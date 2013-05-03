Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Хотите что-то необычное?

Тогда вам со мной в захватывающий тур по вечернему Абу Даби.

Путешествие начнется ближе к пяти часам вечера, когда изнуряющая жара покинет столицу, и Абу Даби засияет в своем сказочном великолепии. Самой первой остановкой в столице Арабских Эмиратов у нас с вами будет мечеть Шейха Заида, которая является одной из крупнейших в мире мечетей, шедевр архитектурного искусства. Это удивительное здание способно вместить до 41 000 молящихся. Мечеть украшена 82 куполами, тысячей колонн, люстрами, позолоченными сусальным золотом, и самым большим в мире ковром ручной работы.

По пути к центру мы остановимся для того, чтобы сделать фотографии 📸 арабской Пизанской башни — отель 🏨 Кэпитал Гейт. Ворота Столицы ⭐️ (Сapital Gate) — культовый небоскреб, расположенный в Абу-Даби, имеет наклон 18% (в 4 раза больше, чем знаменитая башня в Италии).

После мы проедим по кварталам, где живут шейхи и миллиардеры по улице Аль Бутина, которая выведит нас к бизнес центру столицы и к береговой части Абу Даби (Корнишь) к знаменитому торговому центру Marina Mall, где у нас с вами будет ужин во вращающимся ресторане, который расположен на высоте 126 метров над уровнем моря 🌊. Полный 360-градусный оборот он делает в час-полтора, так что движение почти не ощущается, но горизонт постоянно меняется, и постепенно успеваешь увидеть всю панораму. Выдержанный и спокойный уютный интерьер без лишней роскоши уравновешивает впечатления от трапезы на высоте птичьего полета.

После великолепного ужина мы отправимся в один из самых красивейших отелей ОАЭ — Emirates Palace. В этом отеле мы с вами сможем осмотреть это сооружение изнутри и попробовать знаменитое «королевское капучино», которое подают на серебряном подносе с розовыми лепестками, льняной салфеткой, марципаном и бутылкой минеральной воды.

Обратный путь у нас будет пролегать через остров 🏝️ Садият, который скором времени станет местом наибольшей концентрации культурных достопримечательностей 🏛️ и через искуственный остров Яс на котром расположена современная гоночная трасса Яс Марина, на которой ежегодно проходит Гран-при Абу-Даби Формулы-1

P. s — экскурсия ⛳ интересна, увлекательна и подходит для тех, кто ищет нестандартный обзор города.

Немаловажный аспект при заказе тура у частных гидов «Экскурсия предлагается и проводится только индивидуально для Вас»

Цена указана за тур (1–2 человека).