читать дальше подача материала. Нам понравился маршрут, который включал как исторические места так и раскрытие гастрономических изысков столицы Португалии. Маршрут был интересен и разнообразен. Всем рекомендуем этого квалифицированного гида.

Я, нашла Ольгу на этом ресурсе. Решили (нас было три человека) взять обзорную по Лиссабону. Поразила глубина знаний и интересная