Лиссабон — вторая старейшая столица Европы.
Несмотря на ужасную трагедию 18 века, уничтожившую огромную часть города, он ещё скрывает в своих переулках отпечатки богатейшей истории, которая отражает всё его наследие.
Вы погуляете по колоритным улицам, заглянете в старинные лавочки и через многочисленные истории представите, как был устроен, жил и развивался этот красивейший город.
Несмотря на ужасную трагедию 18 века, уничтожившую огромную часть города, он ещё скрывает в своих переулках отпечатки богатейшей истории, которая отражает всё его наследие.
Вы погуляете по колоритным улицам, заглянете в старинные лавочки и через многочисленные истории представите, как был устроен, жил и развивался этот красивейший город.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- Как и когда появился Лиссабон, как развивался и с чем сталкивался на своём пути
- О королях и наместниках Португалии
- Как страна защищала свою независимость на протяжении веков
- Как жили португальцы раньше, как живут сейчас и какие из национальных черт характера со временем не теряют своей актуальности
- Историю присутствия евреев в Португалии и с чем им приходилось сталкиваться в разные времена
- О португальской кухне — обсудим, чем отличается презентационная кухня Португалии от повседневной
- Важнейшем событии в современной истории — «революции гвоздик»
- Вопросах религии и о том, изменилось ли её влияние на жизнь португальцев
- Также мы поговорим о городских легендах, современной социальной политике, экономике страны и многом другом
В нашей программе:
- Площадь Россиу — одна из главных площадей города, где располагались многие знаковые здания
- Церковь Святого Доминика — древний храм, сохранивший отметины пережитых катастроф и память об одном из самых трагических событий Лиссабона
- Старейшие магазины и рюмочные
- Здание ассоциации региона Алентежу, где открыли первое казино города
- Монумент Реставраторов — обелиск, символизирующий одно из важнейших событий в истории Португалии
- Вокзал Россиу, куда во времена Второй Мировой войны приезжали шпионы
- Магазинчик гордости Португалии — консервов с сардинами
- Улица Карму — одна из старейших торговых улиц, которой посвящали песни, картины и где до сих пор таится много увлекательных историй и скрыто несколько знаковых достопримечательностей
- Лифт Санта-Жушта — визитная карточка столицы, многие истории о которой являются выдумками
- Монастырь Карму — некогда величественное сооружение, стены которого помнят весь ужас катастрофы 1755 года
- Военная часть, где завершилась победой «революция гвоздик»
- Площадь Луиса де Камоэнса — писателя, оказавшего значительное влияние на многие исторические события и португальскую нацию
- Одно из первых кафе города, подарившего лиссабонскому кофе собственное сленговое название
- Старейший книжный магазин в мире
- Магазин только с португальскими товарами, куда иногда заходят понастальгировать сами лиссабонцы
- Лавочки с традиционным фарфором
- Здание банка с печальной историей, хранившего во времена Второй мировой нацистское золото
- Площадь Коммерции, Триумфальная арка и причал с колоннами — исторический главный вход в город для проведения торжеств
- Церковь Непорочного Зачатия
- Музей Жозе Сарамаго, знакового португальского писателя нашего времени, находящийся в удивительном здании с удивительной историей
- Собор Лиссабона — один из самых значимых и древних памятников страны, переживший вместе с Лиссабоном все исторические перипетии
- Церковь святого Николая, покровителя города
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто впервые приехал в Лиссабон и хочет узнать ключевые вехи становления португальской государственности, детали национального характера и впервые погрузиться в историю города.
Организационные детали
- Экскурсия подходит для детей, спусков и подъёмов немного
- Дети до 8 лет принимают участие в экскурсии бесплатно
- Передвижение с коляской может быть затруднительным
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Россиу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Лиссабоне
Провели экскурсии для 3589 туристов
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии, Сербии, Венгрии и Португалии и готовы рассказывать о них с утра до ночи. МыЗадать вопрос
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