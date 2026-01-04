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А Анна читать дальше уменьшить то, и на другое. Хотелось максимально увеличить световой день и остаться еще на несколько часов в Новом Афоне. Нас еще и в мандариновый сад завезли. Вот эта внеплановая остановка очень пришлась по душе всем! В любом случае, пожалуй, лучшая экскурсия в Абхазию мини-группой! Виды потрясающие! Прекрасная экскурсия в Новый Афон. Очень жаль, что не осталось времени на крепость и парк. По времени выбирали либо крепость, либо пещеру. Но без дегустаций хватило бы времени и на Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Л Людмила Прекрасная экскурсия, комфорт на высоте, посмотрели все что хотели и даже больше. Благодарю нашего гида Левона, могу ошибиться, заранее прошу прощения. Очень прекрасный человек, много знает о своей стране. Если экскурсии только со спутником Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Сергей Апсны-страна души!! Вот и снова я побывал в Абхазии, ездили на экскурсию в Новый Афон. Именно здесь чувствуется какая-то особенная атмосфера. Недаром этот город называют жемчужиной Абхазии.. 🪄 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Дмитрий Побывали на самой лучшей экскурсии. Для нас был трансфер из Сочи, что очень удобно! Границу перешли без проблем, а там сели в крутое авто. И понеслось: белые скалы, Гагра, Афон.. одни положительные впечатления! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Евгения Апсны - страна души! Вот я снова побывала в любимом городе Новый Афон. Экскурсия была на высоком уровне, я, зная город достаточно хорошо, открыла для себя новые моменты. Благодарю! 🦎🌴 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет