Индивидуальная
до 5 чел.
Пляжный отдых и дегустация вин на Таманском полуострове
Таманский полуостров омывают воды трех морей. Отдохните на азовском пляже, продегустируйте вина в «Поместье Голубицкое», узнайте о виноградарстве Тамани
Начало: Анапа, памятник Ленину, улица Ленина
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
от 9000 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Лучший выборК Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
Отправьтесь в захватывающее путешествие на внедорожнике по живописным местам Анапы. Панорамные виды, дегустация вина и купание в Кипарисовом озере ждут вас
Начало: В Анапе/Витязево/Джемете
Расписание: ежедневно в 08:30 и 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
1600 ₽ за человека
Водная прогулка
Анапа, Новороссийск и Геленджик за 1 день
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Анапе, Новороссийску и Геленджику. Вас ждут смотровые площадки, крейсер Михаил Кутузов и дегустация местных вин
Начало: Сквер Саркисьяна, Анапа
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
14 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
В краю дольменов и водопадов: индивидуальная экскурсия из Анапы
Погрузитесь в мир древних дольменов и живописных водопадов. Увлекательное путешествие из Анапы в горы под Геленджиком ждёт вас
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
13 000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман16 сентября 2025Отличный гид. Тот случай, когда от экскурсии получаешь больше, чем ожидал. Рекомендую Александра как одного из лучших гидов Анапы. Брали экскурсию на винодельню Голубицкая, заодно посетили Фанагорию и действующий грязевой вулкан.
- ББорис5 сентября 2025С удовольствием провели время, посмотрели всё что хотели и даже с учетом непогоды на море, без проблем изменили маршрут. Экскурсовод Евгений, знает и живет своим любимым городом, поэтому поездка и беседа были интересны, легкими и не принужденными!!!
Спасибо
- ннаталья10 сентября 2024Прекрасный день.
Экскурсия по сути на винный завод
Оч интересно
Не перегружено
Евгений аккуратный водитель, интересный рассказчик, пунктуальный и вежливый
Рекомендую
- IInga11 августа 2024Отличная экскурсия! 😀
- ЕЕлена5 июля 2024У нас получилась просто шикарная экскурсия с гидом Дмитрием. Хороший комфортный автомобиль, в течении всей поездки очень много попутной информации
- ООюна13 июля 2021В целом все понравилось, хороший автомобиль, гид много дал информации, были вопросы к самим локациям, тут только вопросы к тому,
