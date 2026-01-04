Новый Афон — уникальный курорт Абхазии.
Достопримечательности здесь удивительно разнообразны: от природных памятников до христианских святынь.
В небольшой группе мы посетим известный Новоафонский мужской монастырь, спустимся к подземным озерам и увидим Рукотворный водопад, падающий с плотины. А еще вы обязательно попробуете местные вина.
Достопримечательности здесь удивительно разнообразны: от природных памятников до христианских святынь.
В небольшой группе мы посетим известный Новоафонский мужской монастырь, спустимся к подземным озерам и увидим Рукотворный водопад, падающий с плотины. А еще вы обязательно попробуете местные вина.
Описание трансфер
Новый Афон — курорт Абхазии, где бок о бок соседствуют памятники архитектуры, христианские святыни и шедевры природы.
Святыни, Рукотворный водопад и вино
Вы проедете по одному из самых насыщенных маршрутов Абхазии. Посетите Новоафонский монастырь, пройдете по залам пещеры к подземным озерам, увидите Рукотворный водопад и оцените абхазские вина. Новый Афон является одним из излюбленных мест гостей Абхазии. Несмотря на небольшие размеры город поражает огромным количеством природных и историко-культурных памятников. Почему стоит выбрать этот тур?
Экскурсия проходит на комфортабельных современных минивэнах с кондиционером.
- Наш трансфер заберет вас прямо из вашего отеля.
- Экскурсия проходит в небольшой группе, у вас будет больше времени, чтобы насладиться красотой достопримечательностей Абхазии. Какие документы нужны для въезда в Абхазию• Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт • Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт.
- Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний).
- Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки.
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.
- Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт.
- Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием.
Четверг, суббота
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ресторан «Гагрипш»
- Парк принца Ольденбургского
- Колоннада
- Бзыбское ущелье
- Пасека (дегустация мёда)
- Винный погреб (дегустация вина)
- Подвесной мост над рекой Бзыбь
- Ресторан «Абхазский дворик» (обед по желанию)
- Стеклянный мост через реку Бзыбь
- Качели над рекой Бзыбь
- Ресторан «Апсар» (корабль на воде)
- Новоафонский действующий мужской монастырь
- Рукотворный водопад
- Железнодорожная станция Псырцха
- Новоафонская пещера (оплачивается отдельно)
- Парк с лебединым озером
Что включено
- Услуги водителя-экскурсовода
- Транспортно-экскурсионные расходы
- Страховка
- Дегустации
Что не входит в цену
- Новоафонская пещера - 1000 рублей (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем по адресу из Вашего отеля
Завершение: Доставим по адресу в Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг, суббота
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 188 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Прекрасная экскурсия в Новый Афон. Очень жаль, что не осталось времени на крепость и парк. По времени выбирали либо крепость, либо пещеру. Но без дегустаций хватило бы времени и на
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Л
Прекрасная экскурсия, комфорт на высоте, посмотрели все что хотели и даже больше. Благодарю нашего гида Левона, могу ошибиться, заранее прошу прощения. Очень прекрасный человек, много знает о своей стране. Если экскурсии только со спутником
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С
Апсны-страна души!! Вот и снова я побывал в Абхазии, ездили на экскурсию в Новый Афон. Именно здесь чувствуется какая-то особенная атмосфера. Недаром этот город называют жемчужиной Абхазии.. 🪄
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Д
Побывали на самой лучшей экскурсии. Для нас был трансфер из Сочи, что очень удобно! Границу перешли без проблем, а там сели в крутое авто. И понеслось: белые скалы, Гагра, Афон.. одни положительные впечатления!
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Е
Апсны - страна души! Вот я снова побывала в любимом городе Новый Афон. Экскурсия была на высоком уровне, я, зная город достаточно хорошо, открыла для себя новые моменты. Благодарю! 🦎🌴
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А
Новый Афон не для любителей больших тусовок и дискотек… это город, где ты переосмысливаешь ценности в жизни, смотришь на все происходящее в мире с какой- то философией что ли…
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Входит в следующие категории Адлера
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