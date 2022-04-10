в среду и воскресенье в 08:30

Что вас ожидает

Морской вояж вдоль восточного берега Крыма

Наш теплоход возьмет курс на Судак: доплывем до него за три часа, любуясь пейзажами. Вы увидите удивительные Сырные скалы и раскроете причины их появления, посмотрите на нарядный храм-маяк Св. Николая, мыс Ай-Фока и другие примечательные объекты.

Мы пришвартуемся на два часа в древнем городе Сугдея, или современном Судаке, где вас ждет средневековая крепость. Я расскажу о генуэзском прошлом Крыма и о событиях, которые помнит цитадель. Затем по желанию пообедаем.

Еще через час причалим в поселке Новый Свет, который раньше назывался Парадиз. В этом райском уголке вы искупаетесь в Голубой, Зеленой и Синей бухтах. После отдыха предлагаю пройти пару километров по тропе Голицына и заглянуть в грот, где маэстро хранил шампанское. В фирменном магазине вы оцените божественный напиток.

На обратном пути в программе на борту теплохода музыка, танцы и вино с закусками! Вы повеселитесь, а в завершение насладитесь морем в лучах заката.

Крымские хроники

В этот насыщенной день вы познакомитесь с восточным Крымом. Откроете его далекое и непростое географическое прошлое, биографии выдающихся людей, любопытные факты и природные особенности.

Организационные детали