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Начало: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине ...
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Снегоходный драйв: Мультинские озёра, гора Белуха и день в Уймонской долине
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78 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «В феврале»
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