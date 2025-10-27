Индивидуальная
Архангельск - столица Поморья: обзорная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте город с новых ракурсов
Начало: В удобном вам месте в центре города
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5500 ₽ за всё до 3 чел.
Архангельск, Северодвинск и Белое море
Погрузитесь в атмосферу северных городов, сравните их историю и современность, наслаждаясь видами Белого моря
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
10 500 ₽ за всё до 3 чел.
Прогулка по старинным улицам Архангельска
Погрузитесь в атмосферу старинного Архангельска, гуляя по «Чумбаровке». Уникальные дома и скульптуры расскажут о местных легендах и истории
Начало: В холле гостиницы «Двина»
18 дек в 08:00
19 дек в 08:00
2100 ₽ за всё до 2 чел.
В трендеАрхангельск - первая встреча
Пройти по знаковым местам города и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом
Начало: У гостиницы «Двина»
18 дек в 08:30
19 дек в 08:30
2650 ₽ за всё до 4 чел.
Архангельск: История и природа
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив исторические места Архангельска и его окрестностей на комфортабельном автомобиле
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
7930 ₽ за всё до 3 чел.
Знакомьтесь, Архангельск
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: На ул. Поморская
Завтра в 08:00
15 дек в 08:30
4670 ₽ за всё до 7 чел.
- ААнна27 октября 2025Спасибо за отличную экскурсию! Несмотря на проливной дождь, наше знакомство с Архангельском прошло в теплой обстановке. Татьяна очень интересно рассказывала о многом. Указывала нам на детали, которые мы вряд ли бы заметили самостоятельно. Рекомендуем 100%!
- ЛЛариса24 октября 2025Спасибо Татьяне за познавательную экскурсию. Всё было очень душевно.
- ММаксим20 октября 2025Замечательный гид и экскурсия! У меня немного задержался прилет самолета, поэтому я опоздал где-то на час от назначенного времени, Татьяна
- ООльга27 августа 2025Экскурсия очень понравилась,без лишних дат, которые перегружают память. Всё понятно, интересно, на все наши вопросы ответили, всё основное услышали и запомнили))Обязательно будем советовать Татьяну друзьям.
- ААлевтина24 августа 2025Были на автомобильной обзорной экскурсии по Архангельску с экскурсоводом Татьяной. Получили массу впечатлений и узнали много интересного про город. Хотим
- ТТатьяна28 июля 2025Прекрасная экскурсия, чтобы составить первое впечатление о городе. Рекомендуем всем. Все понравилось. Спасибо большое
- ТТатьяна25 июля 2025Экскурсия «Архангельск — столица Поморья» состоялась у нас в конце нашего пребывания в Архангельске. Благодаря экскурсоводу Татьяне у нас сложилась
- ЕЕлена23 июля 2025Благодарим экскурсовода Татьяну за проведенную экскурсию. Спасибо ей за чуткое и внимательное отношение к нашей группе из Ярославля. Татьяна- грамотный
- ААлена18 июля 2025Все очень понравилось))) Татьяна отличный рассказчик👍 рекомендую!
- ННадежда4 мая 2025Очень понравилась экскурсия с Татьяной. Все очень динамично, не занудно, легко и с юмором.
Именно та экскурсия, которая нужна на отдыхе!
- ТТатьяна18 марта 2025Все понравилось!
- ООксана19 января 2025Гид очень интересно и с любовью рассказывает про город!
- ММарина5 сентября 2024Общая обзорная экскурсия по центру, пешеходная прогулка. Общая историческая информация по городу. Подойдет для первого знакомства с Архангельском. Татьяна - очень приятный экскурсовод, ответила на все наши вопросы. Появилось желание приехать еще).
- ЕЕлена2 сентября 2024Самое удобное то, что экскурсия проходит на машине экскурсовода. На данном жизненном этапе у нас с мужем некоторые сложности в
- ТТатьяна1 сентября 2024Спасибо огромное Татьяне за интересную экскурсию! Все информативно, интересно!
- ККсения27 августа 2024Прекрасно прогулялись по городу в компании Татьяны! Узнали много нового и интересного. Таня очень лёгкая, веселая, все доступно рассказывает 🤗
- ООлеся25 августа 2024Марина прекрасно провела экскурсию, впечатлены! И город очень прекрасный!
- ММария23 августа 2024Татьяна очень обаятельный человек и интересный рассказчик с тонким чувством юмора.
Не пожалели, что открыли для себя Архангельск вместе с ней.
- ЕЕкатерина17 августа 2024Спасибо большое Татьяне за очень интересную экскурсию! Было познавательно и с любовью к городу!
- ЛЛюбовь17 августа 2024Экскурсия очень понравилась. Подходит для людей не знакомых с Архангельском.
