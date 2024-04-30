Смотровая площадка Санта Лючия – экскурсии в Лиссабоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Смотровая площадка Санта Лючия» в Лиссабоне на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Знакомство с Лиссабоном пешком и на трамвае
Пешая
На трамвае
4 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомство с Лиссабоном пешком и на трамвае
Начало: Площадь Реставраторов
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
24 окт в 09:00
160 за всё до 7 чел.
Мифы и легенды Лиссабона
Пешая
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Мифы и легенды Лиссабона
Начало: Площадь Реставраторов
Расписание: В любой день в любое время
Завтра в 09:00
24 окт в 09:00
120 за всё до 3 чел.
Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкайш - всё за один день
Пешая
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкайш - всё за один день
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
24 окт в 09:00
150 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Lipstein
    30 апреля 2024
    Мифы и легенды Лиссабона
    Экскурсия очень понравилась Рекомендую Ольгу
  • М
    Марк
    19 ноября 2023
    Знакомство с Лиссабоном пешком и на трамвае
    Хотелось бы поблагодарить Ольгу за прекрасную экскурсию по историческим местам Лиссабона. Мы получили море новых впечатлений и новой интересной информации.
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    Саму экскурсию Ольга провела увлекательно и профессионально, очень комфортно находится в ее обществе, так что наша пешеходная ознакомительная экскурсия в шесть часов пролетела незаметно. Рекомендую этого гида!

  • A
    Aleks
    3 июня 2023
    Знакомство с Лиссабоном пешком и на трамвае
    Ольга без сомнений высоклассный гид и провела для нас очень интересную экскурсию. Изложение материала на высоте, время пролетело незаметно! Маршрут действительно грамотно продуман и позволяет за прогулку ознакомиться с главными достопримечательностями города. Всем рекоммендуем!
  • Е
    Елена
    23 апреля 2023
    Знакомство с Лиссабоном пешком и на трамвае
    Я, нашла Ольгу на этом ресурсе. Решили (нас было три человека) взять обзорную по Лиссабону. Поразила глубина знаний и интересная
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    подача материала. Нам понравился маршрут, который включал как исторические места так и раскрытие гастрономических изысков столицы Португалии. Маршрут был интересен и разнообразен. Всем рекомендуем этого квалифицированного гида.

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Смотровая площадка Санта Лючия»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Район Алфама
  6. Набережная
  7. Площадь Реставраторов
  8. Площадь Россио
  9. Кафедральный собор
  10. Музей Карет
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в октябре 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Смотровая площадка Санта Лючия" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 160. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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