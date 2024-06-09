Предлагаю начать знакомство с городом уже по пути из аэропорта Талаги до вашего места назначения. Я окружу вас вниманием и заботой. В увлекательной форме расскажу об истории города, географии, промышленности, культуре, гастрономии. Интересно будет даже тем, кто посещает столицу Поморья не в первый раз. Также могу организовать обратный трансфер.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание трансфер
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Понтонный мост через речку Кузнечиха. До города можно добраться и по асфальтированной дороге, но так будет интереснее
- Кемский посёлок, где Петром Великим была основана первая в России судоверфь
- Вантовый мост авторства профессора Г. П. Передерия
- Английский танк Mark V
- Высотное здание на площади Ленина
- И многое другое в соответствии с вашими пожеланиями
Вы узнаете об особенностях жизни поморов в прошлом и сейчас. Я обязательно посоветую популярные отели, кафе и рестораны. Дам адреса музеев, сувенирных магазинов и различных знаковых объектов.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на 6-местном автомобиле Mitsubishi Xpander
- В салоне всегда есть питьевая вода, аптечка, салфетки
- Встречу вас в аэропорту с табличкой или в отеле (при отъезде обратно). Помогу с погрузкой багажа
- При задержке рейса прошу незамедлительно информировать
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Архангельске
Провёл экскурсии для 395 туристов
Родился и вырос в Архангельске. У меня высшее техническое образование, учился в бизнес-школе Сколково, также имею диплом переводчика технической литературы. Объехал всю страну, несколько лет работал в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове. Идея проведения экскурсий родилась после написания автобиографической книги, которая готовится к изданию под рабочим названием «Снег». Сейчас я аттестованный гид, прошёл обучение в академии экскурсоводов Архангельской Региональной Туристической ассоциации.Задать вопрос
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