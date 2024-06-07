Представьте, как вы шагаете по мощёным улицам Дербента, вокруг вас разворачивается панорама веков.
С аудиогидом «Аудиопрогулка по Дербенту» вы окунётесь в удивительный мир истории этого древнего города.
Ваше путешествие начнётся с знакомства
С аудиогидом «Аудиопрогулка по Дербенту» вы окунётесь в удивительный мир истории этого древнего города.
Ваше путешествие начнётся с знакомства
5 причин купить этот аудиогид
- 🎧 Удобство аудиогида
- 🏛 Погружение в историю
- 📱 Доступность в любое время
- 🌍 Многоконфессиональность
- 🔍 Интересные факты и тайны
Что можно увидеть
- Крепость Нарын-Кала
- Джума-мечеть
- Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
- Землянка Петра I
- Ханские бани
- Дом декабриста Бестужева-Марлинского
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание аудиогида
Что вас ожидает
- Первым делом вы изучите дербентскую цитадель, сердце города, место, известное ещё во времена присутствия здесь Арабского халифата. Прогуливаясь по крепости Нарын-Кала, вы послушаете рассказы о ханских банях, их символическом и политическом значении. Кроме того, вам предстоит отправиться в гости к декабристу Бестужеву-Марлинскому и узнать, как ему жилось в ссылке.
- Далее в программе древняя Джума-мечеть и секреты клада, зарытого под одной из её колонн.
- Поскольку Дербент — город многоконфессиональный, вы также посетите его православную святыню — церковь Покрова Пресвятой Богородицы.
- А в завершение отыщете землянку Петра I и выясните, что делал император в Дербенте.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии.
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код.
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время.
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|590 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле крепости Нарын-Кала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Дербенте
Провёл экскурсии для 7492 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведет вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
7 июня 2024
Нужно добавить рассказов про крепость Нарын Кала. Внутри много интересного, я слышала от гидов, которые водили группы по крепости. А в путеводители ничего почти нет. Прямо капля, по сравнению с тем, что можно про крепость рассказать
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