Пассажиром на мотоцикле - в Новоафонскую пещеру Абхазии

Из Адлера, Сириуса или Сочи
Вас ждёт захватывающее приключение: поездка в Новый Афон на мотоцикле! По пути вы полюбуетесь видами моря и побережья Абхазии.

Посетите знаменитую карстовую пещеру, отреставрированную ж/д станцию «Псырцха» и Новоафонский монастырь. А затем побываете в Гагре и в тёплый сезон отдохнёте на пляже.
Описание экскурсии

Мы заберём вас от места проживания и сразу отправимся на границу с Абхазией. Мотоциклы проходят границу без очереди, поэтому мы не застрянем надолго.

Проедем мимо Гагры и высоко над побережьем полюбуемся бескрайним морем.

В Новом Афоне остановимся возле карстовой пещеры — ключевой локации нашей поездки. В залах пещеры сооружена пешеходная дорожка длиной 1,4 км с обзорными площадками. В пещере:

  • вы пройдёте через 4 зала: «Анакопия», «Махаджиров», «Аюхаа» и «Апсны»
  • увидите зал «Нартаа Спелеологов» и «Апхиарца», где проводят концерты
  • узнаете, в честь кого названы залы, и услышите местные легенды

После пещеры пообедаете и посетите отреставрированную станцию «Псырцха», Рукотворный водопад, а также знаменитый Новоафонский монастырь.

На обратном пути мы заедем в Гагру: погуляем по набережной, увидим Колоннаду, Зимний театр и ресторан «Гагрипш». В тёплый сезон отдохнём и искупаемся в тёплом море.

Приблизительный тайминг (может корректироваться): дорога в Новый Афон займёт примерно 1,5 ч, экскурсия по пещере — 1 ч 20 мин.

Организационные детали

  • Едем на мотоциклах Honda GL 1800 Gold Wing и Harley Davidson Electra Glide. Вы — в качестве пассажира. Все мотоциклы оснащены сиденьем со спинкой и подножками подо всю стопу, а также вместительными кофрами, куда можно сложить вещи
  • Перед поездкой обязательно выдадим шлем и проинструктируем
  • Поездка доступна для детей от 8 лет в сопровождении родителя
  • На одном мотоцикле — один пассажир. Ограничение по весу пассажира — 120 кг
  • С вами будет гиды-водители из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Вход в пещеру — 1000 ₽ за чел., 50 ₽ — за фото- и видеосъёмку. Наличие билетов обязательно уточняем перед поездкой
  • Питание (по желанию)

Возьмите наличные деньги — в Абхазии не везде могут принимать оплату картой.

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
  • Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
  • Детям до 14 лет — загранпаспорт
  • Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
  • Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
  • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Из Адлера/Сириуса/Хосты18 050 ₽
Из Сочи19 950 ₽
Из Красной Поляны26 125 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму запроса на бронь.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 166 туристов
Мы команда профессиональных проводников-водителей. Не первый год мы развиваем новое туристическое направление — пассажирский мототуризм, чтобы показать людям красоты южного региона с седла двухколёсного мотоцикла. 100% наших пассажиров получили новый опыт и положительные эмоции, ведь с седла байка привычный окружающий мир выглядит иначе!

