Посещение завода шампанских вин «Золотая Балка» (1. 5 часа) и дегустация игристых вин в месте их производства. Посещение парка и винных подвалов пройдёт с экскурсионным обслуживанием. «Золотая Балка» раскроет даже секреты создания авторского вина.
Следом вы отправитесь в Инкерман — не менее интересный, но совсем не похожий на «Золотую балку». Здесь вы заглянете в Свято-Климентовский пещерный монастырь с необычной историей 📖, прогуляетесь 👣 у средневековой византийской крепости Каламита (1 час), а затем попробуете Инкерман на вкус, продегустировав лучшие марочные вина местного производства (1. 5 часа).
По желанию, вы сможете совершить захватывающую прогулку 👣 на квадроциклах около виноградников в Балаклавской долине.
Организационные детали:
Температура на заводе 12-15°C, возьмите с собой тёплые вещи;
Поддержка 24/7. Наши менеджеры на связи 24 часа в сутки, 365 дней в году;
Официальное оформление. Договоры, чеки, что дает Вам защиту в случае форс-мажорных обстоятельств;
Полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия;
По желанию оформим страховой полис на время всего пребывания в туре
аттестованный гид;
Пенсионерам, людям предпенсионного возраста скидки (право на льготы у этих граждан будут возникать за пять лет до появления указанных оснований для назначения пенсии, при предъявлении любого документа, подтверждающее это).
Что входит
Транспортное обслуживание (мы заберем Вас из любого удобного места)
Аттестованный гид
Полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия.
Что не входит
Входные билеты (доп. оплата: посещение завода шампанских вин «Золотая Балка» и дегустация — 800 руб. /чел., Посещение Инкерманского винного завода — 350 руб. /чел, Экскурсия по винным подвалам + дегустация — 750 руб. /чел., Аренда квадроцикла — 1500 руб. за 1 час, Обед по желанию.
Начало и место завершения
🚩 В любом месте удобном для туристов
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.