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Активный турист

Марина К.
Марина К. – Гид из Балаклавы
Крым — это край степей, гор ⛰️, лесов, а также солёных и пресных источников, поэтому мест для активного отдыха здесь более чем предостаточно! Но как совместить активный отдых с познавательной экскурсией? Об этом и пойдёт речь в нашем туре.

Давайте поближе познакомимся с ним.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 300 ₽ за человека

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Активный турист
Активный турист

Что вы увидите

  • Завод шампанских вин «Золотая Балка»
  • Свято-Климентовский пещерный монастырь
  • Средневековая византийская крепость Каламита
  • Дегустация
Попробуй Крым на вкус
Посещение завода шампанских вин «Золотая Балка» (1. 5 часа) и дегустация игристых вин в месте их производства. Посещение парка и винных подвалов пройдёт с экскурсионным обслуживанием. «Золотая Балка» раскроет даже секреты создания авторского вина.
Следом вы отправитесь в Инкерман — не менее интересный, но совсем не похожий на «Золотую балку». Здесь вы заглянете в Свято-Климентовский пещерный монастырь с необычной историей 📖, прогуляетесь 👣 у средневековой византийской крепости Каламита (1 час), а затем попробуете Инкерман на вкус, продегустировав лучшие марочные вина местного производства (1. 5 часа).
По желанию, вы сможете совершить захватывающую прогулку 👣 на квадроциклах около виноградников в Балаклавской долине.

Организационные детали:

  • Температура на заводе 12-15°C, возьмите с собой тёплые вещи;
  • Поддержка 24/7. Наши менеджеры на связи 24 часа в сутки, 365 дней в году;
  • Официальное оформление. Договоры, чеки, что дает Вам защиту в случае форс-мажорных обстоятельств;
  • Полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия;
  • По желанию оформим страховой полис на время всего пребывания в туре
  • аттестованный гид;
  • Пенсионерам, людям предпенсионного возраста скидки (право на льготы у этих граждан будут возникать за пять лет до появления указанных оснований для назначения пенсии, при предъявлении любого документа, подтверждающее это).
Что входит
  • Транспортное обслуживание (мы заберем Вас из любого удобного места)
  • Аттестованный гид
  • Полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия.
Что не входит
  • Входные билеты (доп. оплата: посещение завода шампанских вин «Золотая Балка» и дегустация — 800 руб. /чел., Посещение Инкерманского винного завода — 350 руб. /чел, Экскурсия по винным подвалам + дегустация — 750 руб. /чел., Аренда квадроцикла — 1500 руб. за 1 час, Обед по желанию.
Начало и место завершения
🚩 В любом месте удобном для туристов
Активный турист
Активный турист
Активный турист
Активный турист

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Марина К.
Марина К.
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Марина К. проводит ещё 2 экскурсии

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