1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Прогулка 👣 по Сфинксам: Бахчисарай с высоты

Наш путь лежит за пределы Бахчисарая, к Сфинксам долины реки Чурук-су — мягким меловым возвышенностям, которым время и ветер придали причудливые и фантастические формы. Мы исследуем мистические природные феномены, поговорим об их свойствах. И, конечно, рассмотрим историческую часть Бахчисарая с высоты 150 метров над уровнем моря: как на ладони, перед вами раскинется колоритный Бахчисарай с его шедеврами крымскотатарской архитектуры, минаретами мечетей и узкими средневековыми улочками.

Легенды и предания Тавриды

Прогуливаясь между меловых скал на фоне колоритных панорам Бахчисарая, вы услышите историю 📖 создания города и его главных символов: я расскажу о Ханском дворце и Успенском монастыре, пещерной крепости Чуфут-Кале и древних дюрбе (мавзолеях) Эски-юрта. Мы поговорим о древностях аутентичного квартала Салачик, особенностях крымскотатарских построек и устройстве бахчисарайских фонтанов чемше. А на тропах реликтовой можжевеловой рощи я расскажу о традициях и быте крымских татар и покажу вам отличные ракурсы для фотографий.

Организационные детали