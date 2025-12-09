Вы увидите, как наслаивались эпохи: античные торговые пути, византийское христианство, русская аристократия, советский модернизм, современная самобытность. Это не застывшая картинка, а живая история.
А я расскажу о рождении курорта, литературе и искусстве, абхазском характере, геологии и экологии — и не только.
Описание экскурсии
Рождение курорта
Панорама Гагры (10 мин). Вы увидите, где начинается великая Абхазия и где рождалась мечта о «русском Монте-Карло».
Крепость Абаата (10 мин). Мы перенесёмся в эпоху Кавказской войны, и я расскажу историю декабриста Бестужева-Марлинского, который здесь служил и творил.
Замок принца Ольденбургского и ресторан «Гагрипш» (10 мин)
- Вы прикоснётесь к истокам курорта
- Узнаете, как принц на рубеже веков рубил здесь джунгли, чтобы построить рай
- Увидите знаменитый ресторан, собранный без гвоздя, — символ той эпохи
Приморский парк (30 мин). На неспешной прогулке вы откроете неожиданную связь этого места с Ломоносовым и рассмотрите уникальные мозаики Церетели.
Ущелья, реки и тайны
Водопад Девичьи Слёзы (10 мин). Место, где можно повязать ленточку и загадать самое сокровенное желание
Река Бзыбь (15 мин). Вы пройдёте по подвесному пешеходному мосту над бурной рекой и ощутите единение с природой.
Голубое озеро (15 мин). Я расскажу вам красивую и трагическую легенду, которая объясняет его удивительный цвет.
Аутентичный привал (30 мин). Мы остановимся у хижины на берегу Бзыби. Здесь, у горящего костра, где коптятся сыры и мясо, вы почувствуете себя в гостях у старого абхазского охотника.
Сердце Абхазии
Самшитовый лес (15 мин)
- Мы погрузимся в почти мистический лес, где кажется, что вот-вот из-за дерева появится Кощей
- Я раскрою секрет, как мягкий мох на этих деревьях использовали в госпиталях во время войны
Юпшарский каньон и камень Пушкина (10 мин)
- Вы побываете в каньоне, который в ясную ночь превращается в звёздный собор
- А я покажу вам скалу с профилем Пушкина — большинство не замечают её и проезжают мимо.
Чабгарский карниз (10 мин). Из местечка, которое называют «Прощай, Родина», вам откроется головокружительная панорама гор и пропасти.
Королева Абхазии — озеро Рица (1 ч). Мы не будем торопиться. Вы увидите Рицу с разных ракурсов, найдёте тихий уголок для медитации и сделаете яркие кадры.
Обед (1 ч)
Мы подкрепим силы в одном из лучших ресторанов национальной кухни. Вы попробуете мамалыгу, акуд, копчёный сыр, шашлык и, конечно, хачапур. Это — обязательная глава в книге ваших впечатлений об Абхазии.
Наследие Нового Афона
Новоафонская пещера (1 ч 40 мин): Мы спустимся в фантастический подземный мир, один из крупнейших на планете — сталактиты и сталагмиты тут создают немые симфонии из камня.
Монастырь Симона Кананита (40 мин). Вы подниметесь к духовному сердцу Абхазии, узнаете историю апостола и увидите уникальные росписи палехских мастеров.
Инженерное чудо монахов (15 мин). Я покажу вам скрытые жемчужины: старую мельницу, плотину и одну из первых в России ГЭС, построенную монахами более 100 лет назад.
Станция Псырцха (30 мин). Последняя точка — одна из самых красивых станций мира. Вы полюбуетесь её кружевными арками и прекрасным видом на реку.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном Mitsubishi ASX, есть бустер и детское кресло
- Берите с собой наличные рубли, чаще всего оплатить картой нельзя
- Экскурсия может начинаться в центральном Сочи, детали — в переписке
- Обратите внимание, тайминг примерный и может меняться в зависимости от множества факторов
Дополнительные расходы
- Экологический сбор при въезде в Рицинский заповедник: взрослые — 700 ₽, дети 8–12 лет — 200 ₽
- Вход в Новоафонскую пещеру: взрослые — 700 ₽
- Обед — по меню
- Зиплайн — 1000 ₽ (по желанию)
- Дегустации в хижине — за символическую плату (по желанию)