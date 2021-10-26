Весь Бахчисарай за сегодня!

Средневековый Чуфут-Кале, монастырь в скале, головокружительные смотровые — путешествие на джипе

4.9
26 отзывов
Проехаться по впечатляющим местам старца Бахчисарая с чувством и душой — вот наш главный план на день.

Вы посмотрите на город с разных видовых точек, полюбуетесь вершиной Ай-Петри с выгодного ракурса и побываете у всех доминант бывшей столицы Крымского ханства.

А ещё — вдохнёте аромат горной лаванды и привезёте из этой поездки самые живописные фотографии.
Весь Бахчисарай за сегодня!
Весь Бахчисарай за сегодня!
Весь Бахчисарай за сегодня!
Весь Бахчисарай за сегодня!
Весь Бахчисарай за сегодня!
Весь Бахчисарай за сегодня!

Что вас ожидает

Город с высот, легендарные святыни и история в камне

Открывает наш насыщенный маршрут смотровая площадка с лучшим видом на Ханский дворец. Чтобы не понижать градус эмоций, отправляемся через заповедник на восточное плато, откуда будем впечатляться вершиной Ай-Петри. Здесь же приютилось небольшое поле с горной лавандой – её не высаживали специально, оттого она имеет восхитительно яркий аромат. Далее едем на самую высокую в окрестностях смотровую, чтобы увидеть пещерный город Тепе-Кермен в форме вулкана. И последние в очереди достопримечательностей – Свято-Успенский мужской монастырь и Ханский дворец.

Нескучно о Бахчисарае

Даты, имена, факты из учебника – это не про меня. В поездке у нас будут беседы, стихийные рассказы о местности, крае, ярких локациях и действительно живой разговор. Всё это с гораздо большей вероятностью останется в памяти, нежели из раза в раз повторяющийся монолог гида. Буду рад вашей активности – вопросам и мнениям.

Организационные детали

  • Входные билеты в Чуфут-Кале – 200 рублей/взрослые, до 16 лет бесплатно
  • Еда, напитки, дополнительные развлечения оплачиваются отдельно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Эдем
Эдем
Здравствуйте, я Эдем. Занимаюсь проведением красивых и насыщенных экскурсий уже более 6 лет и знаю каждый пень в заповеднике. Расскажу только интересные истории и провезу вас по незабываемому маршруту!
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26 реальных отзывов от туристов

К
26 окт 2021
Все прошло очень интересно и захватывающе! Всем рекомендую
Н
25 окт 2021
Очень комфортно. С гидом вы посмотрите все, что не увидите на пешей экскурсии. Всем рекомендую.
Л
24 окт 2021
Всё понравилось, гид отличный👌👍
О
3 окт 2021
Эдем очень хороший экскурсовод, вежливый, много знает, отличный водитель! Всем рекомендую. Очень интересная была экскурсия. Спасибо, Эдем!
Наталья
30 сен 2021
Были на экскурсии-джип-туре в Бахчисарае. Эдем- отличный гид. Встретил нас, сначала вкратце познакомил с предстоящим маршрутом. Ответил на наши вопросы, дал дельные подсказки и в путь. Шикарные места, интересные факты и истории. Эдем идеально проложил маршрут, мы очень много увидели и практически не устали. В конце тура он подсказал нам вкусное и недорогое кафе с национальной кухней. Идеально проведённый день. Эдем-спасибо огромное.
Наталия
26 сен 2021
Шикарные места, куда мы вряд ли попали бы сами. Знания и советы Эдема нам очень помогли. Рекомендуем.
А
24 сен 2021
Отличная экскурсия и потрясающие места. Эдем очень радушный и приятный гид. Все рассказал, был очень внимательным, подкорректировать нам экскурсию т. к. у нас был маленький ребёнок. Ездили так же на джип тур в горы Димерджи. Этот в разы лучше и по видам и по содержанию. Кстати, Эдем очень хорошо фотографирует)) мы остались довольны
С
12 сен 2021
Эдем большой молодец!
М
10 сен 2021
Невероятные виды, бахчисарай о крылся по новому!
Дмитрий
8 сен 2021
Все понравилось, Эдем молодец, знает историю Бахчисарая хорошо. Дорога немного трясучая, но тем веселее, с ребенком 5 лет справились с тряской (на руках у папы) 💪😎👍
Посетили каче-кальон, места очень красивые живописные и захватывающие, а если ещё и гид толковый то и интересные. В общем экскурсия понравилась, советую!!
Д
7 сен 2021
Все очень понравилось. Ребята - молодцы. Без профи гидов с вездеходами на этом маршруте делать вообще нечего. Всем рекомендую!
С
21 авг 2021
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Эдему за классно проведенное время. Посетили завораживающие красоты и окрестности города Бахчисарай и пещерного города Чуфут-Кале, на смотровых площадках насладились видами горных пейзажей, "окунулись" в атмосферу древности. Эдем очень тактичный, культурный и вежливый человек, располагающий к себе. Все расскажет, объяснит, заберет и доставит туда, где и куда удобно. Экскурсия очень понравилась, всем рекомендуем!
Н
21 авг 2021
Замечательная экскурсия! Экскурсия проходит по удивительным, безумно красивым местам. Рассказ гида захватывает с самого начала, узнала много нового для себя. Получила массу положительных эмоций. Очень и очень рекомендую.
Гиду отдельное спасибо за удивительна день!
Л
19 авг 2021
Всем доброго времени суток. Отдыхаем в Крыму, в Евпатории. Решили самостоятельно посетить Бахчисарай, покопались в интернете, поняли, что за один день и пешочком это не получится. И снова интернет в помощь, зашла на сайт и выбрала индивидуальный тур на джипах "Весь Бахчисарай за сегодня" и нисколечко не пожалела. Всё было супер, от встречи на вокзале (с Евпатории добирались на электричке), до поездки по смотровым площадкам крымских гор на которых открываются потрясающие виды, что приходят на ум слова поэта - "Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал". Огромное спасибо молодому человеку -Эдему, который позволил провести день насыщенный яркими впечатлениями от великолепных видов, а так же посетить средневековый город в горах Чуфут Кале, посетить действующий мужской монастырь, расположенный в скале. Огромное количество фото не передают эмоций полученных на экскурсии. РЕКОМЕНДУЮ.
P.S. Заказ делала поздно вечером, электричка была в 7 утра, но всё получилось оч. оперативно.
М
18 авг 2021
Спасибо за экскурсию. Обоятельный и внимательный экскурсовод. Рекомендую. Приедем еще раз.
Ещё 11 отзывов

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