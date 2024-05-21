А Анна Архангельск - первая встреча читать дальше ветрено). Очень интересное погружение в историю, отвечала на все вопросы, я узнала много не самых распространенных исторических фактов. Рекомендую данную экскурсию, для тех кто впервые в Архангельске. Прекрасная экскурсия! Ольга замечательный гид, очень интересно и доступно подаёт информацию, заботливая (постоянно переживала не замёрзла ли я, было очень

Н Нина Архангельск - первая встреча Были на экскурсии с Ольгой. Хотим выразить своё восхищение её знаниями, манерой преподнести материал (всё понятно и доступно), и вообще отношением к своим туристам. Обязательно порекомендуем как экскурсию так и саму Ольгу. Большое спасибо!

С Софья Архангельск - первая встреча Все супер! Спасибо большое!

О Оксана Архангельск на авто читать дальше экскурсии были познавательными, гиды - Соня и Даша - позитивные, влюбленные в свой край девушки. Постарались показать и рассказать все, что позволяла погода и обстоятельства. А также спасибо Кириллу за аккуратнее вождение. Для себя сделали вывод, что нужно приезжать летом) Приезжали в Архангельск буквально на 1.5 дня. Заказали эту экскурсию по Архангельску, а также ребята отвезли нас в Северодвинск. Обе

D Dmitry Архангельск на авто Хорошо сбалансированная программа. Эрудированный интеллигентный профессиональный гид. Хорошее авто. Катались вечером. Красиво и атмосферно! Получил чистое удовольствие, спасибо!

С Светлана Архангельск на авто Брали экскурсию в последний день и сложился пазл об Архангельске. Дмитрий очень интересно и грамотно составил маршрут и рассказ о городе. Всегда очень приятно, когда гиды имеют соответствующее образование и любят свой город! Спасибо!

И Ирина Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов Очень познавательно, интересно, легкое изложение! Раскрыли город Ангелов. 😍 Рекомендую экскурсию 🙌 Отдельное спасибо за фото. ❤

А Алексей Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов Здравствуйте. Мои рекомендации: подберите по маршруту экскурсии красивые места для фото. И эти места включите в программу экскурсии. В целом все прошло отлично и познавательно!