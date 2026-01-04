Мои заказы

Купание с маской в Шардже

Найдено 3 экскурсии в категории «Сноркелинг» в Шардже на русском языке, цены от $75. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Поездка к Индийскому океану с обедом, снорклинг в Фуджейре
На автобусе
11 часов
71 отзыв
Водная прогулка
Поездка к Индийскому океану с обедом, снорклинг в Фуджейре
Начало: Ваш отель
Расписание: каждая ВТ, ВС в 08:00
Завтра в 08:00
15 фев в 08:00
$75 за человека
Круиз в Оман-Мусандам из Шарджи: катание на ватрушке, рыбалка, снорклинг
Круизы
10 часов
26 отзывов
Круиз
Круиз в Оман-Мусандам из Шарджи: катание на ватрушке, рыбалка, снорклинг
Начало: Отель Шарджи или Аджмана
Расписание: Понедельник, среда и пятница, выезд из отеля 9:00 - 09:30, зависит от расположения отеля
16 фев в 09:00
18 фев в 09:00
$75 за человека
Морской круиз из Шарджи в Оман Мусандам с рыбалкой, снорклингом и обедом
Круизы
13 часов
Круиз
Морской круиз из Шарджи в Оман Мусандам с рыбалкой, снорклингом и обедом
Начало: Ваш отель
«Любители снорклинга поплавают среди кораллов, дельфинов и черепах»
Расписание: Ежедневно в 07:30.
$85 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    4 января 2026
    Поездка к Индийскому океану с обедом, снорклинг в Фуджейре
    Прекрасный повод ознакомиться с Фуджейрой. Горы, пальмы и Индийский океан с черепашками и рыбками - полная противоположность городскому ритму Дубая и Шарджи.
    На обратном пути покормили в пустыне верблюдов лепешками♥️
    Очень понравилось сопровождение гида Александра)
  • С
    Светлана
    29 декабря 2025
    Поездка к Индийскому океану с обедом, снорклинг в Фуджейре
    Экскурсовод Александр на высоте. Спасибо ему большое!
    Транспортное средство не предполагает передвижение на такие расстояния.
    Отвратительно! Не думала, что в наше время мы будем мучаться всю дорогу.
    Только из-за транспорта не будем, наверное, больше заказывать у вас экскурсии. Извините!
  • Н
    Нина
    29 декабря 2025
    Поездка к Индийскому океану с обедом, снорклинг в Фуджейре
    Это была просто невероятная поездка!
    Начну с самого начала: приехали за нами точно в назначенное время — никаких ожиданий, всё чётко
    читать дальше

    по графику. Автобус комфортный, с кондиционером, так что даже долгая дорога прошла незаметно. А всё благодаря нашему гиду Александру — он просто волшебник в своём деле! Рассказывал интересно и увлекательно.
    Узнали столько интересного про ОАЭ — и про традиции, и про историю.
    По дороге заехали на фруктовый рынок. Накупили спелых бананов и сочного манго. А мандарины нам дали в подарок) На рынке обязательно торгуйтесь — продавцы охотно снижают цены.
    На территории отеля, где остановились, есть Wi‑Fi. Обед был вкусный.
    Вода прозрачная и прохладная (декабрь), но искупались. Снорклинг оказался просто волшебным: разноцветные рыбки, морские ежи, звезды.
    Всё очень понравилось. Экскурсией и организацией остались довольны.

  • О
    Ольга
    28 декабря 2025
    Круиз в Оман-Мусандам из Шарджи: катание на ватрушке, рыбалка, снорклинг
    Отличная экскурсия и прекрасный экскурсовод, очень спокойный, все объяснял и отвечал на все вопросы, организация хорошая, только долго простояли на
    читать дальше

    границе, но это объективная реальность, группа была не очень большая, если бы была полная группа, было бы тесно, а так все спокойно, еды, купания, катания хватило, в автобусе,правда, очень тесно

  • Г
    Гузель
    21 декабря 2025
    Поездка к Индийскому океану с обедом, снорклинг в Фуджейре
    Экскурсия очень интересная, позновательная, отлично организована, гид Александр очень интересно рассказывает о стране. На всех этапах экскурсии нас сопровождал, отвечал
    читать дальше

    на интересующие вопросы. Остановки были возле знаковых мест, фотографировались. Всё по плану 👌Прекрасный отель на берегу Индийского океана, вкусный обед, напитки. Отлично провели время 👍 Рекомендуем 👍

  • А
    Анна
    27 ноября 2025
    Поездка к Индийскому океану с обедом, снорклинг в Фуджейре
    Очень понравилось время, проведенное у индийского океана. Сын наплавался и насмотрелся на всякую живность морскую. Хорошо что выдают тапочки, маски и полотенца. Обед хороший без изысков. Хотелось бы пожелать улучшить транспорт. Спасибоо за такую возможность
  • Е
    Елена
    23 ноября 2025
    Поездка к Индийскому океану с обедом, снорклинг в Фуджейре
    Прекрасная экскурсия! Вообще не пожалели. что поехали! Гид у нас был Александр. В других отзывах уже писали о его профессионализме
    читать дальше

    и мы полностью согласны. Индийский океан прекрасен с его черепашками и крабами. Обед хороший,а в завершение поездки еще и прекрасный бонус -верблюжья ферма, где нам выдали лепешки и мы их кормили,радуясь как дети. Вобщем о поездке остались лишь теплые воспоминания и всем рекомендуем совместить получение знаний с великолепным отдыхом. Мы проехали и пустыню,и горы и останавливались на рынке! Спасибо организаторам и персонально нашему гиду!

  • М
    Марина
    11 ноября 2025
    Поездка к Индийскому океану с обедом, снорклинг в Фуджейре
    Отличная экскурсия! Рекомендую! Все организованно, интересно, вкусно и увлекательно ☺️
  • О
    Ольга
    9 ноября 2025
    Поездка к Индийскому океану с обедом, снорклинг в Фуджейре
    Всем рекомендую эту поездку и экскурсию! Ездили на комфортабельном автобусе, узнали интересные факты и пофотографировались в локациях, на рынке, куда
    читать дальше

    нас завезли буквально на микро-остановку, пожалела что всё таки не купили манго (в Шардже 12 дирхам за кг, а у них 10 дирхам за кг просто медовые, кто-то брал там дубайский шоколад и тоже говорят что дешевле чем везде), но мы не хотели таскаться с покупками, а очень зря оказалось.
    Отель, в который нас привезли - обалденный, территория очень красивая, а рыбки, коралловые рифы и черепахи - прям недалеко от берега! Мы были в восторге увидев их! (Маски, трубки дают всем желающим). Обед был вкуснейшим, по системе шведский стол. В целом всё было просто волшебно! Спасибо огромное гиду-экскурсоводу Александру за замечательные эмоции! 👍 Приехали уставшие и счастливые!

  • Е
    Екатерина
    6 ноября 2025
    Круиз в Оман-Мусандам из Шарджи: катание на ватрушке, рыбалка, снорклинг
    Была на экскурсии 3 ноября. Очень понравилась организация, в назначенное время приехал трансфер в отель и довёз до автобуса. Далее
    читать дальше

    встретились с гидом Дмитрием. По дороге в Оман рассказывал много интересного о жизни в ОАЭ. По прибытии в Оман нас ждала прекрасная скоростная лодка Доу, очень просторная, места всем хватило, есть туалеты с душевыми, там же можно переодеться, полотенца выдают на лодке. Жилеты и маски также предоставляют на лодке. Вода, соки, фрукты и сытный обед - всё вкусно! Единственное платное на лодке - это креветки и дайвинг. Было здорово прокатиться на ватрушке. Зарядилась отличным настроением и получила незабываемые впечатления! Рекомендую эту экскурсию!

