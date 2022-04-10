в среду и воскресенье в 08:30

Круиз-экскурсия по Черному морю из Алушты в Судак и Новый Свет

Групповая прогулка навстречу древней истории и живописным видам восточного Крыма

Круиз
Свежий ветер, морские дали, скалистые берега, дивные бухты — вот слагаемые этого путешествия в группе до 20 человек.

На теплоходе вы проплывете большой путь от Алушты до Судака и обратно с остановкой в Новом Свете.

Увидите Сырные скалы и храм-маяк, исследуете Генуэзскую крепость и тропу Голицына.

А я обещаю удобную организацию и увлекательные рассказы.
Круиз-экскурсия по Черному морю из Алушты в Судак и Новый Свет
Круиз-экскурсия по Черному морю из Алушты в Судак и Новый Свет
Круиз-экскурсия по Черному морю из Алушты в Судак и Новый Свет
Круиз-экскурсия по Черному морю из Алушты в Судак и Новый Свет
Круиз-экскурсия по Черному морю из Алушты в Судак и Новый Свет
Круиз-экскурсия по Черному морю из Алушты в Судак и Новый Свет
Круиз-экскурсия по Черному морю из Алушты в Судак и Новый Свет
Круиз-экскурсия по Черному морю из Алушты в Судак и Новый Свет
Круиз-экскурсия по Черному морю из Алушты в Судак и Новый Свет
Круиз-экскурсия по Черному морю из Алушты в Судак и Новый Свет
Круиз-экскурсия по Черному морю из Алушты в Судак и Новый Свет
Круиз-экскурсия по Черному морю из Алушты в Судак и Новый Свет
Круиз-экскурсия по Черному морю из Алушты в Судак и Новый Свет
Круиз-экскурсия по Черному морю из Алушты в Судак и Новый Свет
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Морской вояж вдоль восточного берега Крыма

Наш теплоход возьмет курс на Судак: доплывем до него за три часа, любуясь пейзажами. Вы увидите удивительные Сырные скалы и раскроете причины их появления, посмотрите на нарядный храм-маяк Св. Николая, мыс Ай-Фока и другие примечательные объекты.

Мы пришвартуемся на два часа в древнем городе Сугдея, или современном Судаке, где вас ждет средневековая крепость. Я расскажу о генуэзском прошлом Крыма и о событиях, которые помнит цитадель. Затем по желанию пообедаем.

Еще через час причалим в поселке Новый Свет, который раньше назывался Парадиз. В этом райском уголке вы искупаетесь в Голубой, Зеленой и Синей бухтах. После отдыха предлагаю пройти пару километров по тропе Голицына и заглянуть в грот, где маэстро хранил шампанское. В фирменном магазине вы оцените божественный напиток.

На обратном пути в программе на борту теплохода музыка, танцы и вино с закусками! Вы повеселитесь, а в завершение насладитесь морем в лучах заката.

Крымские хроники

В этот насыщенной день вы познакомитесь с восточным Крымом. Откроете его далекое и непростое географическое прошлое, биографии выдающихся людей, любопытные факты и природные особенности.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном двухпалубном белом теплоходе в группе до 20 участников. Всего на борту может быть до 200 человек.
  • Дополнительные расходы: питание по желанию и входные билеты в Судакскую крепость (взрослые — 250 руб., дети до 16 лет — бесплатно, пенсионеры и учащиеся до 18 лет — 150 руб.)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе санатория «Киев»
Когда и сколько длится
Когда: в среду и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в среду и воскресенье в 08:30

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