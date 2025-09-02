читать дальше

ребёнком 9 лет. Наш гид Светлана Геннадьевна с первых минут встречи начала рассказ и до конца поездки держала внимание и мое и ребёнка! Мы узнали исторические факты о Челябинске, Миассе, горах, озёрах и многом другом, с интересом слушали легенды. А по дороге назад гид играла с ребёнком, загадывали друг другу загадки:) Озеро Тургояк очень красивое, как с высоты смотровых площадок, так и с берега. Не забудьте с собой купальники, при хорошей погоде можно искупаться, хотя вода бодрящая даже в жаркую погоду.

Удобный автомобиль и профессиональный водитель Виктор сделали нашу поездку ещё и комфортной!

Прошло больше месяца, а сын до сих пор вспоминает само озеро и разные истории. За это отдельное спасибо гиду Светлане Геннадьевне! Очень рекомендуем ее, особенно если вы с детьми.