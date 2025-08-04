Водная прогулка
Познакомьтесь с историей Астрахани через её знаковые места: кремль, Белый город, старинные слободки и знаменитый рыбный рынок
Начало: В сквере Ульяновых
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6750 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в Астрахань за 2,5 часа
Главные и тайные места города на нескучной обзорной экскурсии
Начало: У здания ЗАГСа
14 дек в 07:00
15 дек в 07:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Экскурсия Чисто Астрахань: Исторические Уголки и Традиционная Баня
Погрузитесь в атмосферу старинной Астрахани, открывая её тайны и завершая день в традиционной бане с блинами и морсом
Начало: У кремля
Завтра в 14:00
11 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по старинной Советской улице
Погрузитесь в атмосферу старого Астраханского посада, пройдя по его главной артерии - улице Советской, полной историй и архитектурных шедевров
Начало: В Братском саду
14 дек в 08:00
15 дек в 08:00
3600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Астрахань - город древний, город славный
Погрузитесь в атмосферу Астрахани, прогуливаясь по её улицам и узнавая о её богатой истории. Индивидуальная экскурсия оставит незабываемые впечатления
Начало: У Астраханского кремля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия4 августа 2025Влюбиться в Астрахань за 2,5 часаДата посещения: 4 августа 2025Экскурсия очень понравилась! Обязательно хотим посетить ещё маршруты с Ириной,она профессионал своего дела. Город открылся с другой стороны, знакомые улицы заиграли новыми красками.
- ЕЕлена29 ноября 2025Огромное спасибо Ирине за экскурсию! Астрахань!! Мы влюбились в тебя!! Все стороны города,его самобытность и саму историю появления города! Очень
- ЛЛена27 ноября 2025Очень понравилось.
- ННадежда21 октября 2025Однозначно стоит познакомиться с Ириной! Удивительный увлечённый человек, влюбленный в своё дело!
- ООлег7 сентября 2025Ирина прекрасно провела экскурсию!
Выше всяческих похвал!
Всё было на высоте: прекрасный литературный русский язык, знание любимого города, исторических событий и тенденций,
- AAlina6 сентября 2025Наши экскурсии прошли на одном дыхании. Ирина большой мастер своего дела! Рекомендуем всем на 200%. Только с таким опытным гидом
- ППавел20 августа 2025Понравилось!
- ААнна18 августа 2025Спасибо Ирине за великолепно проделанную работу: экскурсия была не утомительна, изобиловала интересными фактами. Сразу видно, что Ирина - человек, влюбленный в свое дело!
- ЮЮля17 августа 2025Прошло все отлично! Экскурсовод настолько вдохновила архитектурой города и его неповторимостью, что мы все пребывание оставшееся занимались рассматриванием нюансов фасадов) благодарны так же за рекомендацию нахождения рыбного рынка и магазина с фирменными лимонными пирогами)
- ЕЕкатерина11 августа 2025Огромное спасибо Ирине за экскурсию!!! Мы действительно влюбились в Астрахань и после рассказов Ирины захотелось вернуться сюда еще!!! Ирина очень интересно рассказывает и показывает историю города, всё отлично организовано и учтены все пожелания! Ира, до встречи!!!
- ВВалерия20 июля 2025Благодарим Ирину за экскурсию! С первых минут захватила наше внимание интересными фактами и историями о городе! Два часа на одном дыхании, всем гостям города Астрахань рекомендую Ирину❤️
- ЕЕлена19 июля 2025Для нашей семьи в экскурсии очень важно, чтобы рассказчик горел своим делом, Ирина - именно такой человек, заряженный делиться своим
- ЕЕлена28 июня 2025Прекрасная экскурсия чтобы за короткий срок действительно влюбится в Астрахань. Ирина много рассказывает про архитектуру, исторические вехи развития города, весь
- ННаталья21 июня 2025Прекрасная экскурсия в комфортном ритме. Узнали много интересных фактов о городе, посетили знаковые места. И детям и взрослым было интересно.
- ЮЮлия14 июня 2025Экскурсия нам очень понравилась. Ирина приятна в общении, интересно рассказывает. Время пролетело незаметно. Без её помощи мы бы много чего
- ООльга9 июня 2025Ну что сказать, неожиданные впечатления, вот так просто прогуливаясь по городу самостоятельно можно оказывается все пропустить. Крайне рекомендую экскурсию и
- ДДиана18 мая 2025Влюбились! - это то, что удалось сделать благодаря Ирине. Интересный рассказ, прекрасное знание материала, подача, использование радиогидов (за это -
- ННиколай10 мая 2025Остался очень доволен экскурсией и особенно очаровательными двориками. Если будете в Астрахани - строго рекомендую посетить!
- ЕЕкатерина10 мая 2025Интересно, увлекательно,познавательно.
Ирина обратит ваше внимание на детали которых вы бы сами и не заметили,покажет интересные дворы и дома
- ННаталья9 мая 2025Экскурсия очень понравилась! Прошла на одном дыхании, было очень интересно и познавательно, Инна ответила на все наши вопросы, мы даже
