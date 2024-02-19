Треккинг по Большой Байкальской тропе: прикоснитесь к первозданной природе, насладитесь тишиной и чистотой озера
Представьте себе мир, где нет шума цивилизации, только вы, бескрайние воды Байкала и величественные горы.
Ваш путь лежит по Большой Байкальской тропе, где каждый шаг открывает новые горизонты и дарит ощущение единения с природой.
Вас ждет треккинг по экологически чистым местам, где можно попробовать воду прямо из Байкала, насладиться чистым воздухом соснового леса и, если повезет, увидеть редкую Байкальскую нерпу. По пути вас ожидает пикник на берегу с чаем, сваренным на огне. Помните, что здесь нет кафе и благ цивилизации, только вы и природа. Не забудьте взять с собой теплую одежду и солнцезащитный крем, а также удобную обувь для треккинга. Присоединяйтесь к нам в этом приключении и зарядитесь энергией могучего Байкала
Ваш путь лежит по Большой Байкальской тропе, где каждый шаг открывает новые горизонты и дарит ощущение единения с природой.
Вас ждет треккинг по экологически чистым местам, где можно попробовать воду прямо из Байкала, насладиться чистым воздухом соснового леса и, если повезет, увидеть редкую Байкальскую нерпу. По пути вас ожидает пикник на берегу с чаем, сваренным на огне. Помните, что здесь нет кафе и благ цивилизации, только вы и природа. Не забудьте взять с собой теплую одежду и солнцезащитный крем, а также удобную обувь для треккинга. Присоединяйтесь к нам в этом приключении и зарядитесь энергией могучего Байкала
Ближайшие даты:
19
фев
фев
20
фев
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27
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даты
даты
Что вас ожидает:
- П. Листвянка
- Большая Байкальская Тропа
- Байкал
Описание
Вдали от шумных посёлков, в окружении красивой байкальской природы, попробуете на вкус чистой байкальской воды, а может даже искупаетесь в Байкале, послушаете как кричат чайки, кружась над скалами и подышите вкусным воздухом соснового леса. Важная информация:• На протяжение маршрута нет кафе, это место без каких либо благ цивилизации, только Байкал, красивая природа и хорошо проделанная тропа.
- На Байкале очень активное солнце и бывает холодный ветер (берите с собой теплую флисовку или легкую куртку, крем солнцезащитный, удобную треккинговую обувь).
- Дополнительно оплачивается: проезд на катере по Байкалу из Листвянки в д. Большие Коты — 750 руб/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Место встречи вашего проживания в Иркутске
- Трансфер на минивен до 7 человек
- Гид-проводник
- Чай и лёгкий перекус(печенье, бутерброды)
- Что не входит
- Проезд на катере по Байкалу из п. Листвянки в д. Большие Коты — 750 руб/чел
- Место начала и завершения?
- Иркутск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- На протяжение маршрута нет кафе, это место без каких либо благ цивилизации, только Байкал, красивая природа и хорошо проделанная тропа.
- На Байкале очень активное солнце и бывает холодный ветер (берите с собой теплую флисовку или легкую куртку, крем солнцезащитный, удобную треккинговую обувь).
- Дополнительно оплачивается: проезд на катере по Байкалу из Листвянки в д. Большие Коты — 750 руб/чел
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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