Вы увидите, какое невероятное сочетание даёт необыкновенной красоты природа и современная развитая инфраструктура. Окунётесь в тихую и размеренную жизнь самого красивого посёлка и посетите три ультрасовременных горнолыжных курорта: Горки город 🏙️, Газпром и Роза Хутор. Захватывающие дух пейзажи, свежий воздух, европейские улочки, многочисленные развлечения, рестораны и кофейни всё это оставляет заряд положительных эмоций на долгий период. Я расскажу вам, как сильно изменился город 🏙️ после прошедшей Олимпиады.

Наше путешествие начнётся из Центрального района города и путь будет проходить по автомобильно-железнодорожной магистрали, которая является самым дорогим объектом, построенным для проведения Олимпийских игр.

По пути мы посетим источник с минеральной водой в Медвежьем углу, которая даёт максимальную пользу, если её пить непосредственно на месте.

После мы отправимся в поселок, где зайдём в Храм святого Харлампия и проедим по тихим улочкам Красной поляны.

И конечно мы побываем на горнолыжных курортах: