Красота «Русской Швейцарии»

Анна К.
Анна К. – Гид из Адлера
Красота «Русской Швейцарии»
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Красота «Русской Швейцарии»
Красота «Русской Швейцарии»

Что вы увидите

  • Вантовый мост
  • Минеральный источник
  • Горнолыжные курорты
  • Олимпийскую деревню
  • Набережная Роза Хутор
Вы увидите, какое невероятное сочетание даёт необыкновенной красоты природа и современная развитая инфраструктура. Окунётесь в тихую и размеренную жизнь самого красивого посёлка и посетите три ультрасовременных горнолыжных курорта: Горки город 🏙️, Газпром и Роза Хутор. Захватывающие дух пейзажи, свежий воздух, европейские улочки, многочисленные развлечения, рестораны и кофейни всё это оставляет заряд положительных эмоций на долгий период. Я расскажу вам, как сильно изменился город 🏙️ после прошедшей Олимпиады.
Наше путешествие начнётся из Центрального района города и путь будет проходить по автомобильно-железнодорожной магистрали, которая является самым дорогим объектом, построенным для проведения Олимпийских игр.
По пути мы посетим источник с минеральной водой в Медвежьем углу, которая даёт максимальную пользу, если её пить непосредственно на месте.
После мы отправимся в поселок, где зайдём в Храм святого Харлампия и проедим по тихим улочкам Красной поляны.

И конечно мы побываем на горнолыжных курортах:

  • «Горки город», где увидим знаменитое здание казино, на «Газпроме» зайдем в развлекательный центр «Галактика» и на смотровую площадку, а на «Розе Хутор» прогуляемся по набережной вдоль реки Мзымта. По желанию на любом из курортов Вы можете прокатиться на канатной дороге.
Что входит
  • Транспорт
  • услуги гида
Что не входит
  • Посещение минерального источника 100 рублей.
  • Канатная дорога по желанию.
Начало и место завершения
🚩 Оговаривается индивидуально
Красота «Русской Швейцарии»
Красота «Русской Швейцарии»
Красота «Русской Швейцарии»

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Анна К.
Анна К.
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