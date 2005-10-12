Если Вы остановились в Лиссабоне, не стоит себе отказывать в удовольствии посетить «Северную столицу» Португалии, - город 🏙️ Порту. Однодневный тур - это именно то, что Вам нужно, чтобы познакомиться с Порту простым, удобным и стильным способом.

Выезд будет организован из Вашего отеля в Лиссабоне на комфортном автомобиле 🚘. Я помогу Вам обойти все основные районы Порту, увидеть самые значимые памятники, сфотографироваться на самых лучших видовых площадках, просто хорошо провести время и получить прекрасные воспоминания о Вашем визите в этот старинный город.

Тур включает в себя посещение одной из самых известных достопримечательностей 🏛️ - Башни духовенства, где Вы можете подняться на 240 шагов к вершине винтовой лестницы и насладиться захватывающим видом. Полюбуйтесь витринами одного из самых красивых 🤩 книжных магазинов «Лелло» и осмотрите руины средневековой городской стены. Не оставят вас равнодушными и фасады местных домов, украшенные традиционной плиткой, а также местные ремесленные магазины и сады 19-го века, с растущими в них цветами. Пересечем мост, построенный по проекту Густава Эйфеля, прогуляемся вдоль берега реки Дору по необычным районам с привлекательными городскими пейзажами Порту. Полностью погрузиться в волшебство города вам поможет речной круиз на одной из типичных португальских лодок, что традиционно перевозили бочки с портвейном из винных хозяйств в долине Доуру в погреба в Порту. Несмотря на насыщенный день, найдем время и для обеда, чтобы попробовать лучшие блюда кухни 🥧 Севера Португалии.

Вы не можете покинуть Порту, не попробовав «нектар богов», знаменитый портвейн, посетив винный погреб. Узнайте секреты производства этого «напитка настоящих джентльменов» и его успеха.

Экскурсия автомобильно-пешеходная продолжительностью 12 часов.