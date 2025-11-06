Мы поговорим о жизни и быте оманцев, о культуре и ремёслах, вспомним арабских мореплавателей и обсудим интересные маршруты по стране. Вы увидите главные достопримечательности столицы и попробуете традиционные сладости и чай. А ещё познакомитесь с парфюмерным домом Amouage — символом оманской роскоши.

Великая мечеть султана Кабуса

Главная мечеть Омана — воплощение национальной архитектуры и духовных традиций. Здесь вы почувствуете атмосферу гостеприимства и спокойствия.

Королевский оперный театр

Современное здание в лучших восточных традициях. Символ светской жизни Омана и место, где проходят известные оперные постановки.

Рынок Матрах

Старинный восточный базар, полный ароматов и красок. Здесь вы попробуете десерт Omani halwa, чай карак, рассмотрите традиционную одежду и почувствуете запах ладана.

Дом парфюмерии Amouage

Знаковое место, где создаются уникальные ароматы, известные во всём мире. У вас будет возможность познакомиться с легендарными композициями.

Дворец Аль-Алам и форты Мирани и Джалали

Резиденция султана, окружённая двумя крепостями-близнецами. Этот ансамбль отражает величие и историю Омана.

Пожалуйста, будьте внимательны: в Омане запрещено фотографировать людей на улицах (особенно женщин).

