Индивидуальная
до 10 чел.
История и современность Адлера
Погрузитесь в атмосферу Адлера, узнав о его прошлом и настоящем. Прогулка по паркам и набережной оставит незабываемые впечатления
Начало: По договорённости
Сегодня в 15:00
11 дек в 15:00
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия Адлер-Сочи
Погрузитесь в многовековую историю и красоту Сочи, открывая его черкесское наследие, архитектурные шедевры и живописные парки
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка в парке «Южные культуры»
Фотосессия в одном из самых красивых парков Адлера: в дружеской и спокойной обстановке
Начало: У парка «Южные культуры»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
8075 ₽
8500 ₽ за всё до 4 чел.
- ИИрина7 ноября 2025Огромная благодарность гиду Евгению! Замечательный рассказчик и краевед. Посоветовал добавить в экскурсию шикарное видовое место! Исполнил все наши пожелания по экскурсиям,за пять часов мы получили больше чем максимум! Всем рекомендуем и сами ещё ни раз вернёмся!
- ММарина15 октября 2025Чудесная получилась прогулка с рассказом Василисы) в Адлере можно и нужно гулять и много чего смотреть!
- ТТатьяна14 октября 2025Хочу выразить огромную благодарность за очень интересную экскурсию по Сочи!
Наш гид Евгений был просто великолепен! Его любовь к Сочи, глубокие
- ВВлада27 сентября 2025Гуляли с Василисой 22 августа 2025 года. Когда рассказывали, что взяли экскурсию в Адлере, первая реакция: « А что там
- ААлексей16 сентября 2025Познавательная экскурсия, рекомендую!
- ЕЕкатерина12 сентября 20254 сентября побывали на пешей экскурсии по Адлеру. Экскурсовод Василиса -профессионал высокого уровня, влюблённая в свой край, его людей, культуру,
- ООльга4 сентября 2025В Адлер приезжаем уже не первый год, но его историю не знали, поэтому решили выбрать именно эту экскурсию. Василиса отличный
- ЕЕлена29 июля 2025Провели прекрасный день в кампании с Евгением. Остались очень довольны. Коренной житель Сочи, грамотный гид, Евгений показал нам много интересного, его рассказы понравились и детям и взрослым. Чудесная экскурсия, рекомендую всем
- РРасул19 июля 2025Очень хороший гид! Нам понравилось, потрясающий маршрут, интересные рассказы, рекомендую всем)
- ААлександра15 июля 2025Спасибо огромное за интересную и познавательноую экскурсию. Мы увидели красоты и узнали многие исторические факты, а также легенды города Сочи. Евгений - отличный гид, внимательный собеседник и слушатель -хороший человек!
- ЕЕлена9 июля 2025Чудесно провели время с Евгением. Ребенку было интересно. Евгений увлекательно рассказывал о тех местах, которые мы посещали. Нечасто встретишь человека настолько влюбленного в свое дело и бережно относящегося к своим слушателям. Однозначно рекомендуем! Не сомневайтесь, друзья, и наслаждайтесь!
- ООльга18 июня 2025Спасибо большое Василисе за проведённую экскурсию, прогулка прошла на одном дыхании, много интересного и познавательного узнали о городе Адлер.
- ССтанислав14 июня 2025Василиса очень хороший рассказчик, с глубоким знанием исторической составляющей экскурсии. Рассказала нам о новых готовящихся экскурсиях на очень нестандартные для Сочи и Адлера темы. Однозначно рекомендую всем, кто хочет вникнуть в историю этих мест, а не просто провести свободное время.
- ККсения12 июня 2025Благодарим за очень познавательную экскурсию по Адлеру. Узнали много нового. Экскурсовод Василиса очень интересно и увлекательно рассказывала историю города. Рекомендуем эту экскурсию и экскурсовода Василису всем гостям Адлера😍
- ЖЖданова6 июня 2025Очень познавательная экскурсия. Евгений рассказал много всего интересного. Сразу видно, что человек любит и знает всё о своё городе. Потрясающие локации. Мы остались очень довольны. Большое спасибо. Всем рекомендую и советую!
- ДДарья5 июня 2025Благодарю Василису за прекрасную экскурсию, узнала много интересного про Адлер и не только) с пользой и удовольствием провела два часа)
Особое спасибо Василисе за то, что оперативно согласилась провести экскурсию 😊
- ААлександр19 мая 2025Евгений - житель Сочи в 4-м поколении. Он знает о городе и его жителях всё. Он любит свой город как никто другой. Лучше гида не придумать!
- ММария24 марта 2025Василиса – лучший тип экскурсовода. Умна, эрудирована, отличная речь, такт. Экскурсия отлично спланирована, за 2+ часа ни одной минуты не потрачено зря, только новые знания и новые впечатления. Искренне рекомендую.
- ММихаил26 февраля 2025Замечательный экскурсовод! Рассказ позволяет узнать и о природе, и об истории, и о людях Адлера. Василиса легко и незаметно меняет
- ККонстантин16 февраля 2025Мне очень понравился интересный содержательный рассказ об истории Адлера, об особенностях этого места. Рассказано было с любовь и настоящей заинтересованностью. Большое спасибо
