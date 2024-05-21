Свято-Никольский храм – экскурсии в Архангельске

Найдено 3 экскурсии в категории «Свято-Никольский храм» в Архангельске, цены от 2 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Архангельск - первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Архангельск - первая встреча: путешествие по историческим местам
Приглашаем на увлекательную прогулку по Архангельску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У гостиницы «Двина»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
2 900 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
Объехать ключевые достопримечательности Архангельска и погрузиться в его историю
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 800 за всё до 3 чел.
Архангельск на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Архангельск на авто: путешествие по историческим местам города
Приглашаем на увлекательное путешествие по Архангельску. Исследуйте уникальные исторические места города в комфортном авто-пешеходном формате
Завтра в 15:00
19 июня в 09:00
5 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    21 мая 2024
    Архангельск - первая встреча
    Прекрасная экскурсия! Ольга замечательный гид, очень интересно и доступно подаёт информацию, заботливая (постоянно переживала не замёрзла ли я, было очень
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    ветрено). Очень интересное погружение в историю, отвечала на все вопросы, я узнала много не самых распространенных исторических фактов. Рекомендую данную экскурсию, для тех кто впервые в Архангельске.

  • Н
    Нина
    11 мая 2024
    Архангельск - первая встреча
    Были на экскурсии с Ольгой. Хотим выразить своё восхищение её знаниями, манерой преподнести материал (всё понятно и доступно), и вообще отношением к своим туристам. Обязательно порекомендуем как экскурсию так и саму Ольгу. Большое спасибо!
  • С
    Софья
    29 апреля 2024
    Архангельск - первая встреча
    Все супер! Спасибо большое!
  • О
    Оксана
    13 марта 2024
    Архангельск на авто
    Приезжали в Архангельск буквально на 1.5 дня. Заказали эту экскурсию по Архангельску, а также ребята отвезли нас в Северодвинск. Обе
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    экскурсии были познавательными, гиды - Соня и Даша - позитивные, влюбленные в свой край девушки. Постарались показать и рассказать все, что позволяла погода и обстоятельства. А также спасибо Кириллу за аккуратнее вождение. Для себя сделали вывод, что нужно приезжать летом)

    Приезжали в Архангельск буквально на 1.5 дня. Заказали эту экскурсию по Архангельску, а также ребята отвезлиПриезжали в Архангельск буквально на 1.5 дня. Заказали эту экскурсию по Архангельску, а также ребята отвезлиПриезжали в Архангельск буквально на 1.5 дня. Заказали эту экскурсию по Архангельску, а также ребята отвезлиПриезжали в Архангельск буквально на 1.5 дня. Заказали эту экскурсию по Архангельску, а также ребята отвезли
  • D
    Dmitry
    3 декабря 2023
    Архангельск на авто
    Хорошо сбалансированная программа. Эрудированный интеллигентный профессиональный гид. Хорошее авто. Катались вечером. Красиво и атмосферно! Получил чистое удовольствие, спасибо!
    Хорошо сбалансированная программа. Эрудированный интеллигентный профессиональный гид. Хорошее автоХорошо сбалансированная программа. Эрудированный интеллигентный профессиональный гид. Хорошее автоХорошо сбалансированная программа. Эрудированный интеллигентный профессиональный гид. Хорошее автоХорошо сбалансированная программа. Эрудированный интеллигентный профессиональный гид. Хорошее автоХорошо сбалансированная программа. Эрудированный интеллигентный профессиональный гид. Хорошее авто
  • С
    Светлана
    6 ноября 2023
    Архангельск на авто
    Брали экскурсию в последний день и сложился пазл об Архангельске. Дмитрий очень интересно и грамотно составил маршрут и рассказ о городе. Всегда очень приятно, когда гиды имеют соответствующее образование и любят свой город! Спасибо!
  • И
    Ирина
    26 сентября 2023
    Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
    Очень познавательно, интересно, легкое изложение! Раскрыли город Ангелов. 😍 Рекомендую экскурсию 🙌 Отдельное спасибо за фото. ❤
    Очень познавательно, интересно, легкое изложение! Раскрыли город Ангелов. 😍 Рекомендую экскурсию 🙌 Отдельное спасибо за фото. ❤Очень познавательно, интересно, легкое изложение! Раскрыли город Ангелов. 😍 Рекомендую экскурсию 🙌 Отдельное спасибо за фото. ❤Очень познавательно, интересно, легкое изложение! Раскрыли город Ангелов. 😍 Рекомендую экскурсию 🙌 Отдельное спасибо за фото. ❤Очень познавательно, интересно, легкое изложение! Раскрыли город Ангелов. 😍 Рекомендую экскурсию 🙌 Отдельное спасибо за фото. ❤
  • А
    Алексей
    10 августа 2023
    Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
    Здравствуйте. Мои рекомендации: подберите по маршруту экскурсии красивые места для фото. И эти места включите в программу экскурсии. В целом все прошло отлично и познавательно!
    Здравствуйте. Мои рекомендации: подберите по маршруту экскурсии красивые места для фото. И эти места включите вЗдравствуйте. Мои рекомендации: подберите по маршруту экскурсии красивые места для фото. И эти места включите вЗдравствуйте. Мои рекомендации: подберите по маршруту экскурсии красивые места для фото. И эти места включите вЗдравствуйте. Мои рекомендации: подберите по маршруту экскурсии красивые места для фото. И эти места включите в
  • Н
    Наталья
    5 мая 2023
    Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
    Очень положительные впечатления, гид уютный, приятный, хорошая организация и подача информации! Могу сказать, что за все время заказа экскурсий никаких нареканий к экскурсоводам не было, работают профессионалы:)

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Свято-Никольский храм»

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Сколько стоит экскурсия по Архангельску в июне 2024
Сейчас в Архангельске в категории "Свято-Никольский храм" можно забронировать 3 экскурсии от 2 900 до 7 800. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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