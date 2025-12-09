Индивидуальная
до 6 чел.
Таганай в одно касание: Путешествие на Чёрную скалу и визит в Златоуст
Откройте для себя красоту Южного Урала с экскурсией на Чёрную скалу и посещением Златоуста. Погрузитесь в мир природы и мастерства гравировки на стали
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
21 590 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Архитектура Челябинска
Исследуйте центр Челябинска, погружаясь в историю архитектуры. Узнайте, как изменялись стили и легенды города на прогулке с историком
Начало: На площади Революции
22 дек в 11:00
24 дек в 11:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
Отправьтесь в увлекательное путешествие к озеру Тургояк и заповеднику Таганай. Узнайте местные легенды, посетите остров Веры и насладитесь панорамными видами
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Этнотур к реке Увельке и селу Коелга
Путешествие к реке Увельке и селу Коелга обещает день, наполненный природой и культурой. Откройте для себя уникальные уральские традиции и легенды
Начало: На Алом поле
Расписание: в четверг, пятницу и субботу в 09:00
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
6800 ₽ за человека
