Сказание о земле Поморской
Пройдетесь по «Северному Арбату» во время пешеходной экскурсии и съездите в музей деревянного зодчества «Малые Корелы». Тур проводится круглогодично, заезды по пятницам для групп от 4 человек. Возможно проведение тура в другие даты по запросу.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Музей «Малые Корелы»
Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту г. Архангельск.
Трансфер в гостиницу (за доп. плату).
Вещи оставляем в багажной комнате гостиницы.
10:00–11:00 Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия «Добро пожаловать в Архангельск».
Самым привлекательным местом города считается набережная Северной Двины, где находятся туристические хиты Архангельска: например, памятник Петру I, однажды задумавшему основать здесь адмиралтейство.
Вы побываете на мысе Пур-Наволок — месте-основании Архангельска.
В Гостиных Дворах, по мощным стенам которых и сегодня можно представить, как три века назад за ними шумела торговля.
Экскурсовод покажет и расскажет об Успенской церкови, острове Соломбала — колыбели российского флота и многом другом.
Обед в лучших традициях поморской кухни.
Загородная автобусная экскурсия в крупнейший в России музей под открытым небом — музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» (25 км от г. Архангельска).
Пешеходная экскурсия по «Северному Арбату».
Прогулка по деревянному проспекту Чумбарова-Лучинского — это путешествие во времена, когда у каждого дома было свое имя, а не просто порядковый номер.
Исторический экскурс продолжится мастер-классом по росписи традиционной поморской козули в мастерской музея «Архангельский пряник» (за доп. плату).
Заселение в гостиницу.
Свободное время.
Самостоятельное знакомство с городом.
Ужин самостоятельно.
Музей М.В. Ломоносова. Косторезная фабрика и мастер-класс
Завтрак в гостинице.
Отправление на родину Ломоносова.
Село Ломоносово находится в 4 км к востоку от Холмогор и в 73 км к юго-востоку от Архангельска.
С давних времен жили здесь поморы, ходили на промыслы в Белое море, в Ледовитый океан.
Здесь в 1711 году родился Михаил Васильевич. Деревня расположена на одном из островов Северной Двины, напротив Холмогор.
Из Архангельска вы выезжаете на автобусе, далее в летнее время вас ждет переправа на пароме через реку Куркополку в село Ломоносово, в зимнее — переход/переезд по льду. В период межсезонья, при невозможности переправиться в Ломоносово, заменяем день на поездку в Антониево-Сийский монастырь.
Экскурсия на косторезной фабрике с мастер-классом.
Узнать, как создаются изумительные изделия из кости и даже создать украшение собственными руками предлагает фабрика холмогорской резьбы по кости, где под руководством опытного мастера каждый желающий может попробовать себя в роли костореза.
Обед в кафе.
Посещение музея М. В. Ломоносова.
В честь памяти великого русского ученого М. В. Ломоносова на его родине в селе Ломоносово Холмогорского района в 1940 году был открыт историко-мемориальный музей.
Отправление в город Архангельск.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Северодвинск. Интерактивная выставка «Музейная субмарина». Белое море
Завтрак в гостинице.
10:00 Автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия по г. Северодвинску.
Экскурсия по уникальной интерактивной выставке «Музейная субмарина» в Северодвинском краеведческом музее.
Вы сможете увидеть как выглядит подводная лодка, где ее строят, какие звуки слышат подводники.
Вас ждет знакомство с особенностями строения, управления и технологией постройки атомных подводных лодок.
12:30 Северный обед в кафе города.
Переезд на берег Белого моря (10 км, остров Ягры).
Прогулка по набережной с экскурсией.
Песчаные пляжи, имеющие протяжённость более 4 км, образуют дюны удивительной красоты.
А «Сосновый бор острова Ягры» — это особо охраняемая природная территория местного значения, созданная с целью сохранения уникального соснового бора и дюнного ландшафта береговой косы Северодвинска.
16:00 Возвращение в Архангельск.
Трансфер в Архангельск на ж/д вокзал или аэропорт (за доп. плату).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения (при группе от 4 человек), руб:
|Гостиница
|Стандартный двухместный номер
|Доплата за одноместное размещение
|«Двина»
|28 400
|5 000
|«Столица Поморья»
|29 000
|5 500
|«Новотель»
|33 500
|6 500
Стандартное время заселения в гостиницу — 14:00, выезда — до 12:00
Варианты проживания
Гостиница «Двина»
Этот отель расположен в центре Архангельска, всего в 100 метрах от реки Двины и 5 минутах ходьбы от главной улицы города — Воскресенской. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и фитнес-центр.
В номерах гостиницы «Двина» есть спутниковое телевидение, бесплатный Wi-Fi, рабочий стол и холодильник. Собственная ванная комната укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане Bazar подают блюда европейской кухни и сервируют завтрак «шведский стол». Желающие могут посетить местные рестораны, в 10 минутах ходьбы от отеля «Двина».
Отель «Столица Поморья»
Этот отель расположен в центре Архангельска, на историческом мысе Пур-Наволок. К услугам гостей отеля «Столица Поморья» круглосуточная стойка регистрации и номера с бесплатным Wi-Fi.
Элегантные номера отеля оформлены в классическом стиле в теплых тонах. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на реку Северная Двина.
Отель «Новотель»
Отель «Novotel Архангельск» расположен на территории бизнес-центра «ДЕЛЬТА», на берегу реки Северная Двина. К услугам гостей 2 конференц-зала, фитнес-центр, парковка и круглосуточная стойка регистрации.
В числе удобств каждого номера отеля «Novotel Архангельск» — телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, кондиционер и рабочий стол. В собственной ванной комнате имеются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице
- Питание: 2 завтрака, 3 обеда
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе тура
- Входные билеты в музеи
- Сопровождение по программе тура представителем туроператора
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Архангельска и обратно
- Ужины и завтрак в первый день
- Мастер-класс по росписи традиционной поморской козули
- Доплата за одноместное размещение
- Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала
- Личные траты
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность проведения экскурсий и посещения объектов.