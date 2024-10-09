В мае – туры в Барнауле

Найдено 3 тура в категории «В мае» в Барнауле, цены от 33 900 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
На машине
На микроавтобусе
4 отзыва
7 дней
Алтайская кругосветка: уникальное путешествие на минивэне по кольцевому маршруту
Погрузитесь в мир алтайской природы с уникальным туром на минивэне. Вас ждут незабываемые впечатления и новые открытия
Начало: Барнаул, 08:00 или Горно-Алтайск, 12:00-13:00
27 апр в 08:00
4 мая в 08:00
68 000 за человека
Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
На автобусе
4 отзыва
7 дней
Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
Увидеть горные водоёмы и водопады, необычные оттенки почвы и изваяния и узнать в аиле о традициях
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
27 апр в 08:00
4 мая в 08:00
59 900 за человека
Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр
На автобусе
2 отзыва
4 дня
Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр
Проехать по Чуйскому и Чемальскому трактам, пройтись по подвесным мостам и прокатиться на моторафте
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
24 апр в 08:00
1 мая в 08:00
33 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Селиванова
    9 октября 2024
    Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
    Очень всё понравилось! Замечательный тур! Прекрасная программа! Великолепный гид Добромир и водитель Валерий Михайлович! Заводные, всё-знающие, энергичные. Гид замечательно готовит,
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    играет на гитаре, поёт. Он отлично знает своё дело! Слабых всегда готовы поддержать, прийти на помощь. Только благодаря замечательному гиду смогла преодолеть себя, свои страхи и смогла пройти по интереснейшим тропам и в полной мере насладиться красотами этого завораживающего, прекрасного, удивительного уголка нашей родины - Алтаем.

    Очень всё понравилось! Замечательный тур! Прекрасная программа! Великолепный гид Добромир и водитель Валерий Михайлович! Заводные, всё-знающиеОчень всё понравилось! Замечательный тур! Прекрасная программа! Великолепный гид Добромир и водитель Валерий Михайлович! Заводные, всё-знающиеОчень всё понравилось! Замечательный тур! Прекрасная программа! Великолепный гид Добромир и водитель Валерий Михайлович! Заводные, всё-знающиеОчень всё понравилось! Замечательный тур! Прекрасная программа! Великолепный гид Добромир и водитель Валерий Михайлович! Заводные, всё-знающиеОчень всё понравилось! Замечательный тур! Прекрасная программа! Великолепный гид Добромир и водитель Валерий Михайлович! Заводные, всё-знающиеОчень всё понравилось! Замечательный тур! Прекрасная программа! Великолепный гид Добромир и водитель Валерий Михайлович! Заводные, всё-знающиеОчень всё понравилось! Замечательный тур! Прекрасная программа! Великолепный гид Добромир и водитель Валерий Михайлович! Заводные, всё-знающие
  • Д
    Дарья
    25 сентября 2024
    Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
    Понравилась программа: очень динамичная, не сидели на месте, постоянно двигались по Алтаю, настоящее путешествие на разных видах транспорта! Мы просто
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    захлёбывались впечатлениями от красот Алтая, не уставая делать сотни фото и видео. Программа была очень насыщенная, но при этом в комфортом темпе. Нас размещали в домах с удобствами, где было чисто и тепло, и всегда в красивых локациях! Гидом был Илья Блужников. Супер человек, супер гид, проводник, рассказчик! Увлекал повествованиями про историю и обычаи Алтая, проявлял о нас заботу, устраивал уютные ночи у костра, готовил прекрасные вкуснейшие завтраки, обеды и ужины! Просто человек с золотыми руками! Благодаря Илье мы всегда были в безопасности, в тепле, накормлены, везде успевали, везде были первые и в прекрасном настроении. В конце нам всем просто не хотелось уезжать. Поездка останется в памяти навсегда, а яркие и положительные эмоции надолго. Для себя мы чётко решили, что в Алтай будем возвращаться снова и снова. И всё это благодаря этому туроператору и гиду Илье в частности.

    Понравилась программа: очень динамичная, не сидели на месте, постоянно двигались по Алтаю, настоящее путешествие на разныхПонравилась программа: очень динамичная, не сидели на месте, постоянно двигались по Алтаю, настоящее путешествие на разныхПонравилась программа: очень динамичная, не сидели на месте, постоянно двигались по Алтаю, настоящее путешествие на разныхПонравилась программа: очень динамичная, не сидели на месте, постоянно двигались по Алтаю, настоящее путешествие на разныхПонравилась программа: очень динамичная, не сидели на месте, постоянно двигались по Алтаю, настоящее путешествие на разныхПонравилась программа: очень динамичная, не сидели на месте, постоянно двигались по Алтаю, настоящее путешествие на разныхПонравилась программа: очень динамичная, не сидели на месте, постоянно двигались по Алтаю, настоящее путешествие на разныхПонравилась программа: очень динамичная, не сидели на месте, постоянно двигались по Алтаю, настоящее путешествие на разныхПонравилась программа: очень динамичная, не сидели на месте, постоянно двигались по Алтаю, настоящее путешествие на разныхПонравилась программа: очень динамичная, не сидели на месте, постоянно двигались по Алтаю, настоящее путешествие на разных
  • М
    Марина
    11 августа 2024
    Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
    Очень рекомендуем данное путешествие: правильно организованная логистика маршрутов; профессиональное сопровождение гида; хорошее питание. Душевное отношение. Во время передвижения все время слушали аудиозаписи о посещаемых местах, легенды, песни про Алтай. Подобралась отличная команда! Фотографий и главное - впечатлений, море! Очень рекомендуем!!!
  • И
    Инна
    9 августа 2024
    Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр
    Отличная команда организаторов, очень довольна поездкой (01.08.24-04.08.24), отдельное спасибо гиду Екатерине))
  • Е
    Елена
    24 июля 2024
    Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
    Это было одно из лучших моих путешествий, а посетила мест по миру я достаточно! Группа набралась у нас небольшая, всего
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    3 человека, что было несомненным плюсом лично для меня и моего супруга)) Трип забронировали заранее, Олег всегда был на связи, ответил на все интересующие вопросы, дал список вещей, которые необходимо взять с собой. Как и было обещано, путешествие не отменилось, несмотря на то, что до последнего дня нас с супругом всего было двое, хотя в последний вечер перед путешествием к нам присоединился ещё 1 участник)) Из небольшого недочёта из-за этого у нас сдвинулось время на более позднее, когда нас забирали из Горно-Алтайска, что было неудобно, так как у нас всё заранее было спланировано и договорённости были другие. Также в последний день перед трипом мы узнали, что с нами Олег ездить не будет… На этом недочёты все закончились!)) Нас всюду сопровождал Антон. ОГРОМНОЕ СПАСИБО Антону!!! 🙏🙏🙏 Очень доброжелательный добродушный человек! Очень клиентоориентирован, прислушивался ко всем просьбам, нигде не торопил, давал насладиться и слиться с природой!!! Чего только стоит, как мы добирались до горного водопада, перебираясь несколько раз вброд через реку! Вошли в раж в этот день просто все!!! Организовал дополнительно поездку на Мажойский каскад, ретранслятор, Чуйские меандры, забрались в пещеры, куда туристы и не ходят!!! По еде всё прекрасно, никогда не были голодными, всё вкусно! Машина удобная, всегда была в чистоте. Антону от всей души ВСЕХ БЛАГ И РЕАЛИЗАЦИЙ!!! 🙌🙌🙌 Места, которые посетили, просто ФАНТАСТИЧНЫ, ФЕЕРИЧНЫ И НЕВЕРОЯТНЫ!!! 🔥🔥🔥 АЛТАЙ - ЭТО КОСМОС И ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА И ВДОХА!!! 💞💞💞 Энергетика - просто улёт!!! 🚀🚀🚀 Все пережитые чувства и эмоции просто не передать!!! Они просто зашкаливают!!! Думаю, распаковываться всё это будет ещё долгое время. Фото классные, нереальные, как будто фотошоп или фильтры использовались… Подытоживая, могу сказать однозначно, если вы ещё сомневаетесь, отбросьте все сомнения и смело отправляйтесь в ПРИКЛЮЧЕНИЕ СВОЕЙ МЕЧТЫ! Лично я уже подумываю о том, чтобы повторить свой подвиг!))😉😊

    Это было одно из лучших моих путешествий, а посетила мест по миру я достаточно! Группа набраласьЭто было одно из лучших моих путешествий, а посетила мест по миру я достаточно! Группа набраласьЭто было одно из лучших моих путешествий, а посетила мест по миру я достаточно! Группа набраласьЭто было одно из лучших моих путешествий, а посетила мест по миру я достаточно! Группа набраласьЭто было одно из лучших моих путешествий, а посетила мест по миру я достаточно! Группа набраласьЭто было одно из лучших моих путешествий, а посетила мест по миру я достаточно! Группа набраласьЭто было одно из лучших моих путешествий, а посетила мест по миру я достаточно! Группа набраласьЭто было одно из лучших моих путешествий, а посетила мест по миру я достаточно! Группа набраласьЭто было одно из лучших моих путешествий, а посетила мест по миру я достаточно! Группа набраласьЭто было одно из лучших моих путешествий, а посетила мест по миру я достаточно! Группа набралась
  • В
    Виталий
    2 июля 2024
    Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
    Отличный тур для Души. Подходит всем!
    Отличный тур для Души
  • В
    Валентин
    27 июня 2024
    Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
    Все было хорошо! Спасибо)

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «В мае»

Самые популярные туры этой рубрики в Барнауле
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
  2. Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
  3. Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Чуйский тракт
  2. Гейзерное озеро
  3. Алтайский Марс
  4. Остров Патмос
Сколько стоит тур в Барнауле в октябре 2024
Сейчас в Барнауле в категории "В мае" можно забронировать 3 тура от 33 900 до 68 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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