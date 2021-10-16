Что вас ожидает

Фантастические пейзажи и отголоски далекого прошлого

По колоритной дороге поднимемся к балке Капу-Дере, прямо к воротам крепости. Вы полюбуетесь завораживающими видами окрестных долин и озер. Исследуете некогда величественную цитадель столицы княжества Феодоро с причудливым орнаментом, оставшимся нам из далёкого 15 века. Запечатлеете потрясающие панорамы главной гряды Крымских гор, рассмотрите самый популярный мыс Тешкли-бурун с его раскопками древних храмов. А также пройдете по склону к пещерному монастырю Южный, основанному в 6 веке.

Этноисторическое погружение, родники и вкусный обед

Я расскажу, как образовалось это плато, когда здесь появились первые люди и когда ушли последние. Как жили готы, византийцы, феодориты, караимы, греки. Сколько здесь было завоевателей и каким образом Мангуп встал на дороге истребления Молдавского княжества. Пройдя по древним винодельням, вы доберетесь до двух поистине уникальных родников, где отведаете чистейшей воды. Осмотрите старинный караимский некрополь. Как следует нагуляв аппетит, вернетесь к машине и спуститесь обратно к озеру, чтобы побаловать себя изысками крымско-татарской кухни в деревне Ходжа-Сала у подножия горы.

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