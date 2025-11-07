И Ирина Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи Огромная благодарность гиду Евгению! Замечательный рассказчик и краевед. Посоветовал добавить в экскурсию шикарное видовое место! Исполнил все наши пожелания по экскурсиям,за пять часов мы получили больше чем максимум! Всем рекомендуем и сами ещё ни раз вернёмся!

М Марина Адлер сквозь эпохи Чудесная получилась прогулка с рассказом Василисы) в Адлере можно и нужно гулять и много чего смотреть!

Т Татьяна Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи

Наш гид Евгений был просто великолепен! Его любовь к Сочи, глубокие читать дальше знания истории, архитектуры и природы чувствовались в каждом слове. Он с искренним энтузиазмом делился интересными фактами и легендами.

Маршрут был продуман хорошо: мы увидели и величественные олимпийские объекты в Имеретинской низменности, и уютные улочки старого города, и захватывающие дух виды с горных смотровых площадок. Отдельное спасибо за организацию — всё было четко, вовремя, без каких-либо накладок.

Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет увидеть настоящий, многогранный Сочи! Хочу выразить огромную благодарность за очень интересную экскурсию по Сочи!

В Влада Адлер сквозь эпохи читать дальше смотреть то? 😳». Но мы были уверены, что есть, что смотреть). Удивился и гид, с которым гуляли по Сочи, что взяли такую экскурсию)))). Спасибо Василисе за экскурсию в 2+ часа, и да, смотреть есть что. Ходить и смотреть надо, это интересно, это история города. И когда были уже на обзорной экскурсии в музее истории Сочи, общая информация ложилась на более конкретную, полученную от Василисы и увиденной в прогулке с ней. Василиса, ещё раз спасибо, всё было интересно. Гуляли с Василисой 22 августа 2025 года. Когда рассказывали, что взяли экскурсию в Адлере, первая реакция: « А что там

А Алексей Адлер сквозь эпохи Познавательная экскурсия, рекомендую!

Е Екатерина Адлер сквозь эпохи читать дальше историю и природу. Частичку этой любви мы увозим с собой. Спасибо за прекрасную экскурсию. Новых успехов Василисе и многочисленных любознательных туристов. 4 сентября побывали на пешей экскурсии по Адлеру. Экскурсовод Василиса -профессионал высокого уровня, влюблённая в свой край, его людей, культуру,

О Ольга Адлер сквозь эпохи читать дальше гид, несмотря на палящее южное солнце, экскурсия прошла на одном дыхании! Большое спасибо за содержательную, полезную и познавательную экскурсию. Мы отлично провели время! В Адлер приезжаем уже не первый год, но его историю не знали, поэтому решили выбрать именно эту экскурсию. Василиса отличный

Е Елена Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи Провели прекрасный день в кампании с Евгением. Остались очень довольны. Коренной житель Сочи, грамотный гид, Евгений показал нам много интересного, его рассказы понравились и детям и взрослым. Чудесная экскурсия, рекомендую всем

Р Расул Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи Очень хороший гид! Нам понравилось, потрясающий маршрут, интересные рассказы, рекомендую всем)

А Александра Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи Спасибо огромное за интересную и познавательноую экскурсию. Мы увидели красоты и узнали многие исторические факты, а также легенды города Сочи. Евгений - отличный гид, внимательный собеседник и слушатель -хороший человек!

Е Елена Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи Чудесно провели время с Евгением. Ребенку было интересно. Евгений увлекательно рассказывал о тех местах, которые мы посещали. Нечасто встретишь человека настолько влюбленного в свое дело и бережно относящегося к своим слушателям. Однозначно рекомендуем! Не сомневайтесь, друзья, и наслаждайтесь!

О Ольга Адлер сквозь эпохи Спасибо большое Василисе за проведённую экскурсию, прогулка прошла на одном дыхании, много интересного и познавательного узнали о городе Адлер.

С Станислав Адлер сквозь эпохи Василиса очень хороший рассказчик, с глубоким знанием исторической составляющей экскурсии. Рассказала нам о новых готовящихся экскурсиях на очень нестандартные для Сочи и Адлера темы. Однозначно рекомендую всем, кто хочет вникнуть в историю этих мест, а не просто провести свободное время.

К Ксения Адлер сквозь эпохи Благодарим за очень познавательную экскурсию по Адлеру. Узнали много нового. Экскурсовод Василиса очень интересно и увлекательно рассказывала историю города. Рекомендуем эту экскурсию и экскурсовода Василису всем гостям Адлера😍

Ж Жданова Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи Очень познавательная экскурсия. Евгений рассказал много всего интересного. Сразу видно, что человек любит и знает всё о своё городе. Потрясающие локации. Мы остались очень довольны. Большое спасибо. Всем рекомендую и советую!

Д Дарья Адлер сквозь эпохи Благодарю Василису за прекрасную экскурсию, узнала много интересного про Адлер и не только) с пользой и удовольствием провела два часа)

Особое спасибо Василисе за то, что оперативно согласилась провести экскурсию 😊

А Александр Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи Евгений - житель Сочи в 4-м поколении. Он знает о городе и его жителях всё. Он любит свой город как никто другой. Лучше гида не придумать!

М Мария Адлер сквозь эпохи Василиса – лучший тип экскурсовода. Умна, эрудирована, отличная речь, такт. Экскурсия отлично спланирована, за 2+ часа ни одной минуты не потрачено зря, только новые знания и новые впечатления. Искренне рекомендую.

М Михаил Адлер сквозь эпохи читать дальше темы, что делает восприятие материала неутомляющим. Рекомендую туристам, чьи интересы разноплановы (и взрослые, и дети получат и впечатления, и знания). Большое СПАСИБО!!! Замечательный экскурсовод! Рассказ позволяет узнать и о природе, и об истории, и о людях Адлера. Василиса легко и незаметно меняет