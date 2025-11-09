Индивидуальная
до 6 чел.
Сказочный Архангельск: историческое путешествие для детей и взрослых
Откройте для себя чарующий Архангельск через увлекательные истории и легенды. Подходит для любознательных путешественников всех возрастов
Начало: Проспекте Чумбарова-Лучинского
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
3000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск - столица Поморья: обзорная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте город с новых ракурсов
Начало: В удобном вам месте в центре города
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Прогулка по старинным улицам Архангельска
Погрузитесь в атмосферу старинного Архангельска, гуляя по «Чумбаровке». Уникальные дома и скульптуры расскажут о местных легендах и истории
Начало: В холле гостиницы «Двина»
18 дек в 08:00
19 дек в 08:00
2100 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В трендеАрхангельск - первая встреча
Пройти по знаковым местам города и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом
Начало: У гостиницы «Двина»
18 дек в 08:30
19 дек в 08:30
2650 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск: История и природа
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив исторические места Архангельска и его окрестностей на комфортабельном автомобиле
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
7930 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомьтесь, Архангельск
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: На ул. Поморская
Завтра в 08:00
15 дек в 08:30
4670 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья9 ноября 2025Сказочный Архангельск - для детей и взрослыхДата посещения: 6 ноября 2025Софья замечательный экскурсовод!!! Все интересно, сказочно и познавательно!!! Успехов дальнейших и замечательных туристов!!!
- ООлеся22 ноября 2025Гуляли с Софьей по летнему Архангельску совсем не в летнюю погоду).
Программу Софьи могу рекомендовать путешественникам с детьми, так как рассказ был интересным, красочным, занимательным, а экскурсия - небольшой по времени. Нас провели по основным локациям и показали главные достопримечательности Архангельска.
- ААнна1 ноября 2025Очень понравилась экскурсия, София интересно рассказывала, сумела заинтересовать семилетку, которая не очень любит экскурсии. Экскурсия прошла на одном дыхании, много
- ККостромитинова1 сентября 2025Были на экскурсии у Софьи вдвоем с десятилетней дочерью. Несмотря на непогоду, ощутили тепло и гостеприимство Архангельска и его жителей
- ЛЛариса18 августа 2025Побывали на потрясающей экскурсии по центру Архангельска с экскурсоводом Софьей. Получили огромное количество полезной и интересной информации, что помогло нам
- ССветлана15 августа 2025Всё прошло замечательно, время пролетело, даже не заметили. Очень рекомендую.
- ННаталья14 августа 2025Замечательная пешая экскурсия. Софья отличный рассказчик, а то может и сказочник, как принято говорить в Поморье. Благодарим, мы получили большое удовольствие от первого знакомства с городом и готовы узнавать его ещё.
- ВВоробьева14 августа 2025Спасибо огромное Софии. Великолепная речь!!!
- ООльга12 августа 2025Нам очень понравилось. Были на экскурсии с детьми.
- ППавел8 августа 2025Спасибо большое Софье. Очень живой и познавательный рассказ о городе и выдающихся горожанах
- ЛЛеся7 августа 2025Отличная прогулка, Софья интересно рассказывала и посоветовала интересные места в городе. Рекомендую
- VVladimir6 августа 2025Лёгкая и увлекательная прогулка с интересными историями на каждом шагу! Софья отлично держала внимание, ребёнок в восторге.
- ААнна1 августа 2025Отличная экскурсия для первого знакомства с Архангельском ⚓️ Живой и интересный рассказ, видно, что экскурсовод горит своим делом ❤️ Спасибо!
- ААнна16 июля 2025Замечательная экскурсия и очень познавательная. Экскурсовод очень терпелив к детям. Чудесно прогулялись навстречу ветра! Всем рекомендую.
- ММария8 июля 2025Если можно было бы поставить 6, мы бы это сделали. Софья ведет рассказ зажигательно и энергично, вовлекает детей. Увлекательная и интересная экскурсия. Рекомендуем!
- ДДмитрий4 июля 2025Экскурсия понравилась, но хотелось бы немного больше, организатор пошел нам на встречу и перенес начало экскурсии на 2 часа
- ААнна4 июля 2025Искала короткую пешую экскурсию, на которой было бы не скучно ни детям, ни взрослым)
И не прогадала) Софья - энергичная, веселая девушка, любящая и знающая свой родной город и, главное, с удовольствие рассказывающая про него) Как сказ послушали)) спасибо большое! ☺️
- ММария23 марта 2025Прекрасная экскурсовод и прекрасная экскурсия. Интересно было всем - и детям, и взрослым. У нас была сложная мини-группа с маленьким
- ММаргарита6 марта 2025Это хорошая прогулка для тех, кто случайно оказался в Архангельске. Спасибо, что есть люди, которые стараются показать город с интересной стороны
- ССергей6 ноября 2024Очень хороший экскурсовод, записывайтесь, уверен понравится
