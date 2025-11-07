Мои заказы

Дендропарк Южные Культуры – экскурсии в Адлере

Найдено 3 экскурсии в категории «Дендропарк Южные Культуры» в Адлере, цены от 4500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Адлер сквозь эпохи
Пешая
2 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
История и современность Адлера
Погрузитесь в атмосферу Адлера, узнав о его прошлом и настоящем. Прогулка по паркам и набережной оставит незабываемые впечатления
Начало: По договорённости
Сегодня в 15:00
11 дек в 15:00
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи
На машине
5 часов
36 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия Адлер-Сочи
Погрузитесь в многовековую историю и красоту Сочи, открывая его черкесское наследие, архитектурные шедевры и живописные парки
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка в парке «Южные культуры»
Пешая
1 час
-
5%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка в парке «Южные культуры»
Фотосессия в одном из самых красивых парков Адлера: в дружеской и спокойной обстановке
Начало: У парка «Южные культуры»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
8075 ₽8500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    7 ноября 2025
    Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи
    Огромная благодарность гиду Евгению! Замечательный рассказчик и краевед. Посоветовал добавить в экскурсию шикарное видовое место! Исполнил все наши пожелания по экскурсиям,за пять часов мы получили больше чем максимум! Всем рекомендуем и сами ещё ни раз вернёмся!
  • М
    Марина
    15 октября 2025
    Адлер сквозь эпохи
    Чудесная получилась прогулка с рассказом Василисы) в Адлере можно и нужно гулять и много чего смотреть!
  • Т
    Татьяна
    14 октября 2025
    Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи
    Хочу выразить огромную благодарность за очень интересную экскурсию по Сочи!
    Наш гид Евгений был просто великолепен! Его любовь к Сочи, глубокие
    знания истории, архитектуры и природы чувствовались в каждом слове. Он с искренним энтузиазмом делился интересными фактами и легендами.
    Маршрут был продуман хорошо: мы увидели и величественные олимпийские объекты в Имеретинской низменности, и уютные улочки старого города, и захватывающие дух виды с горных смотровых площадок. Отдельное спасибо за организацию — всё было четко, вовремя, без каких-либо накладок.
    Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет увидеть настоящий, многогранный Сочи!

  • В
    Влада
    27 сентября 2025
    Адлер сквозь эпохи
    Гуляли с Василисой 22 августа 2025 года. Когда рассказывали, что взяли экскурсию в Адлере, первая реакция: « А что там
    смотреть то? 😳». Но мы были уверены, что есть, что смотреть). Удивился и гид, с которым гуляли по Сочи, что взяли такую экскурсию)))). Спасибо Василисе за экскурсию в 2+ часа, и да, смотреть есть что. Ходить и смотреть надо, это интересно, это история города. И когда были уже на обзорной экскурсии в музее истории Сочи, общая информация ложилась на более конкретную, полученную от Василисы и увиденной в прогулке с ней. Василиса, ещё раз спасибо, всё было интересно.

  • А
    Алексей
    16 сентября 2025
    Адлер сквозь эпохи
    Познавательная экскурсия, рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    12 сентября 2025
    Адлер сквозь эпохи
    4 сентября побывали на пешей экскурсии по Адлеру. Экскурсовод Василиса -профессионал высокого уровня, влюблённая в свой край, его людей, культуру,
    историю и природу. Частичку этой любви мы увозим с собой. Спасибо за прекрасную экскурсию. Новых успехов Василисе и многочисленных любознательных туристов.

  • О
    Ольга
    4 сентября 2025
    Адлер сквозь эпохи
    В Адлер приезжаем уже не первый год, но его историю не знали, поэтому решили выбрать именно эту экскурсию. Василиса отличный
    гид, несмотря на палящее южное солнце, экскурсия прошла на одном дыхании! Большое спасибо за содержательную, полезную и познавательную экскурсию. Мы отлично провели время!

  • Е
    Елена
    29 июля 2025
    Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи
    Провели прекрасный день в кампании с Евгением. Остались очень довольны. Коренной житель Сочи, грамотный гид, Евгений показал нам много интересного, его рассказы понравились и детям и взрослым. Чудесная экскурсия, рекомендую всем
  • Р
    Расул
    19 июля 2025
    Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи
    Очень хороший гид! Нам понравилось, потрясающий маршрут, интересные рассказы, рекомендую всем)
  • А
    Александра
    15 июля 2025
    Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи
    Спасибо огромное за интересную и познавательноую экскурсию. Мы увидели красоты и узнали многие исторические факты, а также легенды города Сочи. Евгений - отличный гид, внимательный собеседник и слушатель -хороший человек!
  • Е
    Елена
    9 июля 2025
    Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи
    Чудесно провели время с Евгением. Ребенку было интересно. Евгений увлекательно рассказывал о тех местах, которые мы посещали. Нечасто встретишь человека настолько влюбленного в свое дело и бережно относящегося к своим слушателям. Однозначно рекомендуем! Не сомневайтесь, друзья, и наслаждайтесь!
  • О
    Ольга
    18 июня 2025
    Адлер сквозь эпохи
    Спасибо большое Василисе за проведённую экскурсию, прогулка прошла на одном дыхании, много интересного и познавательного узнали о городе Адлер.
  • С
    Станислав
    14 июня 2025
    Адлер сквозь эпохи
    Василиса очень хороший рассказчик, с глубоким знанием исторической составляющей экскурсии. Рассказала нам о новых готовящихся экскурсиях на очень нестандартные для Сочи и Адлера темы. Однозначно рекомендую всем, кто хочет вникнуть в историю этих мест, а не просто провести свободное время.
  • К
    Ксения
    12 июня 2025
    Адлер сквозь эпохи
    Благодарим за очень познавательную экскурсию по Адлеру. Узнали много нового. Экскурсовод Василиса очень интересно и увлекательно рассказывала историю города. Рекомендуем эту экскурсию и экскурсовода Василису всем гостям Адлера😍
  • Ж
    Жданова
    6 июня 2025
    Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи
    Очень познавательная экскурсия. Евгений рассказал много всего интересного. Сразу видно, что человек любит и знает всё о своё городе. Потрясающие локации. Мы остались очень довольны. Большое спасибо. Всем рекомендую и советую!
  • Д
    Дарья
    5 июня 2025
    Адлер сквозь эпохи
    Благодарю Василису за прекрасную экскурсию, узнала много интересного про Адлер и не только) с пользой и удовольствием провела два часа)
    Особое спасибо Василисе за то, что оперативно согласилась провести экскурсию 😊
  • А
    Александр
    19 мая 2025
    Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи
    Евгений - житель Сочи в 4-м поколении. Он знает о городе и его жителях всё. Он любит свой город как никто другой. Лучше гида не придумать!
  • М
    Мария
    24 марта 2025
    Адлер сквозь эпохи
    Василиса – лучший тип экскурсовода. Умна, эрудирована, отличная речь, такт. Экскурсия отлично спланирована, за 2+ часа ни одной минуты не потрачено зря, только новые знания и новые впечатления. Искренне рекомендую.
  • М
    Михаил
    26 февраля 2025
    Адлер сквозь эпохи
    Замечательный экскурсовод! Рассказ позволяет узнать и о природе, и об истории, и о людях Адлера. Василиса легко и незаметно меняет
    темы, что делает восприятие материала неутомляющим. Рекомендую туристам, чьи интересы разноплановы (и взрослые, и дети получат и впечатления, и знания). Большое СПАСИБО!!!

  • К
    Константин
    16 февраля 2025
    Адлер сквозь эпохи
    Мне очень понравился интересный содержательный рассказ об истории Адлера, об особенностях этого места. Рассказано было с любовь и настоящей заинтересованностью. Большое спасибо

