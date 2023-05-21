Новый Афон — уникальный курорт Абхазии.
Достопримечательности здесь удивительно разнообразны: от природных памятников до христианских святынь.
Мы посетим известный Новоафонский мужской монастырь, спустимся к подземным озерам и увидим Рукотворный водопад, падающий с плотины. А еще вы обязательно попробуете местные вина.
Достопримечательности здесь удивительно разнообразны: от природных памятников до христианских святынь.
Мы посетим известный Новоафонский мужской монастырь, спустимся к подземным озерам и увидим Рукотворный водопад, падающий с плотины. А еще вы обязательно попробуете местные вина.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Белые скалы
- Смотровая площадка «Я люблю Гагру»
- Ресторан «Гагрипш»
- Парк принца Ольденбургского
- Колоннада
- Новоафонский действующий мужской монастырь
- Рукотворный водопад
- Заброшенная железнодорожная станция Псырцха
- Храм Симона Кананита
- Новоафонская пещера (оплачивается отдельно)
- Иверская гора
- Мюссерский храм
- Дача Горбачёва (оплачивается отдельно)
- Дача Сталина (оплачивается отдельно)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Новый Афон — курорт Абхазии, где бок о бок соседствуют памятники архитектуры, христианские святыни и шедевры природы. Святыни, Рукотворный водопад и виноВы проедете по одному из самых насыщенных маршрутов Абхазии. Посетите Новоафонский монастырь, пройдете по залам пещеры к подземным озерам, увидите Рукотворный водопад и оцените абхазские вина.
Новый Афон является одним из излюбленных мест гостей Абхазии. Несмотря на небольшие размеры город поражает огромным количеством природных и историко-культурных памятников. Важная информация• Участники тура должны быть гражданами России, Казахстана или Белоруссии.
- Для пересечение границы Вам необходимо иметь оригиналы документов, а также не иметь никаких задолженностей (можно проверить на госуслугах).
- С собой необходимо взять удобную одежду и обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Страховка.
- Услуги водителя-экскурсовода.
- Транспортно-экскурсионные расходы
- Что не входит
- Трансфер до российско-абхазской границы (в оба конца).
- Новоафонская пещера — 700 рублей (по желанию).
- Дача Сталина (по желанию) — 250 рублей.
- Дача Горбачёва (по желанию) — 300 рублей
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Важная информация
- Добрый день! Благодарим Вас за выбор нашей экскурсии. Просим обратить внимание на то, что для пересечение границы Вам необходимо иметь оригиналы документов, а также не иметь никаких задолженностей (можно проверить на госуслугах). Также Вы должны быть гражданами России, Казахстана или Белоруссии.
- Оплата производится за наличный расчет. С собой необходимо взять удобную одежду и обувь. Пожалуйста, в ответном письме укажите адрес, по которому Вы остановились, для того чтобы мы могли определить ближайшую для Вас точку сбора
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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