Куршская коса - это уникальный природный заповедник с захватывающими видами на дюны и море. Здесь можно посетить Танцующий лес и орнитологическую станцию «Фрингилла». В Зеленоградске вас ждут прогулки по Курортному проспекту и знакомство с местными котиками. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и позволит насладиться красотой Балтийского побережья

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Балтийске

Алексей Ваш гид в Балтийске

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Вы увидите главные достопримечательности жемчужины региона — Куршской косы, а также прогуляетесь по уютному курортному Зеленоградску.

Авандюна и Балтийское море. Вы узнаете, как формировался защитный вал косы, полюбуетесь морскими просторами с высоты и прогуляетесь по белоснежному пляжу.

Орнитологическая станция «Фрингилла» — старейшая в Европе лаборатория под открытым небом. Здесь вы узнаете, как учёные бережно кольцуют пернатых путешественников, а затем отпускают их в небо с крошечными «паспортами» на лапках.

Танцующий лес. Самое загадочное место косы с причудливо изогнутыми деревьями. Услышите разные версии их происхождения и насладитесь хвойным ароматом.

Высота Эфа. Отсюда открываются панорамы на дюны, Балтийское море и Куршский залив. Увидите посёлок Морской и узнаете, как остановили наступление песков.

Озеро Лебедь. Со смотровой площадки вам откроются захватывающие виды на дюну Красную, залив, море и озеро. Спуститесь к дикому пляжу у литовской границы, где, если повезёт, услышите «поющие пески» и найдёте янтарь.

Зеленоградск. Прогулка по Курортному проспекту и променаду вдоль моря. Вы познакомитесь с местными котиками и узнаете, кто такой Котошеф.

Организационные детали

Предупредите заранее, если с вами будут дети (в этом случае я возьму с собой бустер)

Я готов скорректировать маршрут с учётом ваших пожеланий. Например, можем посетить замок Нессельбек, замок Шаакен и сыроварню с шоколадной фабрикой «Шаакен Дорф»

Дополнительно оплачивается

Экологический сбор при въезде на Куршскую косу: 400 ₽ с каждого человека и за гида; детям (школьникам) до 18 лет и пенсионерам по возрасту бесплатно

Орнитологическая станция (с 1 апреля по 25 октября): 400 ₽ со взрослого человека, студенты, курсанты 250 ₽, пенсионеры по возрасту — 200 ₽, школьники — 150 ₽, дошкольники — бесплатно

Дополнительные опции (по желанию)