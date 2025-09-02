Индивидуальная
до 6 чел.
Тургояк - «младший брат» Байкала: индивидуальная экскурсия
Тургояк - озеро-легенда в котловине между хребтами Ильменский и Урал-тау. Погуляйте по живописным берегам и поднимитесь на смотровую площадку «Крутики»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
18 060 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Таганай в одно касание: Путешествие на Чёрную скалу и визит в Златоуст
Откройте для себя красоту Южного Урала с экскурсией на Чёрную скалу и посещением Златоуста. Погрузитесь в мир природы и мастерства гравировки на стали
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
21 590 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
Отправьтесь в увлекательное путешествие к озеру Тургояк и заповеднику Таганай. Узнайте местные легенды, посетите остров Веры и насладитесь панорамными видами
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛена2 сентября 2025Огромное спасибо за интересную, познавательную экскурсию! Просто в восторге от неё! Всё очень понравилось! Особое спасибо экскурсоводу Наталье Павловне! Сразу видно влюбленного в свое дело человека и умеющего донести интересно до слушателей! Так что рекомендую всем эту экскурсию!
- ММарина18 июня 2025Всей нашей команде очень понравилась экскурсия! Информативно, увлекательно, с любовью к родному краю, что особенно приятно. Хочется продолжить изучение Южного Урала с этим же экскурсоводом. Она замечательная!!
- ККсения16 апреля 2025Очень рекомендую! Людмила очень интересно рассказывала на протяжении всей поездки. По пути останавливались сделать фотографии. С любовью показывала здания и
- ТТатьяна3 декабря 2024Прекрасные и экскурсовод и водитель! Чудесно спланирован маршрут, прибытие и доставка без опозданий! Уникальные и редкие факты о крае! Много наглядного материала!!! Очень все было замечательно!!! Благодарю!
- ККонстантин14 сентября 2024Отличная экскурсия. Забрали прямо из отеля на автомобиле, погрузили багаж и отправились в Миасс. Удачно приехали к озеру, что почти
- ЛЛариса14 августа 2024Заказывали экскурсию у Дарьи - «Тургояк - младший брат Байкала».
❤️Огромная ❤️БЛАГОДАРНОСТЬ Водителю Юрию Ивановичу и гиду Наталье Павловне!!!! Они НАСТОЯЩИЕ
- ЕЕлена21 августа 2023Экскурсия состоялась 1 июля, в Челябинске были на соревнованиях и свободным был лишь один день.
Это было очень увлекательно! Путешествовали с
- ООльга18 августа 2023Здравствуйте, Женя. Экскурсия нам очень понравилась, очень интересно было слушать экскурсовода Светлану Григорьевну, узнали много нового о нашем крае, находились,
- ИИван15 августа 2023Большое спасибо Дарье за организацию прекрасной экскурсии на озеро Тургояк! Благодарность гиду Светлане Геннадьевне и водителю Виктору. Много интересного узнали
- ИИлья3 августа 2022Путешествовали с гидом Мариной. очень интересный собеседник, всю дорогу что-нибудь рассказывала про места, по которым проезжали, природу, людей. большое спасибо.
- ММария27 июля 2022Мы в совершенном восторге от экскурсовода Марины. Она очень интересно подаёт материал, отвечает на все вопросы. Мы выбирали наиболее лёгкие
