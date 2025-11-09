Мои заказы

Обелиск Севера – экскурсии в Архангельске

Найдено 6 экскурсий в категории «Обелиск Севера» в Архангельске, цены от 2100 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сказочный Архангельск - для детей и взрослых
Пешая
1.5 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сказочный Архангельск: историческое путешествие для детей и взрослых
Откройте для себя чарующий Архангельск через увлекательные истории и легенды. Подходит для любознательных путешественников всех возрастов
Начало: Проспекте Чумбарова-Лучинского
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
3000 ₽ за всё до 6 чел.
Архангельск - столица Поморья
На машине
2 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск - столица Поморья: обзорная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте город с новых ракурсов
Начало: В удобном вам месте в центре города
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5500 ₽ за всё до 3 чел.
Прогулка по старинным улицам Архангельска
Пешая
1 час
6 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Прогулка по старинным улицам Архангельска
Погрузитесь в атмосферу старинного Архангельска, гуляя по «Чумбаровке». Уникальные дома и скульптуры расскажут о местных легендах и истории
Начало: В холле гостиницы «Двина»
18 дек в 08:00
19 дек в 08:00
2100 ₽ за всё до 2 чел.
Архангельск - первая встреча
Пешая
2 часа
88 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В тренде
Архангельск - первая встреча
Пройти по знаковым местам города и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом
Начало: У гостиницы «Двина»
18 дек в 08:30
19 дек в 08:30
2650 ₽ за всё до 4 чел.
Архангельск и его удивительные окрестности
На машине
4.5 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск: История и природа
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив исторические места Архангельска и его окрестностей на комфортабельном автомобиле
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
7930 ₽ за всё до 3 чел.
Знакомьтесь, Архангельск
Пешая
3 часа
83 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомьтесь, Архангельск
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: На ул. Поморская
Завтра в 08:00
15 дек в 08:30
4670 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    9 ноября 2025
    Сказочный Архангельск - для детей и взрослых
    Дата посещения: 6 ноября 2025
    Софья замечательный экскурсовод!!! Все интересно, сказочно и познавательно!!! Успехов дальнейших и замечательных туристов!!!
  • О
    Олеся
    22 ноября 2025
    Сказочный Архангельск - для детей и взрослых
    Гуляли с Софьей по летнему Архангельску совсем не в летнюю погоду).
    Программу Софьи могу рекомендовать путешественникам с детьми, так как рассказ был интересным, красочным, занимательным, а экскурсия - небольшой по времени. Нас провели по основным локациям и показали главные достопримечательности Архангельска.
  • А
    Анна
    1 ноября 2025
    Сказочный Архангельск - для детей и взрослых
    Очень понравилась экскурсия, София интересно рассказывала, сумела заинтересовать семилетку, которая не очень любит экскурсии. Экскурсия прошла на одном дыхании, много
    читать дальше

    интересного узнали и получили удовольствие от увлекательного рассказа. Софии успехов в таком замечательном деле, видно что человек любит свой город и так много о нем знает и может интересно это все рассказать и показать.

    
  • К
    Костромитинова
    1 сентября 2025
    Сказочный Архангельск - для детей и взрослых
    Были на экскурсии у Софьи вдвоем с десятилетней дочерью. Несмотря на непогоду, ощутили тепло и гостеприимство Архангельска и его жителей
    читать дальше

    через общение с жизнерадостной, компетентной, очень любящей свой край девушкой. Она всячески старалось, чтобы и взрослому, и ребенку было интересно. Отдельное спасибо за внимание к дочери и деликатное вовлечение, возраст все-таки еще не очень экскурсионный. Но Софья старалась найти подход. Час пролетел незаметно. Мы расстались в хорошем настроении, наполненные информацией и впечатлением! Огромное спасибо!

  • Л
    Лариса
    18 августа 2025
    Сказочный Архангельск - для детей и взрослых
    Побывали на потрясающей экскурсии по центру Архангельска с экскурсоводом Софьей. Получили огромное количество полезной и интересной информации, что помогло нам
    читать дальше

    в дальнейшем уже самим лучше ориентироваться в городе, посетить краеведческий музей и Усадебный дом Плотниковой (так интересно рассказала нам Софья об этих и других музеях). К сожалению, в Архангельске были недолго, поэтому далеко не везде удалось побывать. Надеемся приехать ещё. Однозначно рекомендуем Софью в качестве гида.

  • С
    Светлана
    15 августа 2025
    Сказочный Архангельск - для детей и взрослых
    Всё прошло замечательно, время пролетело, даже не заметили. Очень рекомендую.
  • Н
    Наталья
    14 августа 2025
    Сказочный Архангельск - для детей и взрослых
    Замечательная пешая экскурсия. Софья отличный рассказчик, а то может и сказочник, как принято говорить в Поморье. Благодарим, мы получили большое удовольствие от первого знакомства с городом и готовы узнавать его ещё.
    
  • В
    Воробьева
    14 августа 2025
    Сказочный Архангельск - для детей и взрослых
    Спасибо огромное Софии. Великолепная речь!!!
  • О
    Ольга
    12 августа 2025
    Сказочный Архангельск - для детей и взрослых
    Нам очень понравилось. Были на экскурсии с детьми.
    
  • П
    Павел
    8 августа 2025
    Сказочный Архангельск - для детей и взрослых
    Спасибо большое Софье. Очень живой и познавательный рассказ о городе и выдающихся горожанах
  • Л
    Леся
    7 августа 2025
    Сказочный Архангельск - для детей и взрослых
    Отличная прогулка, Софья интересно рассказывала и посоветовала интересные места в городе. Рекомендую
  • V
    Vladimir
    6 августа 2025
    Сказочный Архангельск - для детей и взрослых
    Лёгкая и увлекательная прогулка с интересными историями на каждом шагу! Софья отлично держала внимание, ребёнок в восторге.
  • А
    Анна
    1 августа 2025
    Сказочный Архангельск - для детей и взрослых
    Отличная экскурсия для первого знакомства с Архангельском ⚓️ Живой и интересный рассказ, видно, что экскурсовод горит своим делом ❤️ Спасибо!
  • А
    Анна
    16 июля 2025
    Сказочный Архангельск - для детей и взрослых
    Замечательная экскурсия и очень познавательная. Экскурсовод очень терпелив к детям. Чудесно прогулялись навстречу ветра! Всем рекомендую.
  • М
    Мария
    8 июля 2025
    Сказочный Архангельск - для детей и взрослых
    Если можно было бы поставить 6, мы бы это сделали. Софья ведет рассказ зажигательно и энергично, вовлекает детей. Увлекательная и интересная экскурсия. Рекомендуем!
  • Д
    Дмитрий
    4 июля 2025
    Сказочный Архангельск - для детей и взрослых
    Экскурсия понравилась, но хотелось бы немного больше, организатор пошел нам на встречу и перенес начало экскурсии на 2 часа
    
  • А
    Анна
    4 июля 2025
    Сказочный Архангельск - для детей и взрослых
    Искала короткую пешую экскурсию, на которой было бы не скучно ни детям, ни взрослым)
    И не прогадала) Софья - энергичная, веселая девушка, любящая и знающая свой родной город и, главное, с удовольствие рассказывающая про него) Как сказ послушали)) спасибо большое! ☺️
  • М
    Мария
    23 марта 2025
    Сказочный Архангельск - для детей и взрослых
    Прекрасная экскурсовод и прекрасная экскурсия. Интересно было всем - и детям, и взрослым. У нас была сложная мини-группа с маленьким
    читать дальше

    почемучкой, но София прекрасно справилась и с его вопросами, и с интереснейшим рассказом о городе. Подача материала на высоком уровне. В общем, полный восторг, всем рекомендую.

  • М
    Маргарита
    6 марта 2025
    Сказочный Архангельск - для детей и взрослых
    Это хорошая прогулка для тех, кто случайно оказался в Архангельске. Спасибо, что есть люди, которые стараются показать город с интересной стороны
  • С
    Сергей
    6 ноября 2024
    Сказочный Архангельск - для детей и взрослых
    Очень хороший экскурсовод, записывайтесь, уверен понравится

