Тип отдыха: проживание в гостинице, прогулки налегке.

Новогодние каникулы в Крыму – лучшее, что может случиться с вами этой зимой! Многие думают, что на полуостров разумнее приезжать знойным летом, но это не так – крымские просторы поражают красотой круглогодично. Крым без рюкзаков – это мистический город 🏙️ Херсонес, хмуро взирающий на прохладные волны Севастопольской бухты, заснеженные башни крепости Инкерман, походы налегке по уникальным хребтам, откуда отлично видны уснувшие до поры лагуны.