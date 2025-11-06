Мои заказы

Манящий Маскат с ароматом Amouage

Познакомиться с главным городом Омана и прикоснуться к легендарным восточным ароматам
Мы поговорим о жизни и быте оманцев, о культуре и ремёслах, вспомним арабских мореплавателей и обсудим интересные маршруты по стране. Вы увидите главные достопримечательности столицы и попробуете традиционные сладости и чай. А ещё познакомитесь с парфюмерным домом Amouage — символом оманской роскоши.
5
6 отзывов
Описание экскурсии

Великая мечеть султана Кабуса

Главная мечеть Омана — воплощение национальной архитектуры и духовных традиций. Здесь вы почувствуете атмосферу гостеприимства и спокойствия.

Королевский оперный театр

Современное здание в лучших восточных традициях. Символ светской жизни Омана и место, где проходят известные оперные постановки.

Рынок Матрах

Старинный восточный базар, полный ароматов и красок. Здесь вы попробуете десерт Omani halwa, чай карак, рассмотрите традиционную одежду и почувствуете запах ладана.

Дом парфюмерии Amouage

Знаковое место, где создаются уникальные ароматы, известные во всём мире. У вас будет возможность познакомиться с легендарными композициями.

Дворец Аль-Алам и форты Мирани и Джалали

Резиденция султана, окружённая двумя крепостями-близнецами. Этот ансамбль отражает величие и историю Омана.

Пожалуйста, будьте внимательны: в Омане запрещено фотографировать людей на улицах (особенно женщин).

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Hunday Tucson 2023 года, есть детское кресло (напишите, если оно необходимо)
  • Дом парфюмерии Amouage закрыт по пятницам и субботам
  • Возьмите головные уборы для прогулки. На старом рынке Матрах вы можете использовать карту и наличные деньги для личных покупок
  • Билет в великую мечеть Султана Кабуса включён в стоимость (необходимо соблюдать дресс-код, по запросу могу предоставить одежду для мечети). Билеты на экскурсию в Оперный театр вы можете оплатить дополнительно по желанию — $8 с чел. Дети до 7 лет бесплатно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Марина
Марина — ваша команда гидов в Маскате
Провели экскурсии для 22 туристов
Я профессиональный гид, закончила обучение в колледже туризма в Омане, имею сертификацию гида и работаю в этой сфере с 2018 года. Люблю свою работу, каждая экскурсия — это продуманный маршрут, уютная атмосфера и живой диалог. Буду рада стать вашим проводником в невероятном Омане.

Отзывы и рейтинг

Мария
Мария
6 ноя 2025
Мы были на обзорной экскурсии — и нам всё без исключения понравилось!
Марина — потрясающий гид: пунктуальная, внимательная к деталям, с ней с самого начала было комфортно и интересно. Она рассказывает
увлекательно и учитывает все пожелания — благодаря этому экскурсия прошла легко и душевно

Мы даже немного выбились из тайминга, но все равно посмотрели всё, что планировали
Нам показали лучшие лавки, где мы купили классные подарочки, попробовали оманскую халву, кофе и финики — вкусно!
Марина также дала множество полезных советов на оставшиеся дни пребывания в городе

Время пролетело незаметно, очень рекомендуем!

Mariana
Mariana
2 ноя 2025
Экскурсия понравилась, всё очень удобно, комфортно
Наталья
Наталья
15 окт 2025
Только положительные впечатления! Лучший гид, которого встречали!!!! Марина большая молодец!!! Рекомендуем! Спасибо!
Ирина
Ирина
9 окт 2025
Это была прекрасная экскурсия на один день с чудесным гидом Мариной по всем основным достопримечательностям Маската. Очень интересным и познавательным был рассказ о самобытной культуре и истории Омана. Организация отличная. Кроме того, были учтены все дополнительные пожелания. Рекомендую. Спасибо экскурсоводу за прекрасно проеденное время в полюбившемся Омане.
Зульфия
Зульфия
3 окт 2025
Хотели выразить огромную благодарность Марине за потрясающую экскурсию по Маскату! Это был незабываемый опыт. Это был не просто тур, а настоящее путешествие по традициям и культуре Омана, а фабрика Амуаж просто восторг! Искрене благодарим за чудесный день и высококлассное обслуживание! Рекомендуем всем, кто планирует посетить Маскат!
А
Алена
1 окт 2025
Марина добрый день! Были действительно очень рады с вами познакомиться, спасибо огромное за обзорную экскурсию, было очень интересно и информативно. Оман открылся для нас с другой стороны, очень тонкой и изящной. А фабрика Амуаж, эти изумительные ароматы, пару ароматов мы купили домой 😌 Мы действительно с трудом покинули это место. Еще раз примите нашу благодарность от всего сердца!
