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В декабре – туры в Барнауле

Найдено 3 тура в категории «В декабре» в Барнауле, цены от 135 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Большое путешествие по Алтаю: сакральные места, ледник и Чуйский тракт
На машине
9 дней
Большое путешествие по Алтаю: сакральные места, ледник и Чуйский тракт
Увидеть скифские захоронения, подняться к леднику и исследовать пещеры
Начало: Барнаул, 9:30; Горно-Алтайск, 12:30. Мы встретим в...
30 дек в 09:00
15 фев в 09:00
135 200 ₽ за человека
Большое горнолыжное путешествие: курорты "Белокуриха", "Манжерок", "Телецкий" и "Шерегеш"
На машине
10 дней
Большое горнолыжное путешествие: курорты "Белокуриха", "Манжерок", "Телецкий" и "Шерегеш"
Покорить склоны лучших курортов Сибири, увидеть Лебединое озеро и отдохнуть от суеты в горах
Начало: Барнаул, аэропорт, ж. - д. вокзал или ваша гостини...
30 дек в 08:00
19 фев в 08:00
147 600 ₽ за человека
Зимнее приключение на снегоходах и внедорожниках по топовым локациям
На машине
Джиппинг
На снегоходах
10 дней
Зимнее приключение на снегоходах и внедорожниках по топовым локациям
Отправиться в снегоходное сафари, увидеть озеро с сотнями лебедей и влюбиться в снежные вершины
Начало: Барнаул или Горно-Алтайск, встретим вас в аэропорт...
30 дек в 08:00
19 фев в 08:00
169 800 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «В декабре»

Самые популярные туры этой рубрики в Барнауле
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Большое путешествие по Алтаю: сакральные места, ледник и Чуйский тракт
  2. Большое горнолыжное путешествие: курорты "Белокуриха", "Манжерок", "Телецкий" и "Шерегеш"
  3. Зимнее приключение на снегоходах и внедорожниках по топовым локациям
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Гейзерное озеро
  3. Зубы дракона
  4. Остров Патмос
  5. Телецкое озеро
  6. Чемальская ГЭС
  7. Петроглифы
Сколько стоит тур в Барнауле в июне 2025
Сейчас в Барнауле в категории "В декабре" можно забронировать 3 тура от 135 200 до 169 800.
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