6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомство с Лиссабоном пешком и на трамвае
Начало: Площадь Реставраторов
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
24 окт в 09:00
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3 часа
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Мифы и легенды Лиссабона
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Последние отзывы на экскурсии
- LLipstein30 апреля 2024Экскурсия очень понравилась Рекомендую Ольгу
- ММарк19 ноября 2023Хотелось бы поблагодарить Ольгу за прекрасную экскурсию по историческим местам Лиссабона. Мы получили море новых впечатлений и новой интересной информации.
- AAleks3 июня 2023Ольга без сомнений высоклассный гид и провела для нас очень интересную экскурсию. Изложение материала на высоте, время пролетело незаметно! Маршрут действительно грамотно продуман и позволяет за прогулку ознакомиться с главными достопримечательностями города. Всем рекоммендуем!
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Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Смотровая площадка Санта Лючия»
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