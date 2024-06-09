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Предлагаю начать знакомство с городом уже по пути из аэропорта Талаги до вашего места назначения. Я окружу вас вниманием и заботой. В увлекательной форме расскажу об истории города, географии, промышленности, культуре, гастрономии. Интересно будет даже тем, кто посещает столицу Поморья не в первый раз. Также могу организовать обратный трансфер.