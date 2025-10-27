Мои заказы

Высотка – экскурсии в Архангельске

Найдено 6 экскурсий в категории «Высотка» в Архангельске, цены от 2100 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Архангельск - столица Поморья
На машине
2 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск - столица Поморья: обзорная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте город с новых ракурсов
Начало: В удобном вам месте в центре города
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5500 ₽ за всё до 3 чел.
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
На машине
5.5 часов
173 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск, Северодвинск и Белое море
Погрузитесь в атмосферу северных городов, сравните их историю и современность, наслаждаясь видами Белого моря
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
10 500 ₽ за всё до 3 чел.
Прогулка по старинным улицам Архангельска
Пешая
1 час
6 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Прогулка по старинным улицам Архангельска
Погрузитесь в атмосферу старинного Архангельска, гуляя по «Чумбаровке». Уникальные дома и скульптуры расскажут о местных легендах и истории
Начало: В холле гостиницы «Двина»
18 дек в 08:00
19 дек в 08:00
2100 ₽ за всё до 2 чел.
Архангельск - первая встреча
Пешая
2 часа
88 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В тренде
Архангельск - первая встреча
Пройти по знаковым местам города и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом
Начало: У гостиницы «Двина»
18 дек в 08:30
19 дек в 08:30
2650 ₽ за всё до 4 чел.
Архангельск и его удивительные окрестности
На машине
4.5 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск: История и природа
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив исторические места Архангельска и его окрестностей на комфортабельном автомобиле
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
7930 ₽ за всё до 3 чел.
Знакомьтесь, Архангельск
Пешая
3 часа
83 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомьтесь, Архангельск
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: На ул. Поморская
Завтра в 08:00
15 дек в 08:30
4670 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    27 октября 2025
    Архангельск - столица Поморья
    Спасибо за отличную экскурсию! Несмотря на проливной дождь, наше знакомство с Архангельском прошло в теплой обстановке. Татьяна очень интересно рассказывала о многом. Указывала нам на детали, которые мы вряд ли бы заметили самостоятельно. Рекомендуем 100%!
  • Л
    Лариса
    24 октября 2025
    Архангельск - столица Поморья
    Спасибо Татьяне за познавательную экскурсию. Всё было очень душевно.
  • М
    Максим
    20 октября 2025
    Архангельск - столица Поморья
    Замечательный гид и экскурсия! У меня немного задержался прилет самолета, поэтому я опоздал где-то на час от назначенного времени, Татьяна
    читать дальше

    совершенно спокойно под это подстроилась и помогла решить вопрос с рюкзаком, перестроив маршрут экскурсии, дабы я мог его оставить в ее машине. Огромная благодарность экскурсоводу Татьяне за увлекательный и подробный рассказ. Татьяна прекрасно владеет материалом, приводила много интересных фактов, доброжелательна. Видно, что Татьяна любит свою работу, потому что говорила очень увлечённо и с воодушевлением. В наше время это дорогого стоит, когда работа приносит удовольствие.

  • О
    Ольга
    27 августа 2025
    Архангельск - столица Поморья
    Экскурсия очень понравилась,без лишних дат, которые перегружают память. Всё понятно, интересно, на все наши вопросы ответили, всё основное услышали и запомнили))Обязательно будем советовать Татьяну друзьям.
  • А
    Алевтина
    24 августа 2025
    Архангельск - столица Поморья
    Были на автомобильной обзорной экскурсии по Архангельску с экскурсоводом Татьяной. Получили массу впечатлений и узнали много интересного про город. Хотим
    читать дальше

    выразить благодарность Татьяне за увлекательный и подробный рассказ и приводя много интересных фактов. Видно, что экскурсовод любит свою работу. Татьяна- знающий и доброжелательный гид. Рекомендуем)

  • Т
    Татьяна
    28 июля 2025
    Архангельск - столица Поморья
    Прекрасная экскурсия, чтобы составить первое впечатление о городе. Рекомендуем всем. Все понравилось. Спасибо большое
  • Т
    Татьяна
    25 июля 2025
    Архангельск - столица Поморья
    Экскурсия «Архангельск — столица Поморья» состоялась у нас в конце нашего пребывания в Архангельске. Благодаря экскурсоводу Татьяне у нас сложилась
    читать дальше

    целостная картина об истории города и людях, повлиявших на его судьбу. Мы увидели все основные достопримечательности и знаковые места, прогулялись вдоль набережной. Татьяна рассказывала легко и с юмором. Благодарим Татьяну за экскурсию, а водителя Яна за комфортное вождение!

  • Е
    Елена
    23 июля 2025
    Архангельск - столица Поморья
    Благодарим экскурсовода Татьяну за проведенную экскурсию. Спасибо ей за чуткое и внимательное отношение к нашей группе из Ярославля. Татьяна- грамотный
    читать дальше

    специалист, знающий историю своего края, которая интересно и доступно доносит до своих слушателей всю информацию. Рекомендуем на все 100% Татьяну в качестве гида по Архангельску и Архангельской области!

  • А
    Алена
    18 июля 2025
    Архангельск - столица Поморья
    Все очень понравилось))) Татьяна отличный рассказчик👍 рекомендую!
  • Н
    Надежда
    4 мая 2025
    Архангельск - столица Поморья
    Очень понравилась экскурсия с Татьяной. Все очень динамично, не занудно, легко и с юмором.
    Именно та экскурсия, которая нужна на отдыхе!
  • Т
    Татьяна
    18 марта 2025
    Архангельск - столица Поморья
    Все понравилось!
  • О
    Оксана
    19 января 2025
    Архангельск - столица Поморья
    Гид очень интересно и с любовью рассказывает про город!
  • М
    Марина
    5 сентября 2024
    Архангельск - столица Поморья
    Общая обзорная экскурсия по центру, пешеходная прогулка. Общая историческая информация по городу. Подойдет для первого знакомства с Архангельском. Татьяна - очень приятный экскурсовод, ответила на все наши вопросы. Появилось желание приехать еще).
  • Е
    Елена
    2 сентября 2024
    Архангельск - столица Поморья
    Самое удобное то, что экскурсия проходит на машине экскурсовода. На данном жизненном этапе у нас с мужем некоторые сложности в
    читать дальше

    длительных пеших прогулках, поэтому очень удобно, когда можно к большинству достопримечательностей подъехать на машине, не думая при этом, где запарковаться и пр. Не могу сказать, что экскурсия открыла нам какие-то принципиально новые факты, но впечатление от города составлено. Очень гуманно, что можно договориться об удобном месте встречи и расставания с экскурсоводом - по сути центр города небольшой.

  • Т
    Татьяна
    1 сентября 2024
    Архангельск - столица Поморья
    Спасибо огромное Татьяне за интересную экскурсию! Все информативно, интересно!
  • К
    Ксения
    27 августа 2024
    Архангельск - столица Поморья
    Прекрасно прогулялись по городу в компании Татьяны! Узнали много нового и интересного. Таня очень лёгкая, веселая, все доступно рассказывает 🤗
  • О
    Олеся
    25 августа 2024
    Архангельск - столица Поморья
    Марина прекрасно провела экскурсию, впечатлены! И город очень прекрасный!
  • М
    Мария
    23 августа 2024
    Архангельск - столица Поморья
    Татьяна очень обаятельный человек и интересный рассказчик с тонким чувством юмора.
    Не пожалели, что открыли для себя Архангельск вместе с ней.
  • Е
    Екатерина
    17 августа 2024
    Архангельск - столица Поморья
    Спасибо большое Татьяне за очень интересную экскурсию! Было познавательно и с любовью к городу!
  • Л
    Любовь
    17 августа 2024
    Архангельск - столица Поморья
    Экскурсия очень понравилась. Подходит для людей не знакомых с Архангельском.

