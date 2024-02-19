Треккинг по Большой Байкальской тропе

Представьте себе мир, где нет шума цивилизации, только вы, бескрайние воды Байкала и величественные горы.



Ваш путь лежит по Большой Байкальской тропе, где каждый шаг открывает новые горизонты и дарит ощущение единения с природой.



Вас ждет треккинг по экологически чистым местам, где можно попробовать воду прямо из Байкала, насладиться чистым воздухом соснового леса и, если повезет, увидеть редкую Байкальскую нерпу. По пути вас ожидает пикник на берегу с чаем, сваренным на огне. Помните, что здесь нет кафе и благ цивилизации, только вы и природа. Не забудьте взять с собой теплую одежду и солнцезащитный крем, а также удобную обувь для треккинга. Присоединяйтесь к нам в этом приключении и зарядитесь энергией могучего Байкала