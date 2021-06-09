Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бахчисарая

Пещерный город Мангуп — наследник Византии

Исследовать цитадели и храмы древнего княжества Феодоро и насладиться видами крымских предгорий

5
2 отзыва
Поход к пещерному городу Мангуп — это возможность прикоснуться к истории Крыма, отправиться на тысячу лет назад и запечатлеть потрясающие горные панорамы.

Вы рассмотрите живописные долины и предгорья с высоты птичьего полета, пройдете по фактурным каменным криптам, заглянете в средневековую княжескую цитадель и узнаете о быте крымских греков, армян, готов и караимов.
Пещерный город Мангуп — наследник Византии
Пещерный город Мангуп — наследник Византии
Пещерный город Мангуп — наследник Византии
Пещерный город Мангуп — наследник Византии
Пещерный город Мангуп — наследник Византии
Пещерный город Мангуп — наследник Византии
Пещерный город Мангуп — наследник Византии
Пещерный город Мангуп — наследник Византии
Пещерный город Мангуп — наследник Византии
Пещерный город Мангуп — наследник Византии

Что вас ожидает

Древние цитадели и пейзажи Крымских гор

От точки старта мы отправимся к широкому плато горы Баба Даг, где среди скал укрылась неприступная пещерная крепость Мангуп. Здесь вы осмотрите сохранившуюся княжескую цитадель 15 века с красивым каменным орнаментом, древние винодавильни, средневековые крипты и храмовые комплексы княжества Феодоро. Плато станет прекрасной обзорной точкой, с которой вы осмотрите лежащие внизу живописные долины и предгорья. Кроме того, я проведу вас к двум целебным родникам, покажу караимские бешики с надписями на иврите. А если захотите подкрепиться, мы заглянем в деревню Ходжа Сала, чтобы в чайхане отведать блюда крымско-татарской кухни.

Хроники пещерного города

История Мангупа позволит вам по-настоящему прочувствовать энергетику пещерного города. Я расскажу, как и почему возникло княжество Феодоро, контролировавшее юго-западную часть Крыма, поделюсь интересными деталями о его экономике и культуре. Вы узнаете, как на мысе Тешкли-Бурун появились искусственные пещеры, оборонительные стены, базилики и цитадели. Услышите о княжеской династии Гаврас родом из Византии, узнаете, как крепость покорили османы и затем — как она опустела в 18 веке, когда её покинули последние караимы.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается вход на территорию Мангуп-Кале: 100 руб. — взрослые и 50 руб. — дети, а также проезд от Бахчисарая до села Залесное: 40
    — 60 руб.
  • Формат экскурсии — минипоход в горы, поэтому ваши обувь и одежда должны быть удобными — наденьте кроссовки (но не кеды. ). Также с собой желательно иметь теплую одежду, дождевик, ёмкость для воды или термос с горячим чаем и перекус.
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: на автостанции Бахчисарая
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Зовут меня Сергей, мне 39 лет. Я инструктор-проводник горного туризма. Живу в Крыму. Увлекаюсь не только туризмом, но и спелеологией, музыкой, фотосъёмкой. 20 лет своей жизни посвятил горным походам — сейчас это мой стиль жизни. Во время походов я многому научился: прежде всего, любить и беречь природу, ценить её хрупкую красоту. Всех желающих приглашаю в увлекательный мир природы и путешествий!
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2 настоящих отзыва от туристов

Т
9 июня 2021
Спасибо Надежде, напарнице Сергея за очень интересную экскурсию. Маршрут подъёма учитывал возраст и возможности нашей маленькой группы. Спасибо за огромный объем интересных сведений переданных нам Надеждой, который содержал не только информацию о самом поселении Мангуп Кале и его истории, но и о разных травах, интересующих меня, и нынешних обитателях этой горы, отшельнике.
С
25 мар 2020
Мы с семьёй я, супруга и две дочери посетили пещерный город Качи-Кальон. Путешествие очень понравилось это один из оступных и удивительных пещерных городов Крыма. Благодаря гиду Сергею наша экскурсия прошла интересно и познавательно. Гид очень много и увлеченно рассказывал не только о пещерном городе и бисером храме, но и о других удивительных местах Крыма. Сергей очаровал наших девочек своими повествованиями об истории, природе, растениях Крымского полуострова. Благодаря нашему гиду мы узнали много нового и неизведанного для себя.

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