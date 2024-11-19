Мы преодолеем 32 км по гравийным и асфальтированным дорогам из горного села Измайловское в соседнее село — Калиновое озеро. По пути напьёмся воды из источников, проедем мимо нескольких озёр и посетим каньон Царские ворота. А финальной точкой станут самые живописные чайные плантации Сочи и чаепитие.

Описание экскурсии

Село Измайловское, где находится чайная фабрика «Мацеста чай»

«Три ключа» — родники и озеро, возникшее благодаря им

Село Калиновое озеро и чаепитие на чайной плантации

Каньон Царские ворота. Объект малоизвестный — как правило, тут совсем нет туристов

Самые большие и ухоженные чайные плантации фабрики «Мацеста чай»

Чтобы путешествие прошло безопасно, гид расскажет вам о базовой технике катания на горном велосипеде и выдаст шлем. Настроит под вас двухколёсного коня и починит его в пути — если потребуется. Проведёт интересную экскурсию о местах, которые будут по пути, и сделает красивые фото. Также для вас будет организован походный перекус.

Кому подойдёт маршрут

Обратите внимание: горные электровелосипеды усиливают движения, когда вы нажимаете на педали. Благодаря помощи электроассистента люди с разным уровнем подготовки могут проехать маршрут, прикладывая такие же усилия, как если бы они ехали не в горах, а по ровной местности.

Наш маршрут средней сложности — это значит, что по пути будут гравийные дороги, местами с вымоинами. Также предстоит один переезд через небольшую речку. Подойдёт людям со средним уровнем физической подготовки, которые уверенно чувствуют себя на велосипеде.

Организационные детали