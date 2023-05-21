Новый Афон — курорт Абхазии, где бок о бок соседствуют памятники архитектуры, христианские святыни и шедевры природы. Святыни, Рукотворный водопад и виноВы проедете по одному из самых насыщенных маршрутов Абхазии. Посетите Новоафонский монастырь, пройдете по залам пещеры к подземным озерам, увидите Рукотворный водопад и оцените абхазские вина.

Новый Афон является одним из излюбленных мест гостей Абхазии. Несмотря на небольшие размеры город поражает огромным количеством природных и историко-культурных памятников. Важная информация• Участники тура должны быть гражданами России, Казахстана или Белоруссии.