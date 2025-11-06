Познакомиться с главным городом Омана и прикоснуться к легендарным восточным ароматам
Мы поговорим о жизни и быте оманцев, о культуре и ремёслах, вспомним арабских мореплавателей и обсудим интересные маршруты по стране. Вы увидите главные достопримечательности столицы и попробуете традиционные сладости и чай. А ещё познакомитесь с парфюмерным домом Amouage — символом оманской роскоши.
Описание экскурсии
Великая мечеть султана Кабуса
Главная мечеть Омана — воплощение национальной архитектуры и духовных традиций. Здесь вы почувствуете атмосферу гостеприимства и спокойствия.
Королевский оперный театр
Современное здание в лучших восточных традициях. Символ светской жизни Омана и место, где проходят известные оперные постановки.
Рынок Матрах
Старинный восточный базар, полный ароматов и красок. Здесь вы попробуете десерт Omani halwa, чай карак, рассмотрите традиционную одежду и почувствуете запах ладана.
Дом парфюмерии Amouage
Знаковое место, где создаются уникальные ароматы, известные во всём мире. У вас будет возможность познакомиться с легендарными композициями.
Дворец Аль-Алам и форты Мирани и Джалали
Резиденция султана, окружённая двумя крепостями-близнецами. Этот ансамбль отражает величие и историю Омана.
Пожалуйста, будьте внимательны: в Омане запрещено фотографировать людей на улицах (особенно женщин).
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Hunday Tucson 2023 года, есть детское кресло (напишите, если оно необходимо)
Дом парфюмерии Amouage закрыт по пятницам и субботам
Возьмите головные уборы для прогулки. На старом рынке Матрах вы можете использовать карту и наличные деньги для личных покупок
Билет в великую мечеть Султана Кабуса включён в стоимость (необходимо соблюдать дресс-код, по запросу могу предоставить одежду для мечети). Билеты на экскурсию в Оперный театр вы можете оплатить дополнительно по желанию — $8 с чел. Дети до 7 лет бесплатно
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Марина — ваша команда гидов в Маскате
Провели экскурсии для 22 туристов
Я профессиональный гид, закончила обучение в колледже туризма в Омане, имею сертификацию гида и работаю в этой сфере с 2018 года.
Люблю свою работу, каждая экскурсия — это продуманный маршрут, уютная атмосфера и живой диалог. Буду рада стать вашим проводником в невероятном Омане.
Отзывы и рейтинг
Мария
6 ноя 2025
Мы были на обзорной экскурсии — и нам всё без исключения понравилось! Марина — потрясающий гид: пунктуальная, внимательная к деталям, с ней с самого начала было комфортно и интересно. Она рассказывает читать дальше
увлекательно и учитывает все пожелания — благодаря этому экскурсия прошла легко и душевно
Мы даже немного выбились из тайминга, но все равно посмотрели всё, что планировали Нам показали лучшие лавки, где мы купили классные подарочки, попробовали оманскую халву, кофе и финики — вкусно! Марина также дала множество полезных советов на оставшиеся дни пребывания в городе
Время пролетело незаметно, очень рекомендуем!
Mariana
2 ноя 2025
Экскурсия понравилась, всё очень удобно, комфортно
Наталья
15 окт 2025
Только положительные впечатления! Лучший гид, которого встречали!!!! Марина большая молодец!!! Рекомендуем! Спасибо!
Ирина
9 окт 2025
Это была прекрасная экскурсия на один день с чудесным гидом Мариной по всем основным достопримечательностям Маската. Очень интересным и познавательным был рассказ о самобытной культуре и истории Омана. Организация отличная. Кроме того, были учтены все дополнительные пожелания. Рекомендую. Спасибо экскурсоводу за прекрасно проеденное время в полюбившемся Омане.
Зульфия
3 окт 2025
Хотели выразить огромную благодарность Марине за потрясающую экскурсию по Маскату! Это был незабываемый опыт. Это был не просто тур, а настоящее путешествие по традициям и культуре Омана, а фабрика Амуаж просто восторг! Искрене благодарим за чудесный день и высококлассное обслуживание! Рекомендуем всем, кто планирует посетить Маскат!
А
Алена
1 окт 2025
Марина добрый день! Были действительно очень рады с вами познакомиться, спасибо огромное за обзорную экскурсию, было очень интересно и информативно. Оман открылся для нас с другой стороны, очень тонкой и изящной. А фабрика Амуаж, эти изумительные ароматы, пару ароматов мы купили домой 😌 Мы действительно с трудом покинули это место. Еще раз примите нашу благодарность от всего сердца!