

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Вечерний Абу-Даби (нестандартный тур в столицу Арабских Эмиратов)
Вечерний Абу-Даби (нестандартный тур в столицу Арабских Эмиратов)
Хотите что-то необычное?
Тогда вам со мной в захватывающий тур по вечернему Абу Даби.
Путешествие начнется ближе к пяти часам вечера, когда изнуряющая жара покинет столицу, и Абу Даби засияет в своем сказочном великолепии. Самой первой остановкой в столице Арабских Эмиратов у нас с вами будет мечеть Шейха Заида, которая является одной из крупнейших в мире мечетей, шедевр архитектурного искусства. Это удивительное здание способно вместить до 41 000 молящихся. Мечеть украшена 82 куполами, тысячей колонн, люстрами, позолоченными сусальным золотом, и самым большим в мире ковром ручной работы.
По пути к центру мы остановимся для того, чтобы сделать фотографии 📸 арабской Пизанской башни — отель 🏨 Кэпитал Гейт. Ворота Столицы ⭐️ (Сapital Gate) — культовый небоскреб, расположенный в Абу-Даби, имеет наклон 18% (в 4 раза больше, чем знаменитая башня в Италии).
После мы проедим по кварталам, где живут шейхи и миллиардеры по улице Аль Бутина, которая выведит нас к бизнес центру столицы и к береговой части Абу Даби (Корнишь) к знаменитому торговому центру Marina Mall, где у нас с вами будет ужин во вращающимся ресторане, который расположен на высоте 126 метров над уровнем моря 🌊. Полный 360-градусный оборот он делает в час-полтора, так что движение почти не ощущается, но горизонт постоянно меняется, и постепенно успеваешь увидеть всю панораму. Выдержанный и спокойный уютный интерьер без лишней роскоши уравновешивает впечатления от трапезы на высоте птичьего полета.
После великолепного ужина мы отправимся в один из самых красивейших отелей ОАЭ — Emirates Palace. В этом отеле мы с вами сможем осмотреть это сооружение изнутри и попробовать знаменитое «королевское капучино», которое подают на серебряном подносе с розовыми лепестками, льняной салфеткой, марципаном и бутылкой минеральной воды.
Обратный путь у нас будет пролегать через остров 🏝️ Садият, который скором времени станет местом наибольшей концентрации культурных достопримечательностей 🏛️ и через искуственный остров Яс на котром расположена современная гоночная трасса Яс Марина, на которой ежегодно проходит Гран-при Абу-Даби Формулы-1
P. s — экскурсия ⛳ интересна, увлекательна и подходит для тех, кто ищет нестандартный обзор города.
Немаловажный аспект при заказе тура у частных гидов «Экскурсия предлагается и проводится только индивидуально для Вас»
Цена указана за тур (1–2 человека).
Начало и место завершения
🚩 Fujairah
Вечерний Абу-Даби (нестандартный тур в столицу Арабских Эмиратов)
Вечерний Абу-Даби (нестандартный тур в столицу Арабских Эмиратов)
Вечерний Абу-Даби (нестандартный тур в столицу Арабских Эмиратов)
Вечерний Абу-Даби (нестандартный тур в столицу Арабских Эмиратов)
Вечерний Абу-Даби (нестандартный тур в столицу Арабских Эмиратов)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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