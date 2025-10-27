читать дальше

совершенно спокойно под это подстроилась и помогла решить вопрос с рюкзаком, перестроив маршрут экскурсии, дабы я мог его оставить в ее машине. Огромная благодарность экскурсоводу Татьяне за увлекательный и подробный рассказ. Татьяна прекрасно владеет материалом, приводила много интересных фактов, доброжелательна. Видно, что Татьяна любит свою работу, потому что говорила очень увлечённо и с воодушевлением. В наше время это дорогого стоит, когда работа приносит удовольствие.