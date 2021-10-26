Что вас ожидает

Город с высот, легендарные святыни и история в камне

Открывает наш насыщенный маршрут смотровая площадка с лучшим видом на Ханский дворец. Чтобы не понижать градус эмоций, отправляемся через заповедник на восточное плато, откуда будем впечатляться вершиной Ай-Петри. Здесь же приютилось небольшое поле с горной лавандой – её не высаживали специально, оттого она имеет восхитительно яркий аромат. Далее едем на самую высокую в окрестностях смотровую, чтобы увидеть пещерный город Тепе-Кермен в форме вулкана. И последние в очереди достопримечательностей – Свято-Успенский мужской монастырь и Ханский дворец.

Нескучно о Бахчисарае

Даты, имена, факты из учебника – это не про меня. В поездке у нас будут беседы, стихийные рассказы о местности, крае, ярких локациях и действительно живой разговор. Всё это с гораздо большей вероятностью останется в памяти, нежели из раза в раз повторяющийся монолог гида. Буду рад вашей активности – вопросам и мнениям.

Организационные детали