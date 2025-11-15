Индивидуальная
Сказочный Архангельск: историческое путешествие для детей и взрослых
Откройте для себя чарующий Архангельск через увлекательные истории и легенды. Подходит для любознательных путешественников всех возрастов
Архангельск - столица Поморья: обзорная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте город с новых ракурсов
Прогулка по старинным улицам Архангельска
Погрузитесь в атмосферу старинного Архангельска, гуляя по «Чумбаровке». Уникальные дома и скульптуры расскажут о местных легендах и истории
В трендеАрхангельск - первая встреча
Пройти по знаковым местам города и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом
Архангельск: История и природа
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив исторические места Архангельска и его окрестностей на комфортабельном автомобиле
Знакомьтесь, Архангельск
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю
- ККсения15 ноября 2025Спасибо огромное за экскурсию! Благодаря ей я теперь хочу еще раз приехать в Архангельск (в идеале - летом, на юбилей
- ООльга6 августа 2025Отличная экскурсия. Спасибо!
- ААндрей5 июля 2025Все хорошо
- ээлеонора10 июня 2025Прогулка по старинным улицам Архангельска с экскурсоводом Ириной прошла замечательно. Услышали от Ирины много интересного про город и его знаменитых жителей. Посетили центр Архангельск, прогулялись по пешеходной зоне. Даже сильная непогода не испортила нам впечатление о городе. Спасибо Ирине.
- ССалават7 января 2025Нашим гидом была Ольга. Все понравилось. Продуманный маршрут. Прекрасный рассказ. Помимо всего, много полезной информации.
- ММингазова18 ноября 2024Гид Ольга была великолепна, очень приятная манера изложения материала, содержательная экскурсия, были советы и подсказки, которые пригодились прилетевшей в город, в котором когда-то родилась.
