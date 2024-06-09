Из аэропорта в Архангельск - трансфер с гидом и интересными рассказами

Комфортно и познавательно добраться до отеля
Предлагаю начать знакомство с городом уже по пути из аэропорта Талаги до вашего места назначения. Я окружу вас вниманием и заботой. В увлекательной форме расскажу об истории города, географии, промышленности, культуре, гастрономии. Интересно будет даже тем, кто посещает столицу Поморья не в первый раз. Также могу организовать обратный трансфер.
Из аэропорта в Архангельск - трансфер с гидом и интересными рассказами
Из аэропорта в Архангельск - трансфер с гидом и интересными рассказами
Из аэропорта в Архангельск - трансфер с гидом и интересными рассказами
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Описание трансфер

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Понтонный мост через речку Кузнечиха. До города можно добраться и по асфальтированной дороге, но так будет интереснее
  • Кемский посёлок, где Петром Великим была основана первая в России судоверфь
  • Вантовый мост авторства профессора Г. П. Передерия
  • Английский танк Mark V
  • Высотное здание на площади Ленина
  • И многое другое в соответствии с вашими пожеланиями

Вы узнаете об особенностях жизни поморов в прошлом и сейчас. Я обязательно посоветую популярные отели, кафе и рестораны. Дам адреса музеев, сувенирных магазинов и различных знаковых объектов.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на 6-местном автомобиле Mitsubishi Xpander
  • В салоне всегда есть питьевая вода, аптечка, салфетки
  • Встречу вас в аэропорту с табличкой или в отеле (при отъезде обратно). Помогу с погрузкой багажа
  • При задержке рейса прошу незамедлительно информировать

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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