архитектурных изысков, чугунного литья «столицы балконов России» и техническое оснащение (микрофон у Ирины и гарнитуры у нас).

Мы зашли на постоялые дворы (армянский и персидский) мимо которых много раз проходили даже не подозревая какая интересная история и жизнь находится внутри.



Мы встретились в 7:00 у «Дамы с собачкой», какая красивая Волга, какая великолепная набережная и чудесная Никольская улица!



Большое Спасибо Ирине!

Очень рекомендую!