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Познавательный турист

Марина К.
Марина К. – Гид из Балаклавы
Мы покажем вам все достопримечательности 🏛️ Фиолента, скалы Орест и Пилад, мыс Лермонтова, грот Дианы и Свято-Георгиевский монастырь.

Приятным бонусом станет отдых на сказочном пляже «Баунти» с изумрудной водой.
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Познавательный турист
Познавательный турист

Что вы увидите

  • Мыс Фиолент
Сказочный Мыс Фиолент
Находится мыс в 10 км от Балаклавы в сторону Севастополя. Мыс Фиолент образовался около 160 миллионов лет назад, после мощнейшего извержения вулкана, застывшие потоки лавы можно наблюдать и по сей день. Их причудливые формы делают пейзаж местности поистине уникальным природным творением. Огромное количество пещер и гротов, чистейшая вода, свежий морской воздух делают его бесспорно уникальным местом на планете.

Организационные детали:

  • Возьмите с собой пляжные принадлежности;
  • Поддержка 24/7. Наши менеджеры на связи 24 часа в сутки, 365 дней в году;
  • Официальное оформление. Договоры, чеки, что дает Вам защиту в случае форс-мажорных обстоятельств;
  • Полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия;
  • По желанию оформим страховой полис на время всего пребывания в туре
  • аттестованный гид;
  • Пенсионерам, людям предпенсионного возраста скидки (право на льготы у этих граждан будут возникать за пять лет до появления указанных оснований для назначения пенсии, при предъявлении любого документа, подтверждающее это).
Что входит
  • Транспортное обслуживание (мы заберем Вас из любого удобного места)
  • Аттестованный гид
  • Полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия.
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 В любом месте удобном для туристов
Познавательный турист
Познавательный турист
Познавательный турист
Познавательный турист

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Марина К.
Марина К.
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Марина К. проводит ещё 2 экскурсии

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