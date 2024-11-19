Самый северный чай в мире: путешествие на электровелосипеде (из Адлера)
Проехать по живописному маршруту, который не доступен на другом транспорте (в мини-группе)
Мы преодолеем 32 км по гравийным и асфальтированным дорогам из горного села Измайловское в соседнее село — Калиновое озеро. По пути напьёмся воды из источников, проедем мимо нескольких озёр и посетим каньон Царские ворота. А финальной точкой станут самые живописные чайные плантации Сочи и чаепитие.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Село Измайловское, где находится чайная фабрика «Мацеста чай»
«Три ключа» — родники и озеро, возникшее благодаря им
Село Калиновое озеро и чаепитие на чайной плантации
Каньон Царские ворота. Объект малоизвестный — как правило, тут совсем нет туристов
Самые большие и ухоженные чайные плантации фабрики «Мацеста чай»
Чтобы путешествие прошло безопасно, гид расскажет вам о базовой технике катания на горном велосипеде и выдаст шлем. Настроит под вас двухколёсного коня и починит его в пути — если потребуется. Проведёт интересную экскурсию о местах, которые будут по пути, и сделает красивые фото. Также для вас будет организован походный перекус.
Кому подойдёт маршрут
Обратите внимание: горные электровелосипеды усиливают движения, когда вы нажимаете на педали. Благодаря помощи электроассистента люди с разным уровнем подготовки могут проехать маршрут, прикладывая такие же усилия, как если бы они ехали не в горах, а по ровной местности.
Наш маршрут средней сложности — это значит, что по пути будут гравийные дороги, местами с вымоинами. Также предстоит один переезд через небольшую речку. Подойдёт людям со средним уровнем физической подготовки, которые уверенно чувствуют себя на велосипеде.
Организационные детали
Программа доступна круглый год. Подходит участникам от 16 лет
В стоимость включено: трансфер на автомобиле Ford F-350 или Nissan Navara (в зависимости от числа участников), аренда электровелосипедов высокого класса, экипировка в виде шлема, перчаток и рюкзака, походный обед, чай, мобильная фото- и видеосъёмка, аптечка и ремкомплекты у гида, экскурсия с рассказом о местах, которые будем проезжать
Программа пройдёт в лесу и горах, где можно испачкаться и промокнуть. Учитывайте это, пожалуйста, при выборе одежды
С вами поеду я или другой гид-инструктор из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Экскурсии на улице Энергетиков
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Захар — ваша команда гидов в Адлере
Гуру местных троп и гор. На горном велосипеде больше 10 лет и с удовольствием поделюсь опытом катания с вами.
Горный велосипед и Сочи — моя страсть. Люблю катание за его медитативность: читать дальше
за штурвалом горного велосипеда ты не думаешь ни о чём лишнем, а природа вокруг дополняет это состояние. Велосипед для меня — это не только катание, но и места, куда я на нём приезжаю, и атмосфера всего этого действа. Давайте покатаем!