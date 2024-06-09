В 19 веке Синтра была одной из первых колыбелей романтической архитектуры в Европе. Она привлекала тех, кто, тронутый местными пейзажами, осмеливался ретушировать их потрясающими постройками. Вы прогуляетесь по историческому центру города, побываете в двух самых посещаемых местных дворцах и узнаете множество интересных фактов о них.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Национальный дворец Пена

Его построили на высокой скале в 1840 году как летнюю резиденцию королей. Вас рассмотрите псевдосредневековый облик и уникальный эклектичный стиль. Изучите окружающий дворец парк, который прекрасно гармонирует с волшебным характером постройки. Исследуете интерьеры дворца — они сохранены в том виде, в котором их оставила королева Амелия, вынужденная бросить дом в 1910 году из-за революции.

Кинта да Регалейра

Имение отражает культурные и философские интересы главного владельца Антониу Аугусто де Карвальо Монтейру и виртуозность архитектора Луиджи Манини. Их совместное творчество привело к появлению эклектично-возрожденческого ансамбля с акцентом на стиль мануэлино. Вы увидите частично сохранившееся внутреннее убранство дворца и пройдёте по разным комнатам — от парадной гостиной до гладильного помещения.

Организационные детали