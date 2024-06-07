Аудиопрогулка по Дербенту

Погрузитесь в историю Дербента с аудиогидом. Отправляйтесь в путешествие по времени, открывая секреты древних мест
Представьте, как вы шагаете по мощёным улицам Дербента, вокруг вас разворачивается панорама веков.

С аудиогидом «Аудиопрогулка по Дербенту» вы окунётесь в удивительный мир истории этого древнего города.

Ваше путешествие начнётся с знакомства
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с крепостью Нарын-Кала, где каждый камень хранит в себе частицу истории.

Вы узнаете о ханских банях, их уникальной роли в жизни города, а также совершите виртуальный визит к декабристу Бестужеву-Марлинскому. Затем ваш путь лежит к Джума-мечети, где под одной из колонн скрыт древний клад.

Посещение православной церкви Покрова Пресвятой Богородицы позволит вам ощутить многоконфессиональный дух города. И, наконец, вы отыщете землянку Петра I, раскрыв тайны его пребывания в Дербенте. Экскурсия с аудиогидом - это удобный способ познакомиться с городом.

Вы сможете отправиться в путешествие в любое удобное для вас время, а предварительное скачивание экскурсии обеспечит комфортное прохождение без необходимости подключения к интернету.

Всё, что вам нужно, - это смартфон, наушники и желание погрузиться в историю одного из самых древних городов России

4
1 отзыв

5 причин купить этот аудиогид

  1. 🎧 Удобство аудиогида
  2. 🏛 Погружение в историю
  3. 📱 Доступность в любое время
  4. 🌍 Многоконфессиональность
  5. 🔍 Интересные факты и тайны

Что можно увидеть

  • Крепость Нарын-Кала
  • Джума-мечеть
  • Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
  • Землянка Петра I
  • Ханские бани
  • Дом декабриста Бестужева-Марлинского
Аудиопрогулка по Дербенту
Аудиопрогулка по Дербенту
Аудиопрогулка по Дербенту
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание аудиогида

Что вас ожидает

  • Первым делом вы изучите дербентскую цитадель, сердце города, место, известное ещё во времена присутствия здесь Арабского халифата. Прогуливаясь по крепости Нарын-Кала, вы послушаете рассказы о ханских банях, их символическом и политическом значении. Кроме того, вам предстоит отправиться в гости к декабристу Бестужеву-Марлинскому и узнать, как ему жилось в ссылке.
  • Далее в программе древняя Джума-мечеть и секреты клада, зарытого под одной из её колонн.
  • Поскольку Дербент — город многоконфессиональный, вы также посетите его православную святыню — церковь Покрова Пресвятой Богородицы.
  • А в завершение отыщете землянку Петра I и выясните, что делал император в Дербенте.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии.
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код.
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время.
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
  • При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет590 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле крепости Нарын-Кала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
Ю
7 июня 2024
Нужно добавить рассказов про крепость Нарын Кала. Внутри много интересного, я слышала от гидов, которые водили группы по крепости. А в путеводители ничего почти нет. Прямо капля, по сравнению с тем, что можно про крепость рассказать

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