Мои заказы

Экскурсии на грязевые ванны в Анапе

Найдено 4 экскурсии в категории «Грязевые ванны» в Анапе, цены от 1600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Азовское море и «Поместье Голубицкое»: открыть русскую Шампань
На машине
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Пляжный отдых и дегустация вин на Таманском полуострове
Таманский полуостров омывают воды трех морей. Отдохните на азовском пляже, продегустируйте вина в «Поместье Голубицкое», узнайте о виноградарстве Тамани
Начало: Анапа, памятник Ленину, улица Ленина
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
от 9000 ₽ за всё до 5 чел.
К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
На машине
Джиппинг
4.5 часа
89 отзывов
Водная прогулка
Лучший выбор
К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
Отправьтесь в захватывающее путешествие на внедорожнике по живописным местам Анапы. Панорамные виды, дегустация вина и купание в Кипарисовом озере ждут вас
Начало: В Анапе/Витязево/Джемете
Расписание: ежедневно в 08:30 и 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
1600 ₽ за человека
Анапа, Новороссийск и Геленджик за 1 день
На машине
8 часов
22 отзыва
Водная прогулка
Анапа, Новороссийск и Геленджик за 1 день
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Анапе, Новороссийску и Геленджику. Вас ждут смотровые площадки, крейсер Михаил Кутузов и дегустация местных вин
Начало: Сквер Саркисьяна, Анапа
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
14 000 ₽ за всё до 5 чел.
В краю дольменов и водопадов
На машине
8 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
В краю дольменов и водопадов: индивидуальная экскурсия из Анапы
Погрузитесь в мир древних дольменов и живописных водопадов. Увлекательное путешествие из Анапы в горы под Геленджиком ждёт вас
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
13 000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    16 сентября 2025
    Азовское море и «Поместье Голубицкое»: открыть русскую Шампань
    Отличный гид. Тот случай, когда от экскурсии получаешь больше, чем ожидал. Рекомендую Александра как одного из лучших гидов Анапы. Брали экскурсию на винодельню Голубицкая, заодно посетили Фанагорию и действующий грязевой вулкан.
    Отличный гид. Тот случай, когда от экскурсии получаешь больше, чем ожидал. Рекомендую Александра как одного изОтличный гид. Тот случай, когда от экскурсии получаешь больше, чем ожидал. Рекомендую Александра как одного изОтличный гид. Тот случай, когда от экскурсии получаешь больше, чем ожидал. Рекомендую Александра как одного изОтличный гид. Тот случай, когда от экскурсии получаешь больше, чем ожидал. Рекомендую Александра как одного изОтличный гид. Тот случай, когда от экскурсии получаешь больше, чем ожидал. Рекомендую Александра как одного изОтличный гид. Тот случай, когда от экскурсии получаешь больше, чем ожидал. Рекомендую Александра как одного изОтличный гид. Тот случай, когда от экскурсии получаешь больше, чем ожидал. Рекомендую Александра как одного из
  • Б
    Борис
    5 сентября 2025
    Азовское море и «Поместье Голубицкое»: открыть русскую Шампань
    С удовольствием провели время, посмотрели всё что хотели и даже с учетом непогоды на море, без проблем изменили маршрут. Экскурсовод Евгений, знает и живет своим любимым городом, поэтому поездка и беседа были интересны, легкими и не принужденными!!!
    Спасибо
    С удовольствием провели время, посмотрели всё что хотели и даже с учетом непогоды на море, без
  • н
    наталья
    10 сентября 2024
    Азовское море и «Поместье Голубицкое»: открыть русскую Шампань
    Прекрасный день.
    Экскурсия по сути на винный завод
    Оч интересно
    Не перегружено
    Евгений аккуратный водитель, интересный рассказчик, пунктуальный и вежливый
    Рекомендую
    Прекрасный деньПрекрасный деньПрекрасный деньПрекрасный деньПрекрасный деньПрекрасный деньПрекрасный деньПрекрасный деньПрекрасный день
  • I
    Inga
    11 августа 2024
    Азовское море и «Поместье Голубицкое»: открыть русскую Шампань
    Отличная экскурсия! 😀
  • Е
    Елена
    5 июля 2024
    Азовское море и «Поместье Голубицкое»: открыть русскую Шампань
    У нас получилась просто шикарная экскурсия с гидом Дмитрием. Хороший комфортный автомобиль, в течении всей поездки очень много попутной информации
    читать дальше

    про все места, где мы проезжали и не только, очень познавательно. Сложилась очень комфортная и уютная атмосфера. Всем рекомендуем посетить эту экскурсию 100%,останетесь довольны!

    У нас получилась просто шикарная экскурсия с гидом Дмитрием. Хороший комфортный автомобиль, в течении всей поездкиУ нас получилась просто шикарная экскурсия с гидом Дмитрием. Хороший комфортный автомобиль, в течении всей поездкиУ нас получилась просто шикарная экскурсия с гидом Дмитрием. Хороший комфортный автомобиль, в течении всей поездки
  • О
    Оюна
    13 июля 2021
    Азовское море и «Поместье Голубицкое»: открыть русскую Шампань
    В целом все понравилось, хороший автомобиль, гид много дал информации, были вопросы к самим локациям, тут только вопросы к тому,
    читать дальше

    что вы слишком хорошо описываете программу тура и ожидаешь немного большего, чем есть на самом деле. Грязевые бассейны без кабинок и раздевалок. Грязь не отстирывается с вещей. Раздевалки и душевые у моря ужасные - некуда сложить вещи. Море вот очень понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Грязевые ванны»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Азовское море и «Поместье Голубицкое»: открыть русскую Шампань
  2. К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
  3. Анапа, Новороссийск и Геленджик за 1 день
  4. В краю дольменов и водопадов
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Озеро Абрау
  5. Анапский маяк
  6. Лысая гора
  7. Старый парк в Кабардинке
  8. Долина лотосов
  9. Горгиппия
  10. Парк живой природы До-До
Сколько стоит экскурсия по Анапе в декабре 2025
Сейчас в Анапе в категории "Грязевые ванны" можно забронировать 4 экскурсии от 1600 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 127 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Забронируйте экскурсию в Анапе на 2025 год по теме «Грязевые ванны», 127 ⭐ отзывов, цены от 1600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль