Посетите знаменитую карстовую пещеру, отреставрированную ж/д станцию «Псырцха» и Новоафонский монастырь. А затем побываете в Гагре и в тёплый сезон отдохнёте на пляже.
Описание экскурсии
Мы заберём вас от места проживания и сразу отправимся на границу с Абхазией. Мотоциклы проходят границу без очереди, поэтому мы не застрянем надолго.
Проедем мимо Гагры и высоко над побережьем полюбуемся бескрайним морем.
В Новом Афоне остановимся возле карстовой пещеры — ключевой локации нашей поездки. В залах пещеры сооружена пешеходная дорожка длиной 1,4 км с обзорными площадками. В пещере:
- вы пройдёте через 4 зала: «Анакопия», «Махаджиров», «Аюхаа» и «Апсны»
- увидите зал «Нартаа Спелеологов» и «Апхиарца», где проводят концерты
- узнаете, в честь кого названы залы, и услышите местные легенды
После пещеры пообедаете и посетите отреставрированную станцию «Псырцха», Рукотворный водопад, а также знаменитый Новоафонский монастырь.
На обратном пути мы заедем в Гагру: погуляем по набережной, увидим Колоннаду, Зимний театр и ресторан «Гагрипш». В тёплый сезон отдохнём и искупаемся в тёплом море.
Приблизительный тайминг (может корректироваться): дорога в Новый Афон займёт примерно 1,5 ч, экскурсия по пещере — 1 ч 20 мин.
Организационные детали
- Едем на мотоциклах Honda GL 1800 Gold Wing и Harley Davidson Electra Glide. Вы — в качестве пассажира. Все мотоциклы оснащены сиденьем со спинкой и подножками подо всю стопу, а также вместительными кофрами, куда можно сложить вещи
- Перед поездкой обязательно выдадим шлем и проинструктируем
- Поездка доступна для детей от 8 лет в сопровождении родителя
- На одном мотоцикле — один пассажир. Ограничение по весу пассажира — 120 кг
- С вами будет гиды-водители из нашей команды
Дополнительные расходы
- Вход в пещеру — 1000 ₽ за чел., 50 ₽ — за фото- и видеосъёмку. Наличие билетов обязательно уточняем перед поездкой
- Питание (по желанию)
Возьмите наличные деньги — в Абхазии не везде могут принимать оплату картой.
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
- Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
- Детям до 14 лет — загранпаспорт
- Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
- Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Из Адлера/Сириуса/Хосты
|18 050 ₽
|Из Сочи
|19 950 ₽
|Из Красной Поляны
|26 125 ₽