Мои заказы

Морской сад – экскурсии в Астрахани

Найдено 5 экскурсий в категории «Морской сад» в Астрахани, цены от 3600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Экскурсия по Астрахани для пожилых людей
На машине
На микроавтобусе
3 часа
37 отзывов
Водная прогулка
Исторические прогулки по Астрахани
Познакомьтесь с историей Астрахани через её знаковые места: кремль, Белый город, старинные слободки и знаменитый рыбный рынок
Начало: В сквере Ульяновых
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6750 ₽ за всё до 3 чел.
Влюбиться в Астрахань за 2,5 часа
Пешая
2.5 часа
287 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в Астрахань за 2,5 часа
Главные и тайные места города на нескучной обзорной экскурсии
Начало: У здания ЗАГСа
14 дек в 07:00
15 дек в 07:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Чисто Астрахань
На машине
5 часов
26 отзывов
Водная прогулка
Экскурсия Чисто Астрахань: Исторические Уголки и Традиционная Баня
Погрузитесь в атмосферу старинной Астрахани, открывая её тайны и завершая день в традиционной бане с блинами и морсом
Начало: У кремля
Завтра в 14:00
11 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Экспресс-прогулка по Астрахани
Пешая
1 час
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по старинной Советской улице
Погрузитесь в атмосферу старого Астраханского посада, пройдя по его главной артерии - улице Советской, полной историй и архитектурных шедевров
Начало: В Братском саду
14 дек в 08:00
15 дек в 08:00
3600 ₽ за всё до 4 чел.
Астрахань - город древний, город славный
Пешая
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Астрахань - город древний, город славный
Погрузитесь в атмосферу Астрахани, прогуливаясь по её улицам и узнавая о её богатой истории. Индивидуальная экскурсия оставит незабываемые впечатления
Начало: У Астраханского кремля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    4 августа 2025
    Влюбиться в Астрахань за 2,5 часа
    Дата посещения: 4 августа 2025
    Экскурсия очень понравилась! Обязательно хотим посетить ещё маршруты с Ириной,она профессионал своего дела. Город открылся с другой стороны, знакомые улицы заиграли новыми красками.
  • Е
    Елена
    29 ноября 2025
    Влюбиться в Астрахань за 2,5 часа
    Огромное спасибо Ирине за экскурсию! Астрахань!! Мы влюбились в тебя!! Все стороны города,его самобытность и саму историю появления города! Очень
    читать дальше

    любим экскурсии неординарных талантливых и искренне любящих свой родной город рассказчиков - экскурсоводов! Удачи Вам! С благодарностью от гостей из Севастополя.

    Огромное спасибо Ирине за экскурсию! Астрахань!! Мы влюбились в тебя!! Все стороны города,его самобытность и самуОгромное спасибо Ирине за экскурсию! Астрахань!! Мы влюбились в тебя!! Все стороны города,его самобытность и самуОгромное спасибо Ирине за экскурсию! Астрахань!! Мы влюбились в тебя!! Все стороны города,его самобытность и самуОгромное спасибо Ирине за экскурсию! Астрахань!! Мы влюбились в тебя!! Все стороны города,его самобытность и самуОгромное спасибо Ирине за экскурсию! Астрахань!! Мы влюбились в тебя!! Все стороны города,его самобытность и самуОгромное спасибо Ирине за экскурсию! Астрахань!! Мы влюбились в тебя!! Все стороны города,его самобытность и самуОгромное спасибо Ирине за экскурсию! Астрахань!! Мы влюбились в тебя!! Все стороны города,его самобытность и самуОгромное спасибо Ирине за экскурсию! Астрахань!! Мы влюбились в тебя!! Все стороны города,его самобытность и самуОгромное спасибо Ирине за экскурсию! Астрахань!! Мы влюбились в тебя!! Все стороны города,его самобытность и самуОгромное спасибо Ирине за экскурсию! Астрахань!! Мы влюбились в тебя!! Все стороны города,его самобытность и саму
  • Л
    Лена
    27 ноября 2025
    Влюбиться в Астрахань за 2,5 часа
    Очень понравилось.
  • Н
    Надежда
    21 октября 2025
    Влюбиться в Астрахань за 2,5 часа
    Однозначно стоит познакомиться с Ириной! Удивительный увлечённый человек, влюбленный в своё дело!
  • О
    Олег
    7 сентября 2025
    Влюбиться в Астрахань за 2,5 часа
    Ирина прекрасно провела экскурсию!
    Выше всяческих похвал!
    Всё было на высоте: прекрасный литературный русский язык, знание любимого города, исторических событий и тенденций,
    читать дальше

    архитектурных изысков, чугунного литья «столицы балконов России» и техническое оснащение (микрофон у Ирины и гарнитуры у нас).
    Мы зашли на постоялые дворы (армянский и персидский) мимо которых много раз проходили даже не подозревая какая интересная история и жизнь находится внутри.

    Мы встретились в 7:00 у «Дамы с собачкой», какая красивая Волга, какая великолепная набережная и чудесная Никольская улица!

    Большое Спасибо Ирине!
    Очень рекомендую!

    Ирина прекрасно провела экскурсию!Ирина прекрасно провела экскурсию!Ирина прекрасно провела экскурсию!Ирина прекрасно провела экскурсию!Ирина прекрасно провела экскурсию!
  • A
    Alina
    6 сентября 2025
    Влюбиться в Астрахань за 2,5 часа
    Наши экскурсии прошли на одном дыхании. Ирина большой мастер своего дела! Рекомендуем всем на 200%. Только с таким опытным гидом
    читать дальше

    можно по-настоящему и полностью окунуться в атмосферу вокруг. Юмор, харизма, энергетика - всё это есть у Ирины и это прибавляет еще больше ярких красок вашему путешествию! Нам безумно понравилось. Вернёмся обязательно!

    Наши экскурсии прошли на одном дыхании. Ирина большой мастер своего дела! Рекомендуем всем на 200%. ТолькоНаши экскурсии прошли на одном дыхании. Ирина большой мастер своего дела! Рекомендуем всем на 200%. Только
  • П
    Павел
    20 августа 2025
    Влюбиться в Астрахань за 2,5 часа
    Понравилось!
  • А
    Анна
    18 августа 2025
    Влюбиться в Астрахань за 2,5 часа
    Спасибо Ирине за великолепно проделанную работу: экскурсия была не утомительна, изобиловала интересными фактами. Сразу видно, что Ирина - человек, влюбленный в свое дело!
    Спасибо Ирине за великолепно проделанную работу: экскурсия была не утомительна, изобиловала интересными фактами. Сразу видно, чтоСпасибо Ирине за великолепно проделанную работу: экскурсия была не утомительна, изобиловала интересными фактами. Сразу видно, чтоСпасибо Ирине за великолепно проделанную работу: экскурсия была не утомительна, изобиловала интересными фактами. Сразу видно, что
  • Ю
    Юля
    17 августа 2025
    Влюбиться в Астрахань за 2,5 часа
    Прошло все отлично! Экскурсовод настолько вдохновила архитектурой города и его неповторимостью, что мы все пребывание оставшееся занимались рассматриванием нюансов фасадов) благодарны так же за рекомендацию нахождения рыбного рынка и магазина с фирменными лимонными пирогами)
  • Е
    Екатерина
    11 августа 2025
    Влюбиться в Астрахань за 2,5 часа
    Огромное спасибо Ирине за экскурсию!!! Мы действительно влюбились в Астрахань и после рассказов Ирины захотелось вернуться сюда еще!!! Ирина очень интересно рассказывает и показывает историю города, всё отлично организовано и учтены все пожелания! Ира, до встречи!!!
  • В
    Валерия
    20 июля 2025
    Влюбиться в Астрахань за 2,5 часа
    Благодарим Ирину за экскурсию! С первых минут захватила наше внимание интересными фактами и историями о городе! Два часа на одном дыхании, всем гостям города Астрахань рекомендую Ирину❤️
    Благодарим Ирину за экскурсию! С первых минут захватила наше внимание интересными фактами и историями о городе!Благодарим Ирину за экскурсию! С первых минут захватила наше внимание интересными фактами и историями о городе!Благодарим Ирину за экскурсию! С первых минут захватила наше внимание интересными фактами и историями о городе!Благодарим Ирину за экскурсию! С первых минут захватила наше внимание интересными фактами и историями о городе!Благодарим Ирину за экскурсию! С первых минут захватила наше внимание интересными фактами и историями о городе!
  • Е
    Елена
    19 июля 2025
    Влюбиться в Астрахань за 2,5 часа
    Для нашей семьи в экскурсии очень важно, чтобы рассказчик горел своим делом, Ирина - именно такой человек, заряженный делиться своим
    читать дальше

    интересом с другими! Время пролетело незаметно и с огромным удовольствием, поэтому хочется поблагодарить Ирину за ее любовь к городу, которой она 'заражает' с первого предложения! Мы -астраханцы, берём уже вторую экскурсию с Ириной и надеемся ещё встретиться ни один раз. Однозначно рекомендуем.

    Для нашей семьи в экскурсии очень важно, чтобы рассказчик горел своим делом, Ирина - именно такойДля нашей семьи в экскурсии очень важно, чтобы рассказчик горел своим делом, Ирина - именно такойДля нашей семьи в экскурсии очень важно, чтобы рассказчик горел своим делом, Ирина - именно такойДля нашей семьи в экскурсии очень важно, чтобы рассказчик горел своим делом, Ирина - именно такойДля нашей семьи в экскурсии очень важно, чтобы рассказчик горел своим делом, Ирина - именно такой
  • Е
    Елена
    28 июня 2025
    Влюбиться в Астрахань за 2,5 часа
    Прекрасная экскурсия чтобы за короткий срок действительно влюбится в Астрахань. Ирина много рассказывает про архитектуру, исторические вехи развития города, весь
    читать дальше

    рассказ приправлен интересными фактами и историями. Сложилось впечатление о городе! Заглянули в интересные дворы и получили ответы на все вопросы! Благодарим!

    Прекрасная экскурсия чтобы за короткий срок действительно влюбится в Астрахань. Ирина много рассказывает про архитектуру, историческиеПрекрасная экскурсия чтобы за короткий срок действительно влюбится в Астрахань. Ирина много рассказывает про архитектуру, историческиеПрекрасная экскурсия чтобы за короткий срок действительно влюбится в Астрахань. Ирина много рассказывает про архитектуру, историческиеПрекрасная экскурсия чтобы за короткий срок действительно влюбится в Астрахань. Ирина много рассказывает про архитектуру, историческиеПрекрасная экскурсия чтобы за короткий срок действительно влюбится в Астрахань. Ирина много рассказывает про архитектуру, историческиеПрекрасная экскурсия чтобы за короткий срок действительно влюбится в Астрахань. Ирина много рассказывает про архитектуру, историческиеПрекрасная экскурсия чтобы за короткий срок действительно влюбится в Астрахань. Ирина много рассказывает про архитектуру, историческиеПрекрасная экскурсия чтобы за короткий срок действительно влюбится в Астрахань. Ирина много рассказывает про архитектуру, исторические
  • Н
    Наталья
    21 июня 2025
    Влюбиться в Астрахань за 2,5 часа
    Прекрасная экскурсия в комфортном ритме. Узнали много интересных фактов о городе, посетили знаковые места. И детям и взрослым было интересно.
  • Ю
    Юлия
    14 июня 2025
    Влюбиться в Астрахань за 2,5 часа
    Экскурсия нам очень понравилась. Ирина приятна в общении, интересно рассказывает. Время пролетело незаметно. Без её помощи мы бы много чего
    читать дальше

    не заметили, уж точно не побывали бы в закрытом персидском подворье и не узнали бы что такое караван-сарай. Небольшой путеводитель, что она присылает заранее, также был очень полезен.

    Экскурсия нам очень понравилась. Ирина приятна в общении, интересно рассказывает. Время пролетело незаметно. Без её помощиЭкскурсия нам очень понравилась. Ирина приятна в общении, интересно рассказывает. Время пролетело незаметно. Без её помощиЭкскурсия нам очень понравилась. Ирина приятна в общении, интересно рассказывает. Время пролетело незаметно. Без её помощиЭкскурсия нам очень понравилась. Ирина приятна в общении, интересно рассказывает. Время пролетело незаметно. Без её помощиЭкскурсия нам очень понравилась. Ирина приятна в общении, интересно рассказывает. Время пролетело незаметно. Без её помощиЭкскурсия нам очень понравилась. Ирина приятна в общении, интересно рассказывает. Время пролетело незаметно. Без её помощи
  • О
    Ольга
    9 июня 2025
    Влюбиться в Астрахань за 2,5 часа
    Ну что сказать, неожиданные впечатления, вот так просто прогуливаясь по городу самостоятельно можно оказывается все пропустить. Крайне рекомендую экскурсию и
    читать дальше

    конечно замечательного экскурсовода Ирину. За 2 часа погрузились в историю города со старинными фотографиями и дворами колодцами. Отдельное спасибо за прекрасный путеводитель, жаль все не успели по нему проверить), но в следующий раз обязательно.

  • Д
    Диана
    18 мая 2025
    Влюбиться в Астрахань за 2,5 часа
    Влюбились! - это то, что удалось сделать благодаря Ирине. Интересный рассказ, прекрасное знание материала, подача, использование радиогидов (за это -
    читать дальше

    отдельное спасибо!), любовь к родным местам - вот главные составляющие для того, чтобы турист высоко оценил новый для себя город. А ещё Ирина до проведения экскурсии направляет полезный путеводитель, что очень помогает сориентироваться. В общем, советуем этого прекрасного гида для знакомства с Астраханью.

  • Н
    Николай
    10 мая 2025
    Влюбиться в Астрахань за 2,5 часа
    Остался очень доволен экскурсией и особенно очаровательными двориками. Если будете в Астрахани - строго рекомендую посетить!
  • Е
    Екатерина
    10 мая 2025
    Влюбиться в Астрахань за 2,5 часа
    Интересно, увлекательно,познавательно.
    Ирина обратит ваше внимание на детали которых вы бы сами и не заметили,покажет интересные дворы и дома
  • Н
    Наталья
    9 мая 2025
    Астрахань - город древний, город славный
    Экскурсия очень понравилась! Прошла на одном дыхании, было очень интересно и познавательно, Инна ответила на все наши вопросы, мы даже
    читать дальше

    вышли немного за время, готовы были ещё два часа слушать интересные рассказы.
    Спасибо большое, хотим приехать ещё раз и углубить наши знания Астраханской земли!

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Морской сад»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астрахани
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Экскурсия по Астрахани для пожилых людей
  2. Влюбиться в Астрахань за 2,5 часа
  3. Чисто Астрахань
  4. Экспресс-прогулка по Астрахани
  5. Астрахань - город древний, город славный
Какие места ещё посмотреть в Астрахани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Белый город
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Кремль
  6. Пречистенская колокольня
  7. Никольская улица
  8. Пыточная башня
  9. Морской сад
  10. Владимирский собор
Сколько стоит экскурсия по Астрахани в декабре 2025
Сейчас в Астрахани в категории "Морской сад" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3600 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 366 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Астрахани на 2025 год по теме «Морской сад», 366 ⭐ отзывов, цены от 3600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль