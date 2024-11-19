Самый северный чай в мире: путешествие на электровелосипеде (из Адлера)

Проехать по живописному маршруту, который не доступен на другом транспорте (в мини-группе)
Мы преодолеем 32 км по гравийным и асфальтированным дорогам из горного села Измайловское в соседнее село — Калиновое озеро. По пути напьёмся воды из источников, проедем мимо нескольких озёр и посетим каньон Царские ворота. А финальной точкой станут самые живописные чайные плантации Сочи и чаепитие.
Самый северный чай в мире: путешествие на электровелосипеде (из Адлера)
Самый северный чай в мире: путешествие на электровелосипеде (из Адлера)
Самый северный чай в мире: путешествие на электровелосипеде (из Адлера)
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

  • Село Измайловское, где находится чайная фабрика «Мацеста чай»
  • «Три ключа» — родники и озеро, возникшее благодаря им
  • Село Калиновое озеро и чаепитие на чайной плантации
  • Каньон Царские ворота. Объект малоизвестный — как правило, тут совсем нет туристов
  • Самые большие и ухоженные чайные плантации фабрики «Мацеста чай»

Чтобы путешествие прошло безопасно, гид расскажет вам о базовой технике катания на горном велосипеде и выдаст шлем. Настроит под вас двухколёсного коня и починит его в пути — если потребуется. Проведёт интересную экскурсию о местах, которые будут по пути, и сделает красивые фото. Также для вас будет организован походный перекус.

Кому подойдёт маршрут

Обратите внимание: горные электровелосипеды усиливают движения, когда вы нажимаете на педали. Благодаря помощи электроассистента люди с разным уровнем подготовки могут проехать маршрут, прикладывая такие же усилия, как если бы они ехали не в горах, а по ровной местности.

Наш маршрут средней сложности — это значит, что по пути будут гравийные дороги, местами с вымоинами. Также предстоит один переезд через небольшую речку. Подойдёт людям со средним уровнем физической подготовки, которые уверенно чувствуют себя на велосипеде.

Организационные детали

  • Программа доступна круглый год. Подходит участникам от 16 лет
  • В стоимость включено: трансфер на автомобиле Ford F-350 или Nissan Navara (в зависимости от числа участников), аренда электровелосипедов высокого класса, экипировка в виде шлема, перчаток и рюкзака, походный обед, чай, мобильная фото- и видеосъёмка, аптечка и ремкомплекты у гида, экскурсия с рассказом о местах, которые будем проезжать
  • Программа пройдёт в лесу и горах, где можно испачкаться и промокнуть. Учитывайте это, пожалуйста, при выборе одежды
  • С вами поеду я или другой гид-инструктор из нашей команды

ежедневно в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный12 500 ₽
Индивидуальный17 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Экскурсии на улице Энергетиков
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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