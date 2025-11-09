Н Наталья Сказочный Архангельск - для детей и взрослых Дата посещения: 6 ноября 2025 Софья замечательный экскурсовод!!! Все интересно, сказочно и познавательно!!! Успехов дальнейших и замечательных туристов!!!

О Олеся
Гуляли с Софьей по летнему Архангельску совсем не в летнюю погоду).

Программу Софьи могу рекомендовать путешественникам с детьми, так как рассказ был интересным, красочным, занимательным, а экскурсия - небольшой по времени. Нас провели по основным локациям и показали главные достопримечательности Архангельска.

А Анна
интересного узнали и получили удовольствие от увлекательного рассказа. Софии успехов в таком замечательном деле, видно что человек любит свой город и так много о нем знает и может интересно это все рассказать и показать. Очень понравилась экскурсия, София интересно рассказывала, сумела заинтересовать семилетку, которая не очень любит экскурсии. Экскурсия прошла на одном дыхании, много

К Костромитинова
через общение с жизнерадостной, компетентной, очень любящей свой край девушкой. Она всячески старалось, чтобы и взрослому, и ребенку было интересно. Отдельное спасибо за внимание к дочери и деликатное вовлечение, возраст все-таки еще не очень экскурсионный. Но Софья старалась найти подход. Час пролетел незаметно. Мы расстались в хорошем настроении, наполненные информацией и впечатлением! Огромное спасибо! Были на экскурсии у Софьи вдвоем с десятилетней дочерью. Несмотря на непогоду, ощутили тепло и гостеприимство Архангельска и его жителей

Л Лариса
в дальнейшем уже самим лучше ориентироваться в городе, посетить краеведческий музей и Усадебный дом Плотниковой (так интересно рассказала нам Софья об этих и других музеях). К сожалению, в Архангельске были недолго, поэтому далеко не везде удалось побывать. Надеемся приехать ещё. Однозначно рекомендуем Софью в качестве гида. Побывали на потрясающей экскурсии по центру Архангельска с экскурсоводом Софьей. Получили огромное количество полезной и интересной информации, что помогло нам

С Светлана
Всё прошло замечательно, время пролетело, даже не заметили. Очень рекомендую.

Н Наталья
Замечательная пешая экскурсия. Софья отличный рассказчик, а то может и сказочник, как принято говорить в Поморье. Благодарим, мы получили большое удовольствие от первого знакомства с городом и готовы узнавать его ещё.

В Воробьева
Спасибо огромное Софии. Великолепная речь!!!

О Ольга
Нам очень понравилось. Были на экскурсии с детьми.

П Павел
Спасибо большое Софье. Очень живой и познавательный рассказ о городе и выдающихся горожанах

Л Леся
Отличная прогулка, Софья интересно рассказывала и посоветовала интересные места в городе. Рекомендую

V Vladimir
Лёгкая и увлекательная прогулка с интересными историями на каждом шагу! Софья отлично держала внимание, ребёнок в восторге.

А Анна
Отличная экскурсия для первого знакомства с Архангельском ⚓️ Живой и интересный рассказ, видно, что экскурсовод горит своим делом ❤️ Спасибо!

А Анна
Замечательная экскурсия и очень познавательная. Экскурсовод очень терпелив к детям. Чудесно прогулялись навстречу ветра! Всем рекомендую.

М Мария
Если можно было бы поставить 6, мы бы это сделали. Софья ведет рассказ зажигательно и энергично, вовлекает детей. Увлекательная и интересная экскурсия. Рекомендуем!

Д Дмитрий
Экскурсия понравилась, но хотелось бы немного больше, организатор пошел нам на встречу и перенес начало экскурсии на 2 часа

А Анна
Искала короткую пешую экскурсию, на которой было бы не скучно ни детям, ни взрослым)

И не прогадала) Софья - энергичная, веселая девушка, любящая и знающая свой родной город и, главное, с удовольствие рассказывающая про него) Как сказ послушали)) спасибо большое! ☺️

М Мария
почемучкой, но София прекрасно справилась и с его вопросами, и с интереснейшим рассказом о городе. Подача материала на высоком уровне. В общем, полный восторг, всем рекомендую. Прекрасная экскурсовод и прекрасная экскурсия. Интересно было всем - и детям, и взрослым. У нас была сложная мини-группа с маленьким

М Маргарита
Это хорошая прогулка для тех, кто случайно оказался в Архангельске. Спасибо, что есть люди, которые стараются показать город с интересной стороны