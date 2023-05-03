Путешествие на озеро Рица

Вдохновиться красотой природы, узнать местные легенды и полюбить Абхазию

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Недаром мудрецы говорили, что, поднимаясь к озеру Рица, подходишь к порогу Всевышнего… Даже путь сюда заворожит вас видами: здесь шумят ручьи, сверкают на солнце водопады, цветут сотни растений и возвышаются отвесные скалы. Приглашаю вас открыть мой необыкновенный край, его предания и жизнь.
Путешествие на озеро Рица
Путешествие на озеро Рица
Путешествие на озеро Рица
Путешествие на озеро Рица
Путешествие на озеро Рица
Путешествие на озеро Рица
Путешествие на озеро Рица
Путешествие на озеро Рица
Путешествие на озеро Рица
Путешествие на озеро Рица
Путешествие на озеро Рица
Ближайшие даты:
3
мая
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мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Завораживающая природа

На озере Рица, крупнейшем на Западном Кавказе, вы полюбуетесь дивными пейзажами с открыток. Летом здесь буйствует зелень, осенью голубизну вод усиливают багряные краски, а зимой попадаешь в царство снежной королевы — Рица вдохновит вас в любое время года.

Путь к главной цели тоже лежит через живописные места: водопады Девичьи и Мужские слезы, мощные стены Юпшарского каньона, Голубое озеро, несколько лучших смотровых площадок. По вашему желанию мы можем съездить к Молочному водопаду и на дачу Сталина, где местный гид расскажет о времени, которое «вождь народов» провел здесь, на любимой Рице.

Узнать край в вашем ритме

Мы в любой момент сможем остановиться, чтобы вы запечатлели в сердце и на фото особенно понравившиеся вам панорамы. Природа Абхазии окутана легендами: я расскажу их по дороге, но еще поделюсь реальными фактами о нашем крае.

Организационные детали

  • Обратите внимание: экскурсия начинается на границе с Абхазией
  • Дополнительные расходы:
    — экологический сбор при въезде на территорию заповедника: 700 руб. /взрослый, детям до 8 лет бесплатно
    — посещение дачи Сталина (по желанию): дорога и экскурсия 1500 руб. руб. /чел. + билеты 200 руб. /чел

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на границе с Абхазией (КПП Псоу)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
Абхазия
Озеро Рица
Популярные места
Природа и пейзажи
Дача Сталина
Музеи
Смотровые площадки
Мифы и легенды

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