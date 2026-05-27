Вас ждёт захватывающее приключение: поездка в Новый Афон на мотоцикле! По пути вы полюбуетесь видами моря и побережья Абхазии. Посетите знаменитую карстовую пещеру, отреставрированную ж/д станцию «Псырцха» и Новоафонский монастырь. А затем побываете в Гагре и в тёплый сезон отдохнёте на пляже.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от 18 050 ₽ за человека

Описание экскурсии

Мы заберём вас от места проживания и сразу отправимся на границу с Абхазией. Мотоциклы проходят границу без очереди, поэтому мы не застрянем надолго.

Проедем мимо Гагры и высоко над побережьем полюбуемся бескрайним морем.

В Новом Афоне остановимся возле карстовой пещеры — ключевой локации нашей поездки. В залах пещеры сооружена пешеходная дорожка длиной 1,4 км с обзорными площадками. В пещере:

вы пройдёте через 4 зала: «Анакопия», «Махаджиров», «Аюхаа» и «Апсны»

увидите зал «Нартаа Спелеологов» и «Апхиарца», где проводят концерты

узнаете, в честь кого названы залы, и услышите местные легенды

После пещеры пообедаете и посетите отреставрированную станцию «Псырцха», Рукотворный водопад, а также знаменитый Новоафонский монастырь.

На обратном пути мы заедем в Гагру: погуляем по набережной, увидим Колоннаду, Зимний театр и ресторан «Гагрипш». В тёплый сезон отдохнём и искупаемся в тёплом море.

Приблизительный тайминг (может корректироваться): дорога в Новый Афон займёт примерно 1,5 ч, экскурсия по пещере — 1 ч 20 мин.

Организационные детали

Едем на мотоциклах Honda GL 1800 Gold Wing и Harley Davidson Electra Glide. Вы — в качестве пассажира. Все мотоциклы оснащены сиденьем со спинкой и подножками подо всю стопу, а также вместительными кофрами, куда можно сложить вещи

Перед поездкой обязательно выдадим шлем и проинструктируем

Поездка доступна для детей от 8 лет в сопровождении родителя

На одном мотоцикле — один пассажир. Ограничение по весу пассажира — 120 кг

С вами будет гиды-водители из нашей команды

Дополнительные расходы

Вход в пещеру — 1000 ₽ за чел., 50 ₽ — за фото- и видеосъёмку. Наличие билетов обязательно уточняем перед поездкой

Питание (по желанию)

Возьмите наличные деньги — в Абхазии не везде могут принимать оплату картой.

Пересечение границы