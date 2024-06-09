Его построили на высокой скале в 1840 году как летнюю резиденцию королей. Вас рассмотрите псевдосредневековый облик и уникальный эклектичный стиль. Изучите окружающий дворец парк, который прекрасно гармонирует с волшебным характером постройки. Исследуете интерьеры дворца — они сохранены в том виде, в котором их оставила королева Амелия, вынужденная бросить дом в 1910 году из-за революции.
Кинта да Регалейра
Имение отражает культурные и философские интересы главного владельца Антониу Аугусто де Карвальо Монтейру и виртуозность архитектора Луиджи Манини. Их совместное творчество привело к появлению эклектично-возрожденческого ансамбля с акцентом на стиль мануэлино. Вы увидите частично сохранившееся внутреннее убранство дворца и пройдёте по разным комнатам — от парадной гостиной до гладильного помещения.
Организационные детали
Поездка проходит на минивэне Dacia Lodgy
Дополнительные расходы: билет во дворец Пена — €20/чел. (+€4 за автобус до дворца — по желанию), билет в Кинта да Регалейра — €12/чел. Мы поможем вам купить билеты заранее.
Чтобы избежать очередей и толп туристов, выехать из Лиссабона нужно не позже 08:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Лиссабоне
Провели экскурсии для 167 туристов
Здравствуй, уважаемый путешественник! Проживаю в моей любимой стране с 2000 года. Работа гида — это моя страсть и профессия. И мои экскурсии — это не повторяющиеся стандартные рассказы, а всегда читать дальше
с душой и любовью. Окончила высшую школу туризма, и слоган, которому следую: «Делай, что любишь, и люби, что делаешь». Экскурсии веду я или мой партнёр с 17-летним опытом Игорь.
С уважением, Оксана.