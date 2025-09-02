Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Крутики» в Челябинске, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Тургояк - «младший брат» Байкала
На машине
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Тургояк - «младший брат» Байкала: индивидуальная экскурсия
Тургояк - озеро-легенда в котловине между хребтами Ильменский и Урал-тау. Погуляйте по живописным берегам и поднимитесь на смотровую площадку «Крутики»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
18 060 ₽ за всё до 6 чел.
Таганай в одно касание, или Путешествие на Чёрную скалу
На машине
8 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Таганай в одно касание: Путешествие на Чёрную скалу и визит в Златоуст
Откройте для себя красоту Южного Урала с экскурсией на Чёрную скалу и посещением Златоуста. Погрузитесь в мир природы и мастерства гравировки на стали
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
21 590 ₽ за всё до 6 чел.
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
На машине
11 часов
97 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
Отправьтесь в увлекательное путешествие к озеру Тургояк и заповеднику Таганай. Узнайте местные легенды, посетите остров Веры и насладитесь панорамными видами
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лена
    2 сентября 2025
    Тургояк - «младший брат» Байкала
    Огромное спасибо за интересную, познавательную экскурсию! Просто в восторге от неё! Всё очень понравилось! Особое спасибо экскурсоводу Наталье Павловне! Сразу видно влюбленного в свое дело человека и умеющего донести интересно до слушателей! Так что рекомендую всем эту экскурсию!
  • М
    Марина
    18 июня 2025
    Тургояк - «младший брат» Байкала
    Всей нашей команде очень понравилась экскурсия! Информативно, увлекательно, с любовью к родному краю, что особенно приятно. Хочется продолжить изучение Южного Урала с этим же экскурсоводом. Она замечательная!!
  • К
    Ксения
    16 апреля 2025
    Тургояк - «младший брат» Байкала
    Очень рекомендую! Людмила очень интересно рассказывала на протяжении всей поездки. По пути останавливались сделать фотографии. С любовью показывала здания и
    места с историей. Рассказывала про предприятия, заводы, что добывают, что производят. Очень занимательно! Отвечала на все вопросы, показывала образцы горных пород, самоцветов, металлов и руд. Когда доехали до озеро Тургояк - просто дух захватывает! Волшебное место, потрясные пейзажи! Хочется вернуться! Приезжайте в Челябинск: край заводов и живописной природы!

  • Т
    Татьяна
    3 декабря 2024
    Тургояк - «младший брат» Байкала
    Прекрасные и экскурсовод и водитель! Чудесно спланирован маршрут, прибытие и доставка без опозданий! Уникальные и редкие факты о крае! Много наглядного материала!!! Очень все было замечательно!!! Благодарю!
  • К
    Константин
    14 сентября 2024
    Тургояк - «младший брат» Байкала
    Отличная экскурсия. Забрали прямо из отеля на автомобиле, погрузили багаж и отправились в Миасс. Удачно приехали к озеру, что почти
    никого не было, прогулялись хорошо от Крутиков до Тещиного языка, что-то даже нашли из минералов под ногами. Заехали также в музей Уралаз и Ильменский заповедник. Заехали в кофейню, где прикупили кофе себе. Наделали кучу фотографий. Пообедали и поехали в Челябинск, где нас довезли до вокзала. Спасибо нашему гиду Светлане Геннадьевне, за познавательную экскурсию. Узнали много нового. Также спасибо водителю Юрию Ивановичу, за комфортную поездку

  • Л
    Лариса
    14 августа 2024
    Тургояк - «младший брат» Байкала
    Заказывали экскурсию у Дарьи - «Тургояк - младший брат Байкала».
    ❤️Огромная ❤️БЛАГОДАРНОСТЬ Водителю Юрию Ивановичу и гиду Наталье Павловне!!!! Они НАСТОЯЩИЕ
    ВОЛШЕБНИКИ!!!! 👍👍👍👌👌👌👌🧚🏽‍♀️🧚🏽‍♀️🧚🏽‍♀️ ПРОСИМ ПООЩРИТЬ ИХ УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗАРПЛАТЫ, так как в следующий раз хотим именно с ними поехать на экскурсии!!!!
    Очень часто в отпуске заказываем экскурсии, но такая ИЗУМИТЕЛЬНАЯ ПОТРЯСАЮЩАЯ, просто ФЕЕРИЧНАЯ экскурсия получилась впервые!!!! 👌👌👌👌👍👍👍👍 И это благодаря СУПЕР ПРОФЕССИОНАЛАМ СВОЕГО ДЕЛА, водителю Юрию Ивановичу и гиду Наталье Павловне!!! ❤️❤️❤️
    ‼️❗️ ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ😇

  • Е
    Елена
    21 августа 2023
    Тургояк - «младший брат» Байкала
    Экскурсия состоялась 1 июля, в Челябинске были на соревнованиях и свободным был лишь один день.
    Это было очень увлекательно! Путешествовали с
    ребёнком 9 лет. Наш гид Светлана Геннадьевна с первых минут встречи начала рассказ и до конца поездки держала внимание и мое и ребёнка! Мы узнали исторические факты о Челябинске, Миассе, горах, озёрах и многом другом, с интересом слушали легенды. А по дороге назад гид играла с ребёнком, загадывали друг другу загадки:) Озеро Тургояк очень красивое, как с высоты смотровых площадок, так и с берега. Не забудьте с собой купальники, при хорошей погоде можно искупаться, хотя вода бодрящая даже в жаркую погоду.
    Удобный автомобиль и профессиональный водитель Виктор сделали нашу поездку ещё и комфортной!
    Прошло больше месяца, а сын до сих пор вспоминает само озеро и разные истории. За это отдельное спасибо гиду Светлане Геннадьевне! Очень рекомендуем ее, особенно если вы с детьми.

  • О
    Ольга
    18 августа 2023
    Тургояк - «младший брат» Байкала
    Здравствуйте, Женя. Экскурсия нам очень понравилась, очень интересно было слушать экскурсовода Светлану Григорьевну, узнали много нового о нашем крае, находились,
    накупались, налюбовались природой. Комфортабельный автомобиль, очень удобно, что забирают от дома и туда же привозят. Отдельное спасибо водителю Виктору за спокойное, уверенное вождение. Оценка «отлично»

  • И
    Иван
    15 августа 2023
    Тургояк - «младший брат» Байкала
    Большое спасибо Дарье за организацию прекрасной экскурсии на озеро Тургояк! Благодарность гиду Светлане Геннадьевне и водителю Виктору. Много интересного узнали
    о родных местах, увидели красивые места, сделали прекрасные фотографии на память! Организовано всё было четко и время пролетело быстро и насыщенно!

  • И
    Илья
    3 августа 2022
    Тургояк - «младший брат» Байкала
    Путешествовали с гидом Мариной. очень интересный собеседник, всю дорогу что-нибудь рассказывала про места, по которым проезжали, природу, людей. большое спасибо.
  • М
    Мария
    27 июля 2022
    Тургояк - «младший брат» Байкала
    Мы в совершенном восторге от экскурсовода Марины. Она очень интересно подаёт материал, отвечает на все вопросы. Мы выбирали наиболее лёгкие
    экскурсии, но она смогла замотивировать нас подняться на гору. Было трудно, но мы очень довольны и ничуть не жалеем, что не отказались. Чутко относится, даёт отдышаться и поддерживает. Очень интересно рассказывает и объясняет многое с научной точки зрения. Это тот экскурсовод, который был идеальным для нас. Великолепная прогулка, прекрасные виды. Огромное спасибо Марине!

