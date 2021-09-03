Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бахчисарая

Пещерный город Качи Кальон

Монастырь среди скал, рисунки древнего человека и восхождение на гору с панорамой Качинской долины

5
22 отзыва
Окрестности Бахчисарая прячут множество древностей: наскальные рисунки первобытного человека, крипты пещерного монастыря и, конечно, предания и легенды.

Вы пройдёте безопасным маршрутом по крымским горам, чтобы обнаружить в них следы раннехристианской истории, и, оказавшись на высоком плато, насладитесь головокружительным видом на Качинскую долину.
Пещерный город Качи Кальон
Пещерный город Качи Кальон
Пещерный город Качи Кальон
Пещерный город Качи Кальон
Пещерный город Качи Кальон
Пещерный город Качи Кальон
Пещерный город Качи Кальон
Пещерный город Качи Кальон
Пещерный город Качи Кальон

Что вас ожидает

Вы откроете для себя особую красоту горного Крыма, прекрасного в любой сезон, и побываете в самых живописных и интересных местах бахчисарайского района.

  • Урочище Таш-Аир, где сохранились наскальные рисунки наших дальних предков. Это будет первое удивительное место, в которое вы заглянете в ходе экскурсии.
  • Бисерный храм — центр действующего мужского монастыря и уникальный по своему оформлению храм в ранневизантийском стиле. Он расположился в живописном месте — возле древнего пещерного города.
  • Пещерный город Качи Кальон. Здесь вы увидите и исследуете самые разные крипты — «комнатки», служившие жилищами, погребами, кельями, винодавильнями и загонами для мелкого домашнего скота. А в одном из гротов услышите красивую легенду про источник святой Анастасии.
  • Горное плато Качи Кальона. Здесь, с высоты 510 м над уровнем моря, откроется фантастический вид на огромную скалу четвертого грота (это одна из самых популярных локаций для инстаграм-фото) и на всю качинскую долину, обрамленную отвесными скалами — куэстами. Эта скала станет финальной точкой нашего горного путешествия, где вы почувствуете прилив сил и особенной любви к своеобразной красоте некурортного, дикого Крыма.

Организационные детали

Дополнительные расходы: посещение Качи Кальона (100 рублей с человека) и трансфер (50 рублей с человека).

🚩 Начало и место завершения: на автовокзале Бахчисарая
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Зовут меня Сергей, мне 39 лет. Я инструктор-проводник горного туризма. Живу в Крыму. Увлекаюсь не только туризмом, но и спелеологией, музыкой, фотосъёмкой. 20 лет своей жизни посвятил горным походам — сейчас это мой стиль жизни. Во время походов я многому научился: прежде всего, любить и беречь природу, ценить её хрупкую красоту. Всех желающих приглашаю в увлекательный мир природы и путешествий!
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22 настоящих отзыва от туристов

Элеонора
3 сен 2021
27 августа мы провели незабываемое время в походе с, пожалуй, лучшим гидом Сергеем. Посетили пещерный монастырь Качи-Кальон, Бисерный храм, где нам провели небольшой вводный экскурс об истории образования монастыря, поднялись на плато Качи-Кальона, где нам открылись великолепные виды. Подъем был лёгким, несмотря на то, что в нашей компании были не самые физически подготовленные товарищи.
Сергей оказался интересным и эрудированным собеседником, любящим свой край и рассказал множество исторических фактов.
Мы очень рады, что познакомились с Сергеем, с ним наше восхождение получилось захватывающим и весёлым. И мы готовы пройти с ним ещё не один поход…
С
9 авг 2021
Впервые воспользовались услугами Трипстера в выборе экскурсии и не ошиблись. Экскурсовода выбирали по отзывам на данном сайте. Путешествие получилось великолепным! Мы побывали в местах, которые знакомы только местным жителям, прошли по труднопроходим тропам в сопровождении Сергея. Насладились восхитительными видами с высоты горы Качи Кальсон, услышали интересные легенды и истории. Наша экскурсия проходила в вечернее время, что придало ей особое очарование, к тому же было не очень жарко. Наш желание увидеть что-то особенно было полностью исполненно. Все члены нашей группы остались довольны! Спасибо))
А
9 июля 2021
Интересное, яркое место, много впечатлений. Сергей "легок на подъем", прекрасно ориентируется на маршруте и делится своими знаниями об особенностях местной природы, рельефа, событиях давно минувших дней. Тропы вполне проходимы для непрофессионалов, только надо быть готовым к тому, что придется иногда подниматься и опускаться под значительными углами. Возможна нестабильная работа общественного транспорта от Бахчисарая до Предущельного.
Ю
5 июля 2021
Прекрасно провели время в компании Сергея на прогулке по Качи Кальону. Каждый из нашей небольшой компании из 5 человек получил свой собственный кайф от экскурсии. Мальчишки 11, 14 и 15 лет с удовольствием облазили всё и залезли везде. Всю местную фауну и флору наизучали по полной программе. 2 мамы насладились умопомрачительными видами, живой природой и предгрозовым воздухом. Сергей - прекрасный гид, рассказчик, горный инструктор, увлечённый исследователь с отличным чувством юмора. Спасибо, Сергей!
Н
4 июля 2021
Отличная экскурсия. Могу сказать, что за свою поездку в Крым многое видела, и впечатления самые разнообразные, но эта экскурсия вошла в мои топ три) Виды, поражающие воображение, отличный гид, интересный рассказ, с душой. Всем рекомендую!
Д
4 июля 2021
Благодарим Сергея за интересную экскурсию. Мы ходили на экскурсию с детьми разного возраста. Несмотря на достаточно длительный маршрут, все остались очень довольны и практически не чувствовали усталость. Сергей рассказывал интересные факты из истории, замечательно комментировал флору, мимо которой мы перемещались, при необходимости помогал детям преодолевать сложные участки. Сергей - опытный путешественник и просто хороший человек. С ним не страшно идти в горы. Рекомендуем.
Анна
17 июня 2021
Это была одна из лучших экскурсий как во время нашего тура по Крыму, так и по сравнению с многими другими путешествиями. Опытный гид и "местный житель" Надежда не только провела нас по туристическому маршруту Качи-Кальона, но и показала много тайных тропинок и пещер и рассказала связанные с ними истории и легенды. Сногсшибательные виды, увлекательные истории, возможность насладиться прекрасной природой, по желанию поупражняться в скалолазании или, наоборот, помедитировать с видом на Качинскую долину - такое приключение никого не оставит равнодушным. Не меньшее впечатление производят и пещеры, где раньше жили люди, и до сих пор порой проживают отшельники и монахи из монастыря, а также сам Бисерный храм. В следующий визит с удовольствием продолжили бы общение в рамках других экскурсий по округе.
А
2 дек 2020
Сергей предложил нам обзорную экскурсию в пещерный город Качи-Кальон. Прогулка прошла великолепно. Данное путешествие рассчитано на тех, кто устал от города и хочет насладиться природой и раннехристианской историей, пройтись по горным тропам, насладиться видами Бахчисарайского района.
Сергей интересный рассказчик, узнали много нового о местах, мимо которых проходили. Привезли много красивых фото. А главное - впечатления.
Единственное жаль, что не посетили урочище Таш-Аир с наскальными рисунками и Алимову балку с родником, как указано в программе из-за довольно обширной, зато спокойной и неспешной прогулки по Качи-Кальону. Сергей, мы еще вернемся. ;)
Всем, кто едет в Крым, рекомендую - обязательно сходите в горы с Сергеем. Природа Крыма разнообразна и удивительна!
Р
31 окт 2020
Очень понравилась экскурсия, начитаный, грамотный экскурсовод. Комфортное, лёгкое общение и знание красивых мест данной экскурсии.
О
23 сен 2020
Потрясающие впечатления от экскурсии! За 5 часов мы познакомились с историей и природой этого места, побывали в пещерном городе и вырубленных в скале храмах, видели рукотворные и природные гроты, поднялись на плато Качи Кальон, сделали много красивых фото, во время рассказа Сергей показывал старые фотографии этих мест. Для меня и мужа подъем в горы - это непривычное и не слишком легкое занятие из-за возраста и здоровья, но этот поход прошел на едином дыхании, Сергей предложил тот темп, который был для нас удобен, за что ему отдельное спасибо! В целом остались яркие впечатления! Очень благодарны гиду!
С
17 ноя 2019
Экскурсия прошла на отлично. Прекрасный гид.
а
8 июля 2019
Благодарим Сергея за великолепнейшую экскурсию! Всем, кто желает своими глазами окунуться в мир древних наскальных надписей, оставленных далекими предками, придумать свою историю событий минувших лет, прикоснуться к руинам древних монастырей и храмов, глубоко хранящих свои тайны, испить чистейшей воды из горных источников и проникнуться красотой уникального бисерного храма, кто готов взглянуть на мир с высоты птичьего полета - рекомендуем. Экскурсия составлена и продумана очень грамотно. Сначала мы посетили древний грот, где сохранились наскальные рисунки древнего человека. Для нас это было погружение в мир прошлого. Попытка расшифровать знаки и символы, оставленные древней рукой, местами едва читаемые, создала увлекательную историю о жизни и верованиях древних людей. Мы придумали свою. Ясно было одно: человек всегда стремится оставить о себе след и в прошлом и в настоящем. В гротах пещерного монастыря также были надписи, датированные 1942 годом. Подумалось: возможно, что девушка, которая их оставила, могла быть в составе боевого отряда Великой Отечественной Войны. Поразило величие и грандиозность древних пещерных храмов и возможность пройти теми же тропами, которыми ходили люди средневековья. Местами в скалах прорисовывались остатки святынь, рядом с которыми хотелось остановиться и с благоговением почить память этих святых мест. На всем протяжении пути встретилось несколько оборудованных источников родниковой воды, которая была холодная и необыкновенно вкусная. Завершалась экскурсия выходом на огромное плато, расположенное над гротами этого монастыря. Невозможно описать восторг и ощущение свободы, красоты и величия окружающей природы, которые испытали все участники экспедиции, когда преодолев довольно крутой подъем, мы оказались на вершине. Мне показалось, что это путешествие немного изменило всех нас, т. к. с плато спустились совершенно другие люди - которым повезло прикоснуться к чему - то великому и прекрасному. Экскурсию рекомендую всем, кто готов взглянуть на мир другими глазами.
Е
23 июня 2019
Нам с мужем экскурсия очень понравилась! Красота, от которой захватывает дух. Стоя на плато высотой 345 метров, ощущаешь все величие природы. Эмоции, которые останутся в памяти навсегда. Как и прекрасные фотографии. Самостоятельно вряд ли туда доберешься, так как тропа не для массового туризма. А какой потрясающий воздух - густой, насыщенный! Цветущие горные растения, можжевельник, кусты скумпий, похожие на розовые облака…
P.S. Обязательно берите с собой правильную обувь, с хорошим протектором, так как тропинки крутые, и скользить по ним не доставит вам радости. Ну и конечно же, нужно идти с позитивным настроем. И тогда перед вами откроется новая дверь - в волшебный мир горного Крыма…
Т
21 июня 2019
Очень интересная экскурсия. Мы ходили семьей: я с мужем и четверо детей (14 лет, 8 лет, 6 лет и 4 года). Дети были в восторге)) Даже младший дошёл до самого конца, а экскурсия оказалась очень активной. Но превосходный квас в Бисерной церкви вернул нам силы)) спасибо большое Сергею за интересные факты, отличную компанию и терпение к нашим сорванцам!
Т
14 июня 2019
Были на обеих экскурсиях в Бахчисарае с Сергеем. Наша группа: мама, бабушка + двое мальчишек 12 и 15 лет. Основной интерес для нас заключался в посещении Пещерных городов. Оценка и экскурсии и проводника - самая наивысшая. Пещерные города фантастические, фото получились просто сногсшибательные, и все это только благодаря нашему проводнику Сергею (без него мы бы в две трети красоты просто не долезли бы ни за что… и так никогда бы и не увидели бы. Это факт! Сергей показал нам красивейшие локации, подсказывал наиболее удачный ракурс для фоток, не торопил по пути, очень внимательный, чуткий, спокойный, добрый человек, который много знает про свой край, умеет найти общий язык с подростками, заинтересовать мальчишек (а это очень дорогого стоит. ). И, что не менее важно - как проводник он настоящий профессионал, за плечами огромный опыт походов! Сергей охотно делился с ребятами всевозможными походными хитростями, тонкостями и важностями… Т. е помимо гигабайтов снимков, массы впечатлений и удовольствия, мы увезли еще и вагончик знаний:) Экскурсии классные! Всем рекомендуем и места к обязательному посещению, и, конечно же, Сергея!!!
Ещё 7 отзывов

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