Абхазия — это не просто курорт, а перекрёсток цивилизаций. Вы увидите, как наслаивались эпохи: античные торговые пути, византийское христианство, русская аристократия, советский модернизм, современная самобытность. Это не застывшая картинка, а живая история. А я расскажу о рождении курорта, литературе и искусстве, абхазском характере, геологии и экологии — и не только.

Описание экскурсии

Рождение курорта

Панорама Гагры (10 мин). Вы увидите, где начинается великая Абхазия и где рождалась мечта о «русском Монте-Карло».

Крепость Абаата (10 мин). Мы перенесёмся в эпоху Кавказской войны, и я расскажу историю декабриста Бестужева-Марлинского, который здесь служил и творил.

Замок принца Ольденбургского и ресторан «Гагрипш» (10 мин)

Вы прикоснётесь к истокам курорта

Узнаете, как принц на рубеже веков рубил здесь джунгли, чтобы построить рай

Увидите знаменитый ресторан, собранный без гвоздя, — символ той эпохи

Приморский парк (30 мин). На неспешной прогулке вы откроете неожиданную связь этого места с Ломоносовым и рассмотрите уникальные мозаики Церетели.

Ущелья, реки и тайны

Водопад Девичьи Слёзы (10 мин). Место, где можно повязать ленточку и загадать самое сокровенное желание

Река Бзыбь (15 мин). Вы пройдёте по подвесному пешеходному мосту над бурной рекой и ощутите единение с природой.

Голубое озеро (15 мин). Я расскажу вам красивую и трагическую легенду, которая объясняет его удивительный цвет.

Аутентичный привал (30 мин). Мы остановимся у хижины на берегу Бзыби. Здесь, у горящего костра, где коптятся сыры и мясо, вы почувствуете себя в гостях у старого абхазского охотника.

Сердце Абхазии

Самшитовый лес (15 мин)

Мы погрузимся в почти мистический лес, где кажется, что вот-вот из-за дерева появится Кощей

Я раскрою секрет, как мягкий мох на этих деревьях использовали в госпиталях во время войны

Юпшарский каньон и камень Пушкина (10 мин)

Вы побываете в каньоне, который в ясную ночь превращается в звёздный собор

А я покажу вам скалу с профилем Пушкина — большинство не замечают её и проезжают мимо.

Чабгарский карниз (10 мин). Из местечка, которое называют «Прощай, Родина», вам откроется головокружительная панорама гор и пропасти.

Королева Абхазии — озеро Рица (1 ч). Мы не будем торопиться. Вы увидите Рицу с разных ракурсов, найдёте тихий уголок для медитации и сделаете яркие кадры.

Обед (1 ч)

Мы подкрепим силы в одном из лучших ресторанов национальной кухни. Вы попробуете мамалыгу, акуд, копчёный сыр, шашлык и, конечно, хачапур. Это — обязательная глава в книге ваших впечатлений об Абхазии.

Наследие Нового Афона

Новоафонская пещера (1 ч 40 мин): Мы спустимся в фантастический подземный мир, один из крупнейших на планете — сталактиты и сталагмиты тут создают немые симфонии из камня.

Монастырь Симона Кананита (40 мин). Вы подниметесь к духовному сердцу Абхазии, узнаете историю апостола и увидите уникальные росписи палехских мастеров.

Инженерное чудо монахов (15 мин). Я покажу вам скрытые жемчужины: старую мельницу, плотину и одну из первых в России ГЭС, построенную монахами более 100 лет назад.

Станция Псырцха (30 мин). Последняя точка — одна из самых красивых станций мира. Вы полюбуетесь её кружевными арками и прекрасным видом на реку.

Организационные детали

Поедем на комфортабельном Mitsubishi ASX, есть бустер и детское кресло

Берите с собой наличные рубли, чаще всего оплатить картой нельзя

Экскурсия может начинаться в центральном Сочи, детали — в переписке

Обратите внимание, тайминг примерный и может меняться в зависимости от множества факторов

