1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Архангельск - первая встреча: путешествие по историческим местам
Приглашаем на увлекательную прогулку по Архангельску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У гостиницы «Двина»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
2 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
Объехать ключевые достопримечательности Архангельска и погрузиться в его историю
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Архангельск на авто: путешествие по историческим местам города
Приглашаем на увлекательное путешествие по Архангельску. Исследуйте уникальные исторические места города в комфортном авто-пешеходном формате
Завтра в 15:00
19 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна21 мая 2024Прекрасная экскурсия! Ольга замечательный гид, очень интересно и доступно подаёт информацию, заботливая (постоянно переживала не замёрзла ли я, было очень
- ННина11 мая 2024Были на экскурсии с Ольгой. Хотим выразить своё восхищение её знаниями, манерой преподнести материал (всё понятно и доступно), и вообще отношением к своим туристам. Обязательно порекомендуем как экскурсию так и саму Ольгу. Большое спасибо!
- ССофья29 апреля 2024Все супер! Спасибо большое!
- ООксана13 марта 2024Приезжали в Архангельск буквально на 1.5 дня. Заказали эту экскурсию по Архангельску, а также ребята отвезли нас в Северодвинск. Обе
- DDmitry3 декабря 2023Хорошо сбалансированная программа. Эрудированный интеллигентный профессиональный гид. Хорошее авто. Катались вечером. Красиво и атмосферно! Получил чистое удовольствие, спасибо!
- ССветлана6 ноября 2023Брали экскурсию в последний день и сложился пазл об Архангельске. Дмитрий очень интересно и грамотно составил маршрут и рассказ о городе. Всегда очень приятно, когда гиды имеют соответствующее образование и любят свой город! Спасибо!
- ИИрина26 сентября 2023Очень познавательно, интересно, легкое изложение! Раскрыли город Ангелов. 😍 Рекомендую экскурсию 🙌 Отдельное спасибо за фото. ❤
- ААлексей10 августа 2023Здравствуйте. Мои рекомендации: подберите по маршруту экскурсии красивые места для фото. И эти места включите в программу экскурсии. В целом все прошло отлично и познавательно!
- ННаталья5 мая 2023Очень положительные впечатления, гид уютный, приятный, хорошая организация и подача информации! Могу сказать, что за все время заказа экскурсий никаких нареканий к экскурсоводам не было, работают профессионалы:)
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Свято-Никольский храм»
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