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Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь

Восход
Восход – Гид из Балаклавы
Новогодние каникулы в Крыму.

Балаклава и Севастополь
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 168 часов
  • 👫 Группа не более 14 человек

  • 27 700 ₽ за человека

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Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь

Что вы увидите

  • Нитка маршрута: г. Симферополь пещерный монастырь Инкерман
  • крепость Каламита Ханский дворец
  • скальный Свято-Успенский монастырь
  • пещерный город Чуфут-Кале Балаклава и вечнозеленое урочище Инжир Пещерные города Эски-Кермен и Мангуп-кале Хребет Каланых-Кая (Крыло Дракона)
  • Храм Солнца Мыс Фиолент (пешая прогулка по бухтам) город Херсонес г. Симферополь.
Тип отдыха: проживание в гостинице, прогулки налегке.
Новогодние каникулы в Крыму – лучшее, что может случиться с вами этой зимой! Многие думают, что на полуостров разумнее приезжать знойным летом, но это не так – крымские просторы поражают красотой круглогодично. Крым без рюкзаков – это мистический город 🏙️ Херсонес, хмуро взирающий на прохладные волны Севастопольской бухты, заснеженные башни крепости Инкерман, походы налегке по уникальным хребтам, откуда отлично видны уснувшие до поры лагуны.
Что входит
  • Транспортные переезды по маршруту на микроавтобусе.
  • Проживание в г. Балаклава: двух-, трехместные номера "Стандарт". В каждом номере удобства (душ, туалет), телевизор, Wi-Fi.
  • Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!), обед – сухой паёк днем в горах (день 2-7).
  • Входные билеты в экскурсионные центры и на экологические тропы.
  • Услуги инструктора-проводника
  • Групповая аптечка.
Что не входит
  • Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Симферополь).
  • Питание: ужин. Стоимость ужина в кафе: 250-350 руб.
  • Страховка (не обязательно)
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы - 12600 руб. за весь период отдыха.
Начало и место завершения
🚩 г. Симферополь (аэропорт, железнодорожный вокзал)
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь

Выберите дату для поездки

  • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 14 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Восход
Восход
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