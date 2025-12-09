Мои заказы

Абхазия: путешествие для души

Из Адлера - в дорогу, где оживают история и легенды
Абхазия — это не просто курорт, а перекрёсток цивилизаций.

Вы увидите, как наслаивались эпохи: античные торговые пути, византийское христианство, русская аристократия, советский модернизм, современная самобытность. Это не застывшая картинка, а живая история.

А я расскажу о рождении курорта, литературе и искусстве, абхазском характере, геологии и экологии — и не только.
Абхазия: путешествие для души© Сергей
Абхазия: путешествие для души© Сергей
Абхазия: путешествие для души© Сергей

Описание экскурсии

Рождение курорта

Панорама Гагры (10 мин). Вы увидите, где начинается великая Абхазия и где рождалась мечта о «русском Монте-Карло».

Крепость Абаата (10 мин). Мы перенесёмся в эпоху Кавказской войны, и я расскажу историю декабриста Бестужева-Марлинского, который здесь служил и творил.

Замок принца Ольденбургского и ресторан «Гагрипш» (10 мин)

  • Вы прикоснётесь к истокам курорта
  • Узнаете, как принц на рубеже веков рубил здесь джунгли, чтобы построить рай
  • Увидите знаменитый ресторан, собранный без гвоздя, — символ той эпохи

Приморский парк (30 мин). На неспешной прогулке вы откроете неожиданную связь этого места с Ломоносовым и рассмотрите уникальные мозаики Церетели.

Ущелья, реки и тайны

Водопад Девичьи Слёзы (10 мин). Место, где можно повязать ленточку и загадать самое сокровенное желание

Река Бзыбь (15 мин). Вы пройдёте по подвесному пешеходному мосту над бурной рекой и ощутите единение с природой.

Голубое озеро (15 мин). Я расскажу вам красивую и трагическую легенду, которая объясняет его удивительный цвет.

Аутентичный привал (30 мин). Мы остановимся у хижины на берегу Бзыби. Здесь, у горящего костра, где коптятся сыры и мясо, вы почувствуете себя в гостях у старого абхазского охотника.

Сердце Абхазии

Самшитовый лес (15 мин)

  • Мы погрузимся в почти мистический лес, где кажется, что вот-вот из-за дерева появится Кощей
  • Я раскрою секрет, как мягкий мох на этих деревьях использовали в госпиталях во время войны

Юпшарский каньон и камень Пушкина (10 мин)

  • Вы побываете в каньоне, который в ясную ночь превращается в звёздный собор
  • А я покажу вам скалу с профилем Пушкина — большинство не замечают её и проезжают мимо.

Чабгарский карниз (10 мин). Из местечка, которое называют «Прощай, Родина», вам откроется головокружительная панорама гор и пропасти.

Королева Абхазии — озеро Рица (1 ч). Мы не будем торопиться. Вы увидите Рицу с разных ракурсов, найдёте тихий уголок для медитации и сделаете яркие кадры.

Обед (1 ч)

Мы подкрепим силы в одном из лучших ресторанов национальной кухни. Вы попробуете мамалыгу, акуд, копчёный сыр, шашлык и, конечно, хачапур. Это — обязательная глава в книге ваших впечатлений об Абхазии.

Наследие Нового Афона

Новоафонская пещера (1 ч 40 мин): Мы спустимся в фантастический подземный мир, один из крупнейших на планете — сталактиты и сталагмиты тут создают немые симфонии из камня.

Монастырь Симона Кананита (40 мин). Вы подниметесь к духовному сердцу Абхазии, узнаете историю апостола и увидите уникальные росписи палехских мастеров.

Инженерное чудо монахов (15 мин). Я покажу вам скрытые жемчужины: старую мельницу, плотину и одну из первых в России ГЭС, построенную монахами более 100 лет назад.

Станция Псырцха (30 мин). Последняя точка — одна из самых красивых станций мира. Вы полюбуетесь её кружевными арками и прекрасным видом на реку.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном Mitsubishi ASX, есть бустер и детское кресло
  • Берите с собой наличные рубли, чаще всего оплатить картой нельзя
  • Экскурсия может начинаться в центральном Сочи, детали — в переписке
  • Обратите внимание, тайминг примерный и может меняться в зависимости от множества факторов

Дополнительные расходы

  • Экологический сбор при въезде в Рицинский заповедник: взрослые — 700 ₽, дети 8–12 лет — 200 ₽
  • Вход в Новоафонскую пещеру: взрослые — 700 ₽
  • Обед — по меню
  • Зиплайн — 1000 ₽ (по желанию)
  • Дегустации в хижине — за символическую плату (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Адлере
Действительный член Русского географического общества. Люблю Сочи и Абхазию — с удовольствием передам эту любовь и вам. Почему я ваш идеальный гид по Абхазии? Потому что для меня это не работа,
читать дальше

а призвание. «Апсны — страна души» — это не просто красивое название, это суть моих экскурсий. Обладаю профессиональными навыками вождения, за плечами более 1000000 км за рулём. Путешествие со мной всегда будет безопасным и увлекательным. Уедете с водителем — вернётесь с другом.

Входит в следующие категории Адлера

Похожие экскурсии из Адлера

Апсны - страна души: экскурсия в Абхазию из Адлера
На автобусе
На микроавтобусе
10 часов
6 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Апсны - страна души: экскурсия в Абхазию из Адлера
Увидеть главное в республике за 1 день
Начало: Экскурсии с ближайшей к вам остановки
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
10 дек в 05:00
1200 ₽ за человека
В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
На машине
12 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
Поездка в Абхазию - обязательный пункт путешествия в Сочи! Увидите курортную Гагру, древний Новый Афон, водопады, пещеры и изумительные пейзажи
Начало: По вашему адресу в Центральном Сочи
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
16 800 ₽ за всё до 4 чел.
К водопадам и озёрам Абхазии - из Адлера (от КПП Псоу)
На машине
Джиппинг
10 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
К водопадам и озёрам Абхазии - из Адлера (от КПП Псоу)
На внедорожниках добраться до Гагры, Рицы, смотровых площадок и других живописных мест
Начало: На КПП Псоу в Адлерском районе
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 дек в 07:00
1800 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Адлере