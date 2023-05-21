Новый Афон - Душа Абхазии

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Новый Афон — уникальный курорт Абхазии.

Достопримечательности здесь удивительно разнообразны: от природных памятников до христианских святынь.

Мы посетим известный Новоафонский мужской монастырь, спустимся к подземным озерам и увидим Рукотворный водопад, падающий с плотины. А еще вы обязательно попробуете местные вина.
Новый Афон - Душа Абхазии
Новый Афон - Душа Абхазии
Новый Афон - Душа Абхазии
Новый Афон - Душа Абхазии
Новый Афон - Душа Абхазии
Новый Афон - Душа Абхазии
Ближайшие даты:
21
мая
22
мая
23
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Что вас ожидает:

  • Белые скалы
  • Смотровая площадка «Я люблю Гагру»
  • Ресторан «Гагрипш»
  • Парк принца Ольденбургского
  • Колоннада
  • Новоафонский действующий мужской монастырь
  • Рукотворный водопад
  • Заброшенная железнодорожная станция Псырцха
  • Храм Симона Кананита
  • Новоафонская пещера (оплачивается отдельно)
  • Иверская гора
  • Мюссерский храм
  • Дача Горбачёва (оплачивается отдельно)
  • Дача Сталина (оплачивается отдельно)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Новый Афон — курорт Абхазии, где бок о бок соседствуют памятники архитектуры, христианские святыни и шедевры природы. Святыни, Рукотворный водопад и виноВы проедете по одному из самых насыщенных маршрутов Абхазии. Посетите Новоафонский монастырь, пройдете по залам пещеры к подземным озерам, увидите Рукотворный водопад и оцените абхазские вина.
Новый Афон является одним из излюбленных мест гостей Абхазии. Несмотря на небольшие размеры город поражает огромным количеством природных и историко-культурных памятников. Важная информация• Участники тура должны быть гражданами России, Казахстана или Белоруссии.
  • Для пересечение границы Вам необходимо иметь оригиналы документов, а также не иметь никаких задолженностей (можно проверить на госуслугах).
  • С собой необходимо взять удобную одежду и обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Страховка.
  • Услуги водителя-экскурсовода.
  • Транспортно-экскурсионные расходы
Что не входит
  • Трансфер до российско-абхазской границы (в оба конца).
  • Новоафонская пещера — 700 рублей (по желанию).
  • Дача Сталина (по желанию) — 250 рублей.
  • Дача Горбачёва (по желанию) — 300 рублей
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Добрый день! Благодарим Вас за выбор нашей экскурсии. Просим обратить внимание на то, что для пересечение границы Вам необходимо иметь оригиналы документов, а также не иметь никаких задолженностей (можно проверить на госуслугах). Также Вы должны быть гражданами России, Казахстана или Белоруссии.
  • Оплата производится за наличный расчет. С собой необходимо взять удобную одежду и обувь. Пожалуйста, в ответном письме укажите адрес, по которому Вы остановились, для того чтобы мы могли определить ближайшую для Вас точку сбора
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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