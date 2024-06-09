Из Лиссабона - в волшебную Синтру

Оценить красоту и уникальность дворца Пена и имения Регалейра
В 19 веке Синтра была одной из первых колыбелей романтической архитектуры в Европе.

Она привлекала тех, кто, тронутый местными пейзажами, осмеливался ретушировать их потрясающими постройками.

Вы прогуляетесь по историческому центру города, побываете в двух самых посещаемых местных дворцах и узнаете множество интересных фактов о них.
Из Лиссабона - в волшебную Синтру
Из Лиссабона - в волшебную Синтру
Из Лиссабона - в волшебную Синтру
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Национальный дворец Пена

Его построили на высокой скале в 1840 году как летнюю резиденцию королей. Вас рассмотрите псевдосредневековый облик и уникальный эклектичный стиль. Изучите окружающий дворец парк, который прекрасно гармонирует с волшебным характером постройки. Исследуете интерьеры дворца — они сохранены в том виде, в котором их оставила королева Амелия, вынужденная бросить дом в 1910 году из-за революции.

Кинта да Регалейра

Имение отражает культурные и философские интересы главного владельца Антониу Аугусто де Карвальо Монтейру и виртуозность архитектора Луиджи Манини. Их совместное творчество привело к появлению эклектично-возрожденческого ансамбля с акцентом на стиль мануэлино. Вы увидите частично сохранившееся внутреннее убранство дворца и пройдёте по разным комнатам — от парадной гостиной до гладильного помещения.

Организационные детали

  • Поездка проходит на минивэне Dacia Lodgy
  • Дополнительные расходы: билет во дворец Пена — €20/чел. (+€4 за автобус до дворца — по желанию), билет в Кинта да Регалейра — €12/чел. Мы поможем вам купить билеты заранее.
  • Чтобы избежать очередей и толп туристов, выехать из Лиссабона нужно не позже 08:30
  • Экскурсию проведу я или мой коллега Игорь

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Hard Rock Cafe
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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