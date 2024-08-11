На 9 мая – туры в Барнауле

Найдено 3 тура в категории «На 9 мая» в Барнауле, цены от 33 900 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
На автобусе
2 отзыва
7 дней
Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
Увидеть горные водоёмы и водопады, необычные оттенки почвы и изваяния и узнать в аиле о традициях
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
29 сен в 08:30
27 апр в 08:00
59 900 за человека
Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр
На автобусе
1 отзыв
4 дня
Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр
Проехать по Чуйскому и Чемальскому трактам, пройтись по подвесным мостам и прокатиться на моторафте
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
26 сен в 08:30
24 апр в 08:00
33 900 за человека
Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
На машине
На микроавтобусе
4 отзыва
7 дней
Алтайская кругосветка: уникальное путешествие на минивэне по кольцевому маршруту
Погрузитесь в мир алтайской природы с уникальным туром на минивэне. Вас ждут незабываемые впечатления и новые открытия
Начало: Барнаул, 08:00 или Горно-Алтайск, 12:00-13:00
27 апр в 08:00
4 мая в 08:00
68 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    11 августа 2024
    Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
    Очень рекомендуем данное путешествие: правильно организованная логистика маршрутов; профессиональное сопровождение гида; хорошее питание. Душевное отношение. Во время передвижения все время слушали аудиозаписи о посещаемых местах, легенды, песни про Алтай. Подобралась отличная команда! Фотографий и главное - впечатлений, море! Очень рекомендуем!!!
  • Е
    Елена
    24 июля 2024
    Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
    Это было одно из лучших моих путешествий, а посетила мест по миру я достаточно! Группа набралась у нас небольшая, всего
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    3 человека, что было несомненным плюсом лично для меня и моего супруга)) Трип забронировали заранее, Олег всегда был на связи, ответил на все интересующие вопросы, дал список вещей, которые необходимо взять с собой. Как и было обещано, путешествие не отменилось, несмотря на то, что до последнего дня нас с супругом всего было двое, хотя в последний вечер перед путешествием к нам присоединился ещё 1 участник)) Из небольшого недочёта из-за этого у нас сдвинулось время на более позднее, когда нас забирали из Горно-Алтайска, что было неудобно, так как у нас всё заранее было спланировано и договорённости были другие. Также в последний день перед трипом мы узнали, что с нами Олег ездить не будет… На этом недочёты все закончились!)) Нас всюду сопровождал Антон. ОГРОМНОЕ СПАСИБО Антону!!! 🙏🙏🙏 Очень доброжелательный добродушный человек! Очень клиентоориентирован, прислушивался ко всем просьбам, нигде не торопил, давал насладиться и слиться с природой!!! Чего только стоит, как мы добирались до горного водопада, перебираясь несколько раз вброд через реку! Вошли в раж в этот день просто все!!! Организовал дополнительно поездку на Мажойский каскад, ретранслятор, Чуйские меандры, забрались в пещеры, куда туристы и не ходят!!! По еде всё прекрасно, никогда не были голодными, всё вкусно! Машина удобная, всегда была в чистоте. Антону от всей души ВСЕХ БЛАГ И РЕАЛИЗАЦИЙ!!! 🙌🙌🙌 Места, которые посетили, просто ФАНТАСТИЧНЫ, ФЕЕРИЧНЫ И НЕВЕРОЯТНЫ!!! 🔥🔥🔥 АЛТАЙ - ЭТО КОСМОС И ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА И ВДОХА!!! 💞💞💞 Энергетика - просто улёт!!! 🚀🚀🚀 Все пережитые чувства и эмоции просто не передать!!! Они просто зашкаливают!!! Думаю, распаковываться всё это будет ещё долгое время. Фото классные, нереальные, как будто фотошоп или фильтры использовались… Подытоживая, могу сказать однозначно, если вы ещё сомневаетесь, отбросьте все сомнения и смело отправляйтесь в ПРИКЛЮЧЕНИЕ СВОЕЙ МЕЧТЫ! Лично я уже подумываю о том, чтобы повторить свой подвиг!))😉😊

    Это было одно из лучших моих путешествий, а посетила мест по миру я достаточно! Группа набраласьЭто было одно из лучших моих путешествий, а посетила мест по миру я достаточно! Группа набраласьЭто было одно из лучших моих путешествий, а посетила мест по миру я достаточно! Группа набраласьЭто было одно из лучших моих путешествий, а посетила мест по миру я достаточно! Группа набраласьЭто было одно из лучших моих путешествий, а посетила мест по миру я достаточно! Группа набраласьЭто было одно из лучших моих путешествий, а посетила мест по миру я достаточно! Группа набраласьЭто было одно из лучших моих путешествий, а посетила мест по миру я достаточно! Группа набраласьЭто было одно из лучших моих путешествий, а посетила мест по миру я достаточно! Группа набраласьЭто было одно из лучших моих путешествий, а посетила мест по миру я достаточно! Группа набраласьЭто было одно из лучших моих путешествий, а посетила мест по миру я достаточно! Группа набралась
  • В
    Виталий
    2 июля 2024
    Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
    Отличный тур для Души. Подходит всем!
    Отличный тур для Души
  • В
    Валентин
    27 июня 2024
    Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
    Все было хорошо! Спасибо)
  • М
    Маша
    26 июня 2024
    Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
    Были в туре с 02.06.2014 по 08.06.2024 с гидом Илья. Поездка прошла потрясающе, все очень понравилось. Маршрут тура выстроен очень грамотно
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    с постепенной нагрузкой от одного дня к другому, в конце тура дни на Телецком озере довольно спокойные, что дает отдохнуть от насыщенных на передвижения предыдущих дней. Останавливались на комфортных базах по маршруту следования, кормили очень сытно и вкусно. На локациях и по пути следования гид рассказывает и знакомит с историей и традициями Алтая. Поездка очень яркая и оставила лишь положительные эмоции. Смело рекомендую организатора, бронирование тура проходит быстро и легко, до тура организатор всегда был на связи и отвечал на возникающие вопросы, в ходе тура гид был внимателен к каждому участнику группы, все прошло по высшему уровню!

    Были в туре с 02.06.2014 по 08.06.2024 с гидом Илья. Поездка прошла потрясающе, все очень понравилосьБыли в туре с 02.06.2014 по 08.06.2024 с гидом Илья. Поездка прошла потрясающе, все очень понравилосьБыли в туре с 02.06.2014 по 08.06.2024 с гидом Илья. Поездка прошла потрясающе, все очень понравилосьБыли в туре с 02.06.2014 по 08.06.2024 с гидом Илья. Поездка прошла потрясающе, все очень понравилосьБыли в туре с 02.06.2014 по 08.06.2024 с гидом Илья. Поездка прошла потрясающе, все очень понравилосьБыли в туре с 02.06.2014 по 08.06.2024 с гидом Илья. Поездка прошла потрясающе, все очень понравилосьБыли в туре с 02.06.2014 по 08.06.2024 с гидом Илья. Поездка прошла потрясающе, все очень понравилосьБыли в туре с 02.06.2014 по 08.06.2024 с гидом Илья. Поездка прошла потрясающе, все очень понравилосьБыли в туре с 02.06.2014 по 08.06.2024 с гидом Илья. Поездка прошла потрясающе, все очень понравилосьБыли в туре с 02.06.2014 по 08.06.2024 с гидом Илья. Поездка прошла потрясающе, все очень понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «На 9 мая»

Самые популярные туры этой рубрики в Барнауле
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
  2. Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр
  3. Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Чуйский тракт
  2. Остров Патмос
  3. Чемал
  4. Телецкое озеро
  5. Гейзерное озеро
  6. Чемальская ГЭС
Сколько стоит тур в Барнауле в сентябре 2024
Сейчас в Барнауле в категории "На 9 мая" можно забронировать 3 тура от 33 900 до 68 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте тур в Барнауле на 2024 год на 9 мая, 7 ⭐ отзывов, цены от 33900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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