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с крепостью Нарын-Кала, где каждый камень хранит в себе частицу истории.



Вы узнаете о ханских банях, их уникальной роли в жизни города, а также совершите виртуальный визит к декабристу Бестужеву-Марлинскому. Затем ваш путь лежит к Джума-мечети, где под одной из колонн скрыт древний клад.



Посещение православной церкви Покрова Пресвятой Богородицы позволит вам ощутить многоконфессиональный дух города. И, наконец, вы отыщете землянку Петра I, раскрыв тайны его пребывания в Дербенте. Экскурсия с аудиогидом - это удобный способ познакомиться с городом.



Вы сможете отправиться в путешествие в любое удобное для вас время, а предварительное скачивание экскурсии обеспечит комфортное прохождение без необходимости подключения к интернету.



Всё, что вам нужно, - это смартфон, наушники и желание погрузиться в историю одного из самых древних городов России