7 дней
Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
Увидеть горные водоёмы и водопады, необычные оттенки почвы и изваяния и узнать в аиле о традициях
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
29 сен в 08:30
27 апр в 08:00
59 900₽ за человека
4 дня
Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр
Проехать по Чуйскому и Чемальскому трактам, пройтись по подвесным мостам и прокатиться на моторафте
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
26 сен в 08:30
24 апр в 08:00
33 900₽ за человека
7 дней
Алтайская кругосветка: уникальное путешествие на минивэне по кольцевому маршруту
Погрузитесь в мир алтайской природы с уникальным туром на минивэне. Вас ждут незабываемые впечатления и новые открытия
Начало: Барнаул, 08:00 или Горно-Алтайск, 12:00-13:00
27 апр в 08:00
4 мая в 08:00
68 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина11 августа 2024Очень рекомендуем данное путешествие: правильно организованная логистика маршрутов; профессиональное сопровождение гида; хорошее питание. Душевное отношение. Во время передвижения все время слушали аудиозаписи о посещаемых местах, легенды, песни про Алтай. Подобралась отличная команда! Фотографий и главное - впечатлений, море! Очень рекомендуем!!!
- ЕЕлена24 июля 2024Это было одно из лучших моих путешествий, а посетила мест по миру я достаточно! Группа набралась у нас небольшая, всего
- ВВиталий2 июля 2024Отличный тур для Души. Подходит всем!
- ВВалентин27 июня 2024Все было хорошо! Спасибо)
- ММаша26 июня 2024Были в туре с 02.06.2014 по 08.06.2024 с гидом Илья. Поездка прошла потрясающе, все очень понравилось. Маршрут тура выстроен очень грамотно
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «На 9 мая»
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Сейчас в Барнауле в категории "На 9 мая" можно забронировать 3 тура от 33 900 до 68 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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