Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бахчисарая

Древние сокровища горного Крыма

Пещерный город Тепе-Кермен, Свято-Успенский монастырь, усыпальница Балта Тиймез и колодец Тик-Кую

5
16 отзывов
Наш маршрут пройдет среди крымских гор по местам, где собраны воедино наследие древних народов, археологические памятники, средневековые монастыри и святые источники.

Вы насладитесь природой бахчисарайского края, посетите пещерный Свято-успенский монастырь, осмотрите уникальную гидросистему древнего колодца Тик-Кую, пройдёте в усыпальницу караимов Балта Тиймез и подниметесь на вершину горы в пещерный город Тепе-Кермен.
Древние сокровища горного Крыма
Древние сокровища горного Крыма
Древние сокровища горного Крыма
Древние сокровища горного Крыма
Древние сокровища горного Крыма
Древние сокровища горного Крыма
Древние сокровища горного Крыма
Древние сокровища горного Крыма
Древние сокровища горного Крыма
Древние сокровища горного Крыма
Древние сокровища горного Крыма
Древние сокровища горного Крыма
Древние сокровища горного Крыма
Древние сокровища горного Крыма
Древние сокровища горного Крыма

Что вас ожидает

Главная христианская святыня горного Крыма

Сначала мы отправимся в пещерный Свято-Успенский мужской монастырь, который расположился в живописном урочище Мариам Дере. Вы узнаете историю одного из древнейших монастырей Крыма, который впоследствии стал главным оплотом местного христианского населения во времена Крымского ханства. У подножия монастыря вы сможете набрать воды в целебном источнике, дающем силы и оздоровление.

Колодец Тик-Кую и Кырк-Орский клад

Вы осмотрите древнюю гидросистему, колодец Тик-Кую: пройдете по освещенному подземному сооружению, состоящему из наклонной галереи и винтообразного колодца, вырубленного в монолитной скале. Жители пещерного города Чуфут-Кале еще в первых веках нашей эры использовали колодец как ценный источник воды. Также вы услышите о найденном здесь Кырк-Орском кладе с золотыми и серебряными монетами, среди которых были венецианские дукаты, египетские динарии и дирхемы крымского ханства.

Древние символы усыпальницы Балта Тиймез

Затем мы посетим караимскую усыпальницу, где на горных склонах в священной дубовой роще находится около 10 тысяч каменных плит с изящным орнаментом и надписями на иврите. Вы увидите солярные и сакральные знаки на надгробиях, рассмотрите обелиски и стелы причудливых форм, а также попробуете расшифровать символы, дошедшие до нас со времен язычества.

История пещерного города Тепе-Кермен

На отдельно стоящей конусовидной горе вы посетите пещерный город Тепе-Кермен с его многочисленными криптами-пещерами. Когда-то средневековый Тепе-Кермен был одним из самых населённых пещерных городов на Крымском полуострове. Среди его главных достопримечательностей — пещерная христианская церковь 8 века с алтарём и баптистерием (купелью для крещения). С платообразной вершины горы вам откроется великолепный вид на крымские скалы, плато Чатыр-Даг и лесистые предгорья с лавандовой долиной.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается на автовокзале Бахчисарая, куда вы добираетесь самостоятельно. Оттуда мы едем на маршрутке в район Староселье, где начинается пешеходная часть маршрута. После посещения Тепе Кермена мы выходим к успенскому монастырю через потаенную лестницу и спускаемся в Староселье.
  • Этот маршрут подойдет всем путешественникам, включая детей от 7 лет. Специальной физической подготовки не требуется.
  • Рекомендуем взять с собой городской рюкзак на 10-15 литров, теплую одежду, обеденный перекус, питьевую воду 1л или термос с горячим чаем, дождевик, удобную спортивную обувь — кроссовки, туристические ботинки, но не кеды
🚩 Начало и место завершения: Староселье. Бахчисарай
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Зовут меня Сергей, мне 39 лет. Я инструктор-проводник горного туризма. Живу в Крыму. Увлекаюсь не только туризмом, но и спелеологией, музыкой, фотосъёмкой. 20 лет своей жизни посвятил горным походам — сейчас это мой стиль жизни. Во время походов я многому научился: прежде всего, любить и беречь природу, ценить её хрупкую красоту. Всех желающих приглашаю в увлекательный мир природы и путешествий!
Задать вопрос

16 реальных отзывов от туристов

Е
8 июля 2021
Замечательная экскурсия, море впечатлений! Сергей прекрасный рассказчик и отличный проводник! Узнали много интересного, увидели красивейшие места Крыма! А под конец экскурсии случилось приключение - разразилась гроза, полил затяжной дождь как из ведра. Мы застряли под скалой, нужно было преодолеть спуск, но все тропы размыло, вниз текли бурные реки. И все же Сергей нас вывел - живых и здоровых, только немного напуганных и промокших! Спасибо ему большое! С удовольствием пойдем с ним ещё на экскурсию!
М
7 окт 2020
долго выбирали экскурсии и гидов? так как были в Крыму всего 5 дней и не хотелось ошибиться и провести время впустую. Экскурсия и маршрут, который предложил Сергей, очень вписались в наши ожидания! Теперь, когда усталость прошла, можно даже сказать, что превзошли)))! Очень рекомендую для пар или маленьких групп. Это позволяет идти в своем ритме, обсуждать темы и задавать вопросы, которые, возможно, другим ушам и умам не интересны. Нам повезло с погодой, 29 сентября. Не представляю этот маршрут в жару +30! И респект, тем, кто справляется. Я даже ныла пару раз. Но ничего, и вверх и вниз без посторонней помощи)))). Есть в нагрузке этой экскурсии что-то приближенное к эпохе, о которой рассказывал Сергей. И ты идешь и км за км вышибаешь из себя городского зануду. Обнуление наступает, когда смотришь наверху по сторонам и спускаешься с каким-то светлым чувством. По пути встречали народ на джип-сафари. Вот честное слово, не понимаю кайфа отбивать зады и вглядываться в клубы пыли, вместо того, чтобы смаковать вкусный воздух и слушать неспешные рассказы об истории и здешних природных особенностях.
Ольга
1 окт 2020
Погода нам выпала "нелетная". Сергей предложил сходить по другому маршруту - на Качи-Кольон. Несмотря на дождь, мы получили массу впечатлений от великолепия крымской природы, побывали в уникальном Бисерном храме при горном мужском монастыре. Фото на высоте 340 метров, нависшие скальные глыбы, гроты и рассказы Сергея надолго останутся в памяти. С Сергеем мы чуствовали себя уверенно и надежно, он просто замечательный гид. Мы нисколько не пожалели, что не испугались плохой погоды и пошли на экскурсию!
М
27 авг 2020
Шикарная экскурсия для спортивных туристов! 7 часов красоты по горному Крыму: тенистыми тропами на вершины скал, потом вниз и снова на вершины! Подробные рассказы дополнены иллюстрациями и литографиями.
Очень приятно провести весь день в компании Сергея
П
14 фев 2020
5 февраля посетили с любимой экскурсию «Пещерный город Качи Кальон». Данный маршрут был рекомендован Сергеем в связи с тем, что он наиболее подходил к погодным условиям (день был преимущественно дождливым). Несмотря на непогоду, экскурсия удалась на славу. Получили большое удовольствие. Сергей - профессионал своего дела, а самое главное получает удовольствие от своей работы, а значит с ним очень интересно. Маршрут очень красивый, насыщенный, все места необычные, уникальные в своём роде. 5 часов пролетели незаметно, на одном дыхании. Фотоаппарат в телефоне работал не прекращая. Столько интересного узнали, погрузились в историю древних мест, увидели потрясающие красоты с высоты птичьего полёта. Захвалило дух! Всем советуем! Благодарим Трипстер и лично Сергея! Павел и Александра.
Михаил
10 окт 2019
Очень достойная экскурсия. Сергей профессионал своего дела 👍
с
10 июля 2019
Очень понравилось! Это самые незабываемые впечатления!
О
28 июня 2019
Огромное спасибо Сергею за экскурсию-поход. Мы получили разнообразный спектр эмоций: от дикой усталости до умопомрачительного восторга. Те, кто любит комфорт, пусть выбирают автомобиль и доставку с точки до точки с неизбежным быстрым фотографированием. Абсолютно уверена, что ощутить красоту мест, где мы побывали, возможно только в том случае, если весь маршрут вы прошли своими ногами. Сергей потратил на нас больше времени, чем заявлено на сайте, не подгонял нас, давал вволю всё рассмотреть, всюду залезть посмотреть, да и "пофоткаться" (куда уж современному туристу без этого). Наш гид не пытался набиться в друзья, не был назойлив (как большинство экскурсоводов), не пытался понравиться, он просто влюбил нас в те места, в которые повёл, которые хорошо знает, тем не менее почти сразу нашёл с нами общий язык и делился своими предположениями и версиями того, что ещё неточно известно. Сергей - настоящий профессионал, за всё время экскурсии ни разу не перекусил и редко пил, в отличие от нас. Кстати, он нас похвалил, что мы держались молодцами. Хотя порой мне было не легко (все-таки над заниматься физкультурой и фитнесом регулярно, а не время от времени). Все, кто раздумывает: идти или нет, без сомнений идти! Если, конечно, вы не больны и не неженка. Время, деньги, боль в ногах - ничего по сравнению с незабываемыми впечатлениями на всю жизнь. Спасибо.
Е
17 мая 2019
Были на экскурсии в начале мая. Все очень-очень понравилось:)) захватывающие виды, изумительная природа, интересные места, куда без опытного гида не добраться. Сергей очень много знает из истории Крыма, экскурсия сопровождается интересным рассказом. Рекомендация будущим путешественникам: отнеситесь серьезно к выбору обуви, т. к. значительная часть маршрута проходит по пересеченной местности. Это поможет вам в полной мере насладиться незабываемым путешествием! Очень рекомендую!
Н
29 апр 2019
Сергей очень приятный и интересный рассказчик. Экскурсия проходит по очень живописным местам, прогулка долгая, но это того стоит. Такие красоты горного Крыма открываются, что дух захватывает. Нагулялись, надышались чудесным воздухом и узнали много нового и интересного! Отличная экскурсия, интересный опыт!
С
16 апр 2019
Незабываемая экскурсия.
Сколько километров в молодости исхожено в окрестностях Бахчисарая, но тянет сюда вновь и вновь! Сбылась моя мечта – моя семья наконец-то разделила со мной радость любования фантастическими видами Крымских гор, погружения в загадочный мир пещерных городов, прикосновения к памятникам истории острова от древних времен до недавнего прошлого.
Хотя нам и не повезло с погодой – временами шел дождь, было хмуро и пасмурно – это не испортило впечатление, поскольку мы были захвачены увлекательным рассказом нашего гида Сергея, раскрывающим захватывающие странички истории Крыма. Экскурсия прошла на одном дыхании, не то что бы легко (ноги порой расползались на раскисшем грунте), но насыщенно и интересно. И главная заслуга в этом принадлежала Сергею, который так органично «сложил» в маршруте этого похода все природные и исторические шедевры и умело провел по нему, как по естественному музею, дополняя комментариями и любопытными деталями.
Благодарны ему и советуем всем присоединиться к его прекрасным экскурсиям!
Ю
26 мар 2019
Сергей, мы востоге! Увидеть красоту горного Крыма, вдохнуть целебный воздух можевельников, прикоснуться к богатейшей истории этого уникального места на Земле.
Потрясающий мини поход!
Мы отлично погуляли.
Думаю - это будет главным воспоминанием нашей весенней вылазки в Крым!
О
14 июня 2018
Экскурсия интересная, познавательная и полезная! Сергей хорошо чувствует группу, внимателен ко всем участникам,, данное мероприятие подходит для любого уровня подготовки, кто не ленится. Спасибо Сергею, и до новых встреч!
Елена
7 мая 2018
Если вам по душе уединенные горные тропы, если вы любите и умеете много ходить пешком, и если вы не хотите знакомиться с достопримечательностями окрестностей Бахчисарая вместе с толпами туристов - вам к Сергею! Он провел нас по маршруту, далекому от основных трасс, показал и рассказал много интересного. Конечно, это не лёгкая увеселительная прогулка, нужно понимать, что вы идёте именно в поход. Очень рекомендую надеть правильную обувь. Всего за этот день мы прошли с ним 16 километров (и это все по сильно пересеченной местности;))). Но оно того стоило. Пожалуй, единственное, что лично для меня было минусом - маршрут не предполагает осмотр пещерного города Чуфут-Кале, мы просто прошли мимо. Так что на другой день пришлось возвращаться туда уже самостоятельно. Но в описании маршрута у Сергея пещерного города и нет, а все обозначенные в нём пункты мы посетили, так что всё честно. Сергей, ещё раз большое спасибо, надолго запомнится нам это приключение. И чай из крымских трав был очень вкусный. ))
Сергей
Ответ гида:
Пишу вам дорогие туристы о важном моменте, который необходимо учесть при выборе этой экскурсии. Общий километраж этого маршрута составляет не 16-ть, а 11-ть километров и все участники без проблем проходят это расстояние, тем более что мы идём налегке, наслаждаясь открывающимися горными пейзажами.
Е
5 апр 2018
Побывали на экскурсии в апреле 2018. Наш гид - Сергей - человек увлеченный природой и историей, опытный путешественник. У нас самого начала сформировалось понимание, что мы идем в поход (для нас это все таки был больше поход, чем экскурсия) с надежным проводником. Сергей не просто вывел нас к достопримечательностям Бахчисарайского района. Он показывал нам самые интересные места, например редко посещаемые Христианские храмы скального города, надписи, оставленные на стенах представителями разных народов в разные времена. Наш гид рассказал нам историю этих мест и народов, населявших их и сменявших друг друга, особенности их быта и обычаев. Рассказ был дополнен копиями старых офортов, что продемонстрировало как выглядели те места в иные времена. Сергей показывал нам фотографии и зарисовки монет, найденных здесь, соотносил их с временами правления крымских ханов. Помимо этого из повествования Сергея мы многое узнал о растениях этого региона. Мы получили исчерпывающую информацию и массу впечатлений от просторов и грандиозных видов. Приятным дополнением были фотографии, которые сделал и прислал нам Сергей. За этот день мы прошли 15, 1 км., несколько раз приходилось штурмовать не простые для нетренированного человека подъемы. Но в целом, мы готовы согласиться, что маршрут по силам даже детям, как указано в описании, от 7 лет. Без сомнений рекомендуем этот маршрут и нашего гида.
Ещё 1 отзыв

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бахчисарая

🎩Индивидуальные👣Пешком🧒Для детей🏛История и архитектура🏆Активный отдых🏡Выездные#Пещерные города

Еще несколько похожих предложений в Бахчисарае

Прогулка на Квадроцикле по пещерным городам Крыма
4 500
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Прогулка на Квадроцикле по пещерным городам Крыма
Вас ждет захватывающая экскурсия по пещерным городам и древним монастырям Крыма на квадроциклах и...
Ежедневно с 8:00 до 20:00
Пещерный город Мангуп: легенды и тайны княжества Феодоро
Индивидуальная экскурсия
1 200
за 1 чел.
Пещерный город Мангуп: легенды и тайны княжества Феодоро
В VI на высоте 532 метра над уровнем море, на скалистом плато появился пещерный город
По воскресеньям в 9:00
Джип-тур по сказочным окрестностям Бахчисарая
Индивидуальная экскурсия
4.3
7
3 500
за 1-6 чел.
Джип-тур по сказочным окрестностям Бахчисарая
Посетить пещерные города и монастыри и насладиться видами с лучших смотровых площадок
Джип-тур в пещерный город Мангуп-Кале
Индивидуальная экскурсия
5
7
6 000
за 1-4 чел.
Джип-тур в пещерный город Мангуп-Кале
Открыть зрелищные виды, погулять среди руин, узнать о древних народах и оценить аутентичную кухню
Джип-тур «Бахчисарай как на ладони»
Индивидуальная экскурсия
5
80
5 000
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Джип-тур «Бахчисарай как на ладони»
Пещерный город Чуфут-Кале, Ханский дворец, скальный монастырь и фантастические виды за 1 день
Мангуп-Кале - жемчужина Феодоро
Индивидуальная экскурсия
6 000
за 1-4 чел.
Мангуп-Кале - жемчужина Феодоро
Мангуп-Кале - средневековый город-крепость в Бахчисарайском районе Крыма, расположенный на плато...
Ежедневно в 9:00 и 14:00
Джип-тур по столице Крымского ханства!
Индивидуальная экскурсия
5
56
5 000
за 1-6 чел.
Джип-тур по столице Крымского ханства!
Пещерный город Чуфут-Кале, Ханский дворец, скальный монастырь и потрясающие виды за 1 день
"В сердце Крыма" - обзорная экскурсия по городу
Индивидуальная экскурсия
5
1
4 800
за 1-5 чел.
"В сердце Крыма" - обзорная экскурсия по городу
Проехаться по впечатляющим местам старца Бахчисарая с чувством и душой - вот наш главный план на день...
каждый день с 9:00-19:00
Пещерный город Качи-Кальон
Индивидуальная экскурсия
4 000
за 1-7 чел.
Пещерный город Качи-Кальон
Увлекательный однодневный выход по окрестностям Бахчисарая
По договоренности с 08:30 до 15:40
Бахчисарай - столица Крымского ханства
Индивидуальная экскурсия
1 200
за 1 чел.
Бахчисарай - столица Крымского ханства
Бахчисарай или "сад-дворец" - столица древнего Крымского ханства
Понедельник, среда в 9:00
Сфинксы Бахчисарая: прогулка над городом
Индивидуальная экскурсия
4.6
9
3350
3 015
за 1-5 чел.
Сфинксы Бахчисарая: прогулка над городом
Раскрыть секрет меловых гигантов, узнать о быте крымских татар и рассмотреть символы города
Мир Яви и Нави Качинской долины
Индивидуальная экскурсия
6 000
за 1-7 чел.
Мир Яви и Нави Качинской долины
Простой маршрут по легендарным местам, которое знающие люди относят к одному из энергетических центров...
По договоренности с 08:30 до 15:40

Сергей проводит ещё 3 экскурсии

Пещерный город Качи Кальон
Индивидуальная экскурсия
5
22
6000
5 400
за 1-10 чел.
Пещерный город Качи Кальон
Монастырь среди скал, рисунки древнего человека и восхождение на гору с панорамой Качинской долины
Треккинг по тропам Большого каньона
Индивидуальная экскурсия
5
7
6000
5 400
за 1-10 чел.
Треккинг по тропам Большого каньона
Пройти по одному из самых зрелищных маршрутов Крымского полуострова в компании опытного проводника
Пещерный город Мангуп — наследник Византии
Индивидуальная экскурсия
5
2
6000
5 400
за 1-15 чел.
Пещерный город Мангуп — наследник Византии
Исследовать цитадели и храмы древнего княжества Феодоро и насладиться видами крымских предгорий
У нас ещё много экскурсий 😎 в Бахчисарае. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Бахчисарае
🇷🇺