Большое путешествие по Алтаю: сакральные места, ледник и Чуйский тракт
Увидеть скифские захоронения, подняться к леднику и исследовать пещеры
Начало: Барнаул, 9:30; Горно-Алтайск, 12:30. Мы встретим в...
30 дек в 09:00
15 фев в 09:00
135 200 ₽ за человека
Большое горнолыжное путешествие: курорты "Белокуриха", "Манжерок", "Телецкий" и "Шерегеш"
Покорить склоны лучших курортов Сибири, увидеть Лебединое озеро и отдохнуть от суеты в горах
Начало: Барнаул, аэропорт, ж. - д. вокзал или ваша гостини...
30 дек в 08:00
19 фев в 08:00
147 600 ₽ за человека
Зимнее приключение на снегоходах и внедорожниках по топовым локациям
Отправиться в снегоходное сафари, увидеть озеро с сотнями лебедей и влюбиться в снежные вершины
Начало: Барнаул или Горно-Алтайск, встретим вас в аэропорт...
30 дек в 08:00
19 фев в 08:00
169 800 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «В декабре»
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