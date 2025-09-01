Путешествие к Софийским озёрам на карачаевских лошадях - это уникальная возможность насладиться природой Архыза.
Маршрут начинается с инструктажа на Софийской поляне, затем вы отправитесь в путь через альпийские луга и вдоль
Маршрут начинается с инструктажа на Софийской поляне, затем вы отправитесь в путь через альпийские луга и вдоль
5 причин купить эту экскурсию
- 🐎 Увлекательное путешествие верхом
- 🌄 Потрясающие горные пейзажи
- 🏞 Ледниковые озёра и водопады
- 🌲 Прогулка через хвойные леса
- 🎒 Инструктаж и сопровождение гида
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Софийских озёр - с июня по сентябрь, когда погода наиболее благоприятна для верховой езды и пеших прогулок. В это время можно насладиться зелёными лугами и чистыми озёрами. В мае и октябре также возможно путешествие, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В остальное время года маршрут может быть сложен из-за погодных условий, но для любителей зимних пейзажей это может стать уникальным опытом.
Сейчас июль — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Софийское ущелье
- Софийские озёра
- Водопад
Описание экскурсии
- Перед выездом вы пройдёте инструктаж на Софийской поляне Архыза (поляна Таулу), получите снаряжение и познакомитесь с лошадьми
- По Софийскому ущелью вы будете двигаться верхом, дорога проходит по полям, лугам и долине реки София
- Далее тропа становится каменистой — начинается постепенный подъём. Здесь важно доверять своему коню: карачаевские лошади отличаются выносливостью и легко проходят такие участки. Через ушки коня вы увидите водопады, скалы, речку
- Набор высоты — 900 м. Затем начинается пешая часть подъёма, вверх по горной тропе предстоит пройти около 700 м (от 40 минут до часа). На высоте 2900 м перед вами откроется вид на хребет и три озера
- Софийские озёра наполнены ледниковой водой, окружены лесами и вершинами. Здесь мы устроим привал и пикник (возьмите перекус с собой). А после начнём спуск — пешком вы пройдёте около 3 км до реки и вернётесь в седло
- Обратная дорога пролегает мимо хвойного леса и водопада
Примерный тайминг
9:00–10:00 — сборы, инструктаж, посадка на лошадей
12:00 — привал
12:15 — продолжение пути
14:00–16:00 — пеший подъём (около 700 м), отдых у озёр и спуск
16:30 — посадка на лошадей, обратный путь
19:00 — возвращение на базу
Тайминг поездки может меняться в зависимости от скорости группы и погодных условий.
Ограничения:
- К прогулке не допускаются беременные женщины, дети младше 14 лет, а также несовершеннолетние без сопровождения взрослых
- Максимальный вес всадника — 100 кг
- Путешественник в алкогольном или наркотическом опьянении не допускается к маршруту и снимается с прогулки
Организационные детали
- Маршрут подходит для тех, кто готов сидеть в седле 5–6 часов с перерывами и пешей прогулкой к озеру и обратно (около 3 км). Дети от 14 лет допускаются в сопровождении взрослых
- До места старта можно доехать самостоятельно или заказать у нас трансфер из посёлка Архыз, курорта «Архыз» (Романтик), Софийской поляны (1500 ₽ в одну сторону) — детали в переписке с гидом
- Прогулка состоится для группы от 2 человек
- Вас буду сопровождать я или другой инструктор из нашей команды
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Софийской поляне
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Архызе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 249 туристов
Я инструктор конного туризма и представляю команду гидов и инструкторов-проводников. Вместе мы организуем и сами проводим конные туры и прогулки в Архызе. В этой сфере работаем с 2019 года и оказываем услуги на профессиональном уровне: рассказываем о лошадях карачаевской породы, учим езде. Я всей душой люблю лошадей и с радостью поделюсь частичкой любви к этим благородным животным с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Волшебная и совершенно незабываемая поездка на лошадях (первая в жизни кстати) к Софийским озерам в сопровождении прекрасных и очень терпеливых)) гидов Евгении и Валерии, которые максимально доходчиво всё объяснят и расскажут. Однозначно рекомендую, заказывайте и не сомневайтесь. Забудьте про все эти квадрики и авто. Саруман по эмоциям на корпус впереди всех этих железок))
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