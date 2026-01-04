Водная прогулка
Поездка к Индийскому океану с обедом, снорклинг в Фуджейре
Начало: Ваш отель
Расписание: каждая ВТ, ВС в 08:00
Завтра в 08:00
15 фев в 08:00
$75 за человека
Круиз
Круиз в Оман-Мусандам из Шарджи: катание на ватрушке, рыбалка, снорклинг
Начало: Отель Шарджи или Аджмана
Расписание: Понедельник, среда и пятница, выезд из отеля 9:00 - 09:30, зависит от расположения отеля
16 фев в 09:00
18 фев в 09:00
$75 за человека
Круиз
Морской круиз из Шарджи в Оман Мусандам с рыбалкой, снорклингом и обедом
Начало: Ваш отель
«Любители снорклинга поплавают среди кораллов, дельфинов и черепах»
Расписание: Ежедневно в 07:30.
$85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия4 января 2026Прекрасный повод ознакомиться с Фуджейрой. Горы, пальмы и Индийский океан с черепашками и рыбками - полная противоположность городскому ритму Дубая и Шарджи.
На обратном пути покормили в пустыне верблюдов лепешками♥️
Очень понравилось сопровождение гида Александра)
- ССветлана29 декабря 2025Экскурсовод Александр на высоте. Спасибо ему большое!
Транспортное средство не предполагает передвижение на такие расстояния.
Отвратительно! Не думала, что в наше время мы будем мучаться всю дорогу.
Только из-за транспорта не будем, наверное, больше заказывать у вас экскурсии. Извините!
- ННина29 декабря 2025Это была просто невероятная поездка!
Начну с самого начала: приехали за нами точно в назначенное время — никаких ожиданий, всё чётко
- ООльга28 декабря 2025Отличная экскурсия и прекрасный экскурсовод, очень спокойный, все объяснял и отвечал на все вопросы, организация хорошая, только долго простояли на
- ГГузель21 декабря 2025Экскурсия очень интересная, позновательная, отлично организована, гид Александр очень интересно рассказывает о стране. На всех этапах экскурсии нас сопровождал, отвечал
- ААнна27 ноября 2025Очень понравилось время, проведенное у индийского океана. Сын наплавался и насмотрелся на всякую живность морскую. Хорошо что выдают тапочки, маски и полотенца. Обед хороший без изысков. Хотелось бы пожелать улучшить транспорт. Спасибоо за такую возможность
- ЕЕлена23 ноября 2025Прекрасная экскурсия! Вообще не пожалели. что поехали! Гид у нас был Александр. В других отзывах уже писали о его профессионализме
- ММарина11 ноября 2025Отличная экскурсия! Рекомендую! Все организованно, интересно, вкусно и увлекательно ☺️
- ООльга9 ноября 2025Всем рекомендую эту поездку и экскурсию! Ездили на комфортабельном автобусе, узнали интересные факты и пофотографировались в локациях, на рынке, куда
- ЕЕкатерина6 ноября 2025Была на экскурсии 3 ноября. Очень понравилась организация, в назначенное время приехал трансфер в отель и довёз до автобуса. Далее
