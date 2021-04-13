Куда сходить, какие достопримечательности 🏛️ Алушты стоит увидеть обязательно, подготовили список из самых популярных мест крымского курорта, например: Долина Приведений, гора Кастель, аквапарк 🌳 Миндальная роща и прекрасный водопад Джур-Джур

Алушта, Крым

Алушта – место тишины и спокойствия. Здесь хороший климат и красивые природные достопримечательности. Популярные достопримечательности города создала сама природа. Красивые виды привлекают всех, кто посещает это место.

Ниже представлены главные достопримечательности этого чудесного города.

Долина Приведений

Долина приведений

Место расположено на горе Демерджи неподалеку от Алушты. Природа создала здесь необыкновенно живописное нагромождение каменных статуй. Получила название долина из-за того, что каждый смотрящий на скульптуры в разное время в течение суток, видит в них образы разных существ.

В Долине Приведений снималась знаменитая «Кавказская пленница».

Экскурсии в Долину Привидений Демерджи. Загадки «Долины Привидений» 5 11 отзывов от 7000 ₽ за чел. Оказаться среди реликтовых лесов, увидеть панораму Алуштинской долины и узнать тайны заповедника Загадки Долины Привидений 800 ₽ за чел. Долина привидений является самой знаменитой достопримечательностью Алуштинской долины. На горе Демер... К поляне солнечная через Долину Привидений (Южная Демерджи) 5 1 отзыв 1500 ₽ за чел. Недорогой поход на Демерджи с простым маршрутом и возможностью сделать потрясающие снимки. Экскурсия... Все экскурсии Алушты

Гора Кастель

Гора Кастель

У большинства путешественников, гора Кастель занимает главенствующее место среди достопримечательностей Алушты. На английском название горы звучит как крепость. А появилось оно благодаря предыдущей крепости находившейся на этой горе. Сейчас от неё можно увидеть только небольшие обломки. Вершину горы занимает противовоздушная оборона, поэтому проход туда закрыт. Высота горы Кастель 439 метров над уровнем моря. С горы открывается роскошный вид на Алушту, поэтому обязательно посетите это место.

Цветы и тайны горы Кастель 2700 ₽ за чел. Открыть интересные геологические образования, послушать истории профессорских дач и легенды края

Крепость Алустон

Крепость Алустон

Алустон, получил название от старинной постройки, находится он в городе. Крепость византийских времен, от которой в настоящее время осталась единственная башня. Если задать алуштинцам вопрос: что посмотреть в городе? Они скажут, что эта башня обязательна к посещению.

Алушты древний лик 5 1 отзыв 3200 ₽ за чел. Алушта – курорт на южном берегу Крыма, здесь снимали «Бриллиантовую руку», сюда приезжают сотни тури...

Водопад Джур-Джур

Водопад Джур-Джур

Ещё одна интересная и красивая достопримечательность Алушты. Водопад Джур-Джур самый мощный среди всех водопадов находящихся на территории Крыма. Крымские водопады имеют одну особенность, основная масса их воды возникает за счёт таяния горного снега. Вытекающая из всего этого, что в летнее время многие водопады просто пересыхают или они превращаются в тонкую струйку воды. Джур-Джур популярен тем, что даже в летний сезон радует туристов своим великолепием.

Пещера "Бездонный колодец"

Пещера "Бездонный колодец"

"Бездонный колодец" одна из глубочайших пещер на Крымском полуострове. В длину она более 400 метров. Ещё данная пещера считалась самой небезопасной, потому что ранее при спуске в пещеру погибло много альпинистов. Существует легенда, гласящая о Факире, упавшем в эту пещеру, когда он нёс много драгоценностей своей любимой девушке. Поняв, что не сможет выбраться из неё, он спрятал сокровища. Верившие в эту легенду, многие годы искали клад в пещере, но сокровища так никто и не нашёл.

Парк Миниатюр

Парк "Крым в миниатюре"

Необычное место. В парке собрали все достопримечательности Крыма. Посетите парк в вечернее время, когда все фигуры и экспонаты подсвечены разными цветами. Этот парк интересен, как детям, так и взрослым.

Историко-краеведческий музей

Историко-краеведческий музей Алуштинский историко-краеведческий музей

В музее собрана большая коллекция из документов, фотографий людей, которые внесли вклад в культуру и науку, а также принимавших участие в событиях, которые история создала городу и её окрестностям. Ещё тут хранится бесценная коллекция археологических материалов со всего Крымского полуострова. Несомненно будет интересно.

Дом Стахеева

Дом купца Стахеева

Купцом Стахеевым построено одно из прекраснейших зданий Алушты. Он сделал немало для благоустройства города, включая строительство набережной. Рядом с домом разбит красивый парк. К сожалению в дом попасть нельзя, так как сейчас здание занимает Центр детского и творческого развития.

Музей катастроф на водах

Музей катастроф на водах Музей катастроф на водах (Храм-маяк)

В селе Малореченское в окрестностях Алушты находит Музей катастроф на воде. Он знакомит посетителей с моряками и путешественниками на воде. Оформление музея начиная от входа сделано в стиле тонущего корабля. Видеоролики и описание разных документов, экспонаты повествуют о страшных трагедиях, случившихся в морях и океанах.

После осмотра музея гости могут полюбоваться морем со смотровой площадки.

«Золотой треугольник» восточной Алушты 5 2 отзыва 4500 ₽ за чел. Посетить древнегреческие поселения и увидеть Каменные грибы, Сырные скалы, ущелья и водопады

Музей Природы

Олени на территории Дендрозоопарка Музей природы

Удивительное место. Музей считается старейшим в Крыму, за 100 лет существования он собрал в своей коллекции больше 1500 экспонатов. Здесь интересно побывать каждому путешественнику, который желает узнать об истории Алушты.

Неподалеку от музея расположен Дендрозоопарк, в котором можно понаблюдать за орлом, оленем и многими другими животными.

Набережная

Набережная в Алуште

Самая посещаемая достопримечательность в городе – конечно же, местная набережная. Протяжённость набережной всё Алуштинское побережье. Набережная оснащена ресторанами, кафе и местами отдыха, здесь выступают уличные музыканты, продают мороженое и сладкую вату, а также рисуют художники.

Гордость города – Ротонда. Близ Ротонды расположен парк, тут наслаждаются чистым воздухом и красивыми пейзажами, как местные жители, так и туристы.

Для незабываемых ощущений предлагаются различные аттракционы. В общем, это главное место отдыха для любого туриста.

Героический Севастополь — Мемориальный комплекс «35 береговая батарея» 1600 ₽ за чел. Экскурсионный маршрут познакомит вас с историей страшных событий во время Великой Отечественной войн... Жемчужины Ялты 7000 ₽ за чел. Самая комфортная и интересная экскурсия по Южному берегу Крыма включает в себя автомобильную экскурс... Кара-Даг — древний потухший вулкан 13000 ₽ за чел. Кара-Даг — древний потухший вулкан. Вы совершите увлекательное морское путешествий вдоль заповедника...

Аквапарк «Миндальная роща»

Волновой бассейн в аквапарке "Миндальная роща" Аквапарк "Миндальная роща"

Миндальная роща – это непросто аквапарк, а целый комплекс, который включает в себя отели, баню, сауну, массажные кабинеты, тренажерный зал. В комплексе проводят всевозможные корпоративные мероприятия.

Для активного отдыха, это отличное место. Масса различных горок, скоростных тоннелей не оставят равнодушным никого. Для детей предусмотрен отдельный неглубокий бассейн, небольшие водопады и детские горки.

Аквариум

Алуштинский Аквариум

В аквариуме большое разнообразие рыб, как морских так и пресноводных. 4 зала дают возможность понаблюдать за морскими обитателями со всего мира, а также за крокодилами. В аквариуме обитает четвертый осьминог предсказатель.

Экскурсии расскажут о всех обитателях аквариума и понравятся и взрослым, и детям.

Дельфинарий

Выступление дельфинов

Одно из популярных развлечений в городе – поход в дельфинарий. Самым знаменитым дельфинарием в Крыму, считается Партенитский дельфинарий. Выступление дельфинов понравится всем без исключения. Во время выступления дельфины показывают танцы, прыжки и акробатические этюды.

Также в дельфинарии проводится дельфинотерапия, помогающую детям с церебральными и нервными заболеваниями. Это довольно распространенная медико-психологическая реабилитация, особенно в межсезонье.