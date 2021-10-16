Джип-тур в пещерный город Мангуп-Кале

Открыть зрелищные виды, погулять среди руин, узнать о древних народах и оценить аутентичную кухню

5
13 отзывов
Крутой трехкилометровый подъем преодолеть пешком под силу не каждому, поэтому я приглашаю вас в экспедицию на джипе.

С вершины вы окинете взглядом долины, озера и очертания гор.

Поговорим о знаковой цитадели, пещерном монастыре, караимском некрополе и народах Средневекового Крыма.

А еще вы сможете попробовать воду из родника и пообедать в аутентичном кафе.
Джип-тур в пещерный город Мангуп-Кале
Джип-тур в пещерный город Мангуп-Кале
Джип-тур в пещерный город Мангуп-Кале
Джип-тур в пещерный город Мангуп-Кале
Джип-тур в пещерный город Мангуп-Кале
Джип-тур в пещерный город Мангуп-Кале
Джип-тур в пещерный город Мангуп-Кале
Джип-тур в пещерный город Мангуп-Кале
Джип-тур в пещерный город Мангуп-Кале
Джип-тур в пещерный город Мангуп-Кале
Джип-тур в пещерный город Мангуп-Кале
Джип-тур в пещерный город Мангуп-Кале
Джип-тур в пещерный город Мангуп-Кале
Джип-тур в пещерный город Мангуп-Кале
Джип-тур в пещерный город Мангуп-Кале
Джип-тур в пещерный город Мангуп-Кале
Джип-тур в пещерный город Мангуп-Кале
Джип-тур в пещерный город Мангуп-Кале
Джип-тур в пещерный город Мангуп-Кале

Что вас ожидает

Фантастические пейзажи и отголоски далекого прошлого

По колоритной дороге поднимемся к балке Капу-Дере, прямо к воротам крепости. Вы полюбуетесь завораживающими видами окрестных долин и озер. Исследуете некогда величественную цитадель столицы княжества Феодоро с причудливым орнаментом, оставшимся нам из далёкого 15 века. Запечатлеете потрясающие панорамы главной гряды Крымских гор, рассмотрите самый популярный мыс Тешкли-бурун с его раскопками древних храмов. А также пройдете по склону к пещерному монастырю Южный, основанному в 6 веке.

Этноисторическое погружение, родники и вкусный обед

Я расскажу, как образовалось это плато, когда здесь появились первые люди и когда ушли последние. Как жили готы, византийцы, феодориты, караимы, греки. Сколько здесь было завоевателей и каким образом Мангуп встал на дороге истребления Молдавского княжества. Пройдя по древним винодельням, вы доберетесь до двух поистине уникальных родников, где отведаете чистейшей воды. Осмотрите старинный караимский некрополь. Как следует нагуляв аппетит, вернетесь к машине и спуститесь обратно к озеру, чтобы побаловать себя изысками крымско-татарской кухни в деревне Ходжа-Сала у подножия горы.

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести для большего числа человек: я с удовольствием предоставлю любое нужное количество внедорожников, чтобы все уместились с комфортом
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в Мангуп-Кале: взрослый 100 руб., пенсионный (при наличии пенсионного удостоверения) — 50 руб., дети до 16 лет и льготные категории граждан — бесплатно.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Бахчисарае или д. Ходжа-Сала
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Сергей
Сергей
Здравствуйте! Меня зовут Сергей, я родился и вырос в Бахчисарае. С радостью покажу древние пещерные города и другие живописные места Крымского полуострова. Все заказы выполнить в одиночку невозможно, поэтому периодически экскурсии проводит мой друг детства и по совместительству водитель-гид Владимир. Ждем вас!
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13 реальных отзывов от туристов

В
16 окт 2021
Душевная прогулка, как встреча со старым другом.
Сергей интересный рассказчик и знаток своего края.
Всем рекомендую! И в следующий раз на экскурсию только с ним!
О
16 окт 2021
Всё отлично: заранее договорились, в означенное время Сергей нас забрал, с комфортом доставил на место, попутно рассказывая о местных достопримечательностях и делая остановки в интересных местах. По самому пещерному городу получили массу интересной информации! Могу сказать точно, что сами мы бы не догадались заглянуть во многие места и уж наверняка пропустили бы кучу интересного, не говоря уже о том, что маршрут не был бы таким интересным. Сергей преподносит информацию в доступной форме, отвечает на вопросы, в целом экскурсия оставила очень положительные эмоции!
Дарья
7 окт 2021
Отличная была экскурсия, мне показали всю красоту Мангуп-Кале. Много и интересно рассказывал, шутку про Челентано и вино я увезу с собой, будет новая легенда)
Сергей сделал красивые фотографии, за что ему отдельное спасибо)
Оксана
21 сен 2021
Экскурсия была просто великолепна! Сергей очень внятно, простым языком рассказал историю и предания пещерного города, показал все тайные уголки, родник и развалины на каждом из утесов. Особенно хочу отметить отличное техническое состояние автомобиля экскурсовода и высокий профессионализм вождения. Супер! Рекомендую!
Ирина
20 сен 2021
Отличная экскурсия для тех, кто не любит или не может долго ходить. Мы были с годовалым ребёнком, что само по себе непросто, и остались очень довольны.
Помимо качеств отличного рассказчика, Сергей обладает необходимой для пребывания с маленьким ребёнком выдержкой.
Вежливый, дружелюбный и профессиональный человек. Маршрут отлично разработан. Сергей не просто отвёз нас до места и предоставил самим себе. Он рассказал нам всё, что знает о подземном городе, а также сделал две остановки по дороге к Мангупу в живописных местах. Здесь мы сделали фотографии на память об этом приятном путешествии.
Сергей выгодно отличается от всех джипперов, пристающих в центре города.
Кроме того Мангуп само по себе ценное с точки зрения «что посмотреть» место.
И
12 сен 2021
Чудесная прогулка!
Сергей встретил нас, пошел на встречу и подождал нас полчаса) Машина отличная, долетели на гору с ветерком. Виды потрясающие! Спасибо Сергею за интересную экскурсию и рассказы с историческими фактами. Я была впервые, а друзья уже были на горе, но и они остались очень довольны, - узнали много интересного.
Рекомендую. )
Е
9 сен 2021
Нам с мужем очень понравилась экскурсия. Сергей много и интересно рассказывал, отвечал на наши вопросы. Интересно построена тропа, немножко сложная для нас. Мы приятно устали и узнали много нового для себя. Только жаль не покормили местных жителей(двух котов, которые обитают на такой высоте)! Надо всех предупреждать, что будет встреча с ласковыми пушистиками! Большое Спасибо Сергею!
П
7 сен 2021
Спасибо Сергею за познавательную и увлекательную экскурсию, полученные положительные эмоции и красивые фотографии. Аккуратный водитель, с ребёнком 8 лет не страшно было кататься по крутым склонам Бахчисарая. Рекомендую!
М
7 сен 2021
Очень качественная и уникальная экскурсия. Мы попали в труднодоступное и очень интересное место, в поездке получили интересную информацию, Сергей провел по всему маршруту, грамотно составлена экскурсия, большое спасибо. Благодая
К
24 авг 2021
Сергей! Огромное спасибо! Все было здорово! Отличная прогулка и увлекательный рассказ.
А
7 авг 2021
Ездили с Сергеем на обзорную экскурсию по Бахчисараю. Экскурсия очень понравилась. Сергей отличный гид, хорошо знающий историю г. Бахчисарая и очень хороший, аккуратный водитель. Рекомендую всем!
Мардарь
5 авг 2021
Всё понравилось! Очень красивые места, интересная экскурсия!
В
1 авг 2021
Экскурсия на Мангуп очень по

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