Нитка маршрута: г. Симферополь пещерный монастырь Инкерман
крепость Каламита Ханский дворец
скальный Свято-Успенский монастырь
пещерный город Чуфут-Кале Балаклава и вечнозеленое урочище Инжир Пещерные города Эски-Кермен и Мангуп-кале Хребет Каланых-Кая (Крыло Дракона)
Храм Солнца Мыс Фиолент (пешая прогулка по бухтам) город Херсонес г. Симферополь.
Тип отдыха: проживание в гостинице, прогулки налегке.
Новогодние каникулы в Крыму – лучшее, что может случиться с вами этой зимой! Многие думают, что на полуостров разумнее приезжать знойным летом, но это не так – крымские просторы поражают красотой круглогодично. Крым без рюкзаков – это мистический город 🏙️ Херсонес, хмуро взирающий на прохладные волны Севастопольской бухты, заснеженные башни крепости Инкерман, походы налегке по уникальным хребтам, откуда отлично видны уснувшие до поры лагуны.
Что входит
Транспортные переезды по маршруту на микроавтобусе.
Проживание в г. Балаклава: двух-, трехместные номера "Стандарт". В каждом номере удобства (душ, туалет), телевизор, Wi-Fi.
Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!), обед – сухой паёк днем в горах (день 2-7).
Входные билеты в экскурсионные центры и на экологические тропы.
Услуги инструктора-проводника
Групповая аптечка.
Что не входит
Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Симферополь).
Питание: ужин. Стоимость ужина в кафе: 250-350 руб.
Страховка (не обязательно)
Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы - 12600 руб. за весь период отдыха.
Начало и место завершения
🚩 г. Симферополь (аэропорт, железнодорожный вокзал)
Выберите дату для поездки
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 14 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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