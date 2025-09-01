Путешествие к Софийским озёрам на карачаевских лошадях - это уникальная возможность насладиться природой Архыза.Маршрут начинается с инструктажа на Софийской поляне, затем вы отправитесь в путь через альпийские луга и вдоль

реки София. Карачаевские лошади легко преодолевают каменистые участки, а пеший подъём откроет перед вами потрясающие виды на хребет и ледниковые озёра. После отдыха у озёр начинается спуск, который завершится у хвойного леса и водопада

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Софийских озёр - с июня по сентябрь, когда погода наиболее благоприятна для верховой езды и пеших прогулок. В это время можно насладиться зелёными лугами и чистыми озёрами. В мае и октябре также возможно путешествие, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В остальное время года маршрут может быть сложен из-за погодных условий, но для любителей зимних пейзажей это может стать уникальным опытом.

Сейчас июль — это идеальное время.