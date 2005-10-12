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Посмотреть Порту за один день

Олег С.
Олег С. – Гид из Лиссабона
На автомобильной экскурсии 🧭 вы познакомитесь с «северной столицей», Порту.

Вы увидите руины средневековой стены, полюбуетесь городом с Башни духовенства, прогуляетесь 👣 по колоритным улочкам и набережной, прокатитесь на португальской лодке ⚓ по реке Дору.

Скрасит наше путешествие дегустация портвейна и обед в местном ресторанчике.

Влюбиться ❤️ в Порту за один день – легко!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €550 за экскурсию

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Посмотреть Порту за один день
Посмотреть Порту за один день

Что вы увидите

  • Порту
Если Вы остановились в Лиссабоне, не стоит себе отказывать в удовольствии посетить «Северную столицу» Португалии, - город 🏙️ Порту. Однодневный тур - это именно то, что Вам нужно, чтобы познакомиться с Порту простым, удобным и стильным способом.
Выезд будет организован из Вашего отеля в Лиссабоне на комфортном автомобиле 🚘. Я помогу Вам обойти все основные районы Порту, увидеть самые значимые памятники, сфотографироваться на самых лучших видовых площадках, просто хорошо провести время и получить прекрасные воспоминания о Вашем визите в этот старинный город.
Тур включает в себя посещение одной из самых известных достопримечательностей 🏛️ - Башни духовенства, где Вы можете подняться на 240 шагов к вершине винтовой лестницы и насладиться захватывающим видом. Полюбуйтесь витринами одного из самых красивых 🤩 книжных магазинов «Лелло» и осмотрите руины средневековой городской стены. Не оставят вас равнодушными и фасады местных домов, украшенные традиционной плиткой, а также местные ремесленные магазины и сады 19-го века, с растущими в них цветами. Пересечем мост, построенный по проекту Густава Эйфеля, прогуляемся вдоль берега реки Дору по необычным районам с привлекательными городскими пейзажами Порту. Полностью погрузиться в волшебство города вам поможет речной круиз на одной из типичных португальских лодок, что традиционно перевозили бочки с портвейном из винных хозяйств в долине Доуру в погреба в Порту. Несмотря на насыщенный день, найдем время и для обеда, чтобы попробовать лучшие блюда кухни 🥧 Севера Португалии.
Вы не можете покинуть Порту, не попробовав «нектар богов», знаменитый портвейн, посетив винный погреб. Узнайте секреты производства этого «напитка настоящих джентльменов» и его успеха.
Экскурсия автомобильно-пешеходная продолжительностью 12 часов.
Что входит
  • Профессиональный гид
  • Автомобиль бизнес класса с водителем
  • Начало тура от места заказчика
  • Страховка для всех пассажиров
Что не входит
  • Входные билеты, дегустации, питание, сувениры
  • Трансфер из других городов, кроме Лиссабона
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Посмотреть Порту за один день
Посмотреть Порту за один день
Посмотреть Порту за один день
Посмотреть Порту за один день
Посмотреть Порту за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег С.
Олег С.
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