Незабываемые места Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Мы уедем за пределы больших городов и отправимся в путешествие по удивительным местам Дагестана

5
8 отзывов
Мы уедем за пределы больших городов и отправимся в путешествие по удивительным местам Дагестана.

С нами вы побываете в самом глубоком каньоне Европы — Сулакском каньоне.

Его глубина достигает 1920 метров.

Также вы посетите бархан Сарыкум — вторую по высоту дюну в мире.

Откройте для себя Дагестан, насладитесь удивительными пейзажами.
Незабываемые места Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Незабываемые места Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Незабываемые места Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Незабываемые места Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Незабываемые места Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Незабываемые места Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Что вы увидите 🤩

  • Сулакский каньон
  • Виды на Чиркейское водохранилище
  • Виды на Миатлинскую ГЭС
  • Поселок Дубки
  • Сарыкум
Сулакский каньон
Река Сулак — жемчужина энергетики Северного Кавказа. На реке Сулак расположены основные ГЭС Дагестана. А каньон, образованный рекой, растянулся по территории Дагестана более, чем на 50 километров. Сулакский каньон — самый глубокий в мире, и эту красоту надо видеть своими глазами! Тут можно покататься на катерах или просто отдохнуть на смотровых площадках.
Бархан Сарыкум
Бархан Сарыкум — вторая по высоте пустыня в мире. Переводится название как «желтый песок». В этом вы убедитесь как только мы подъедем к бархану. В любое время года и времени здесь тепло. Специально для туристов тут проложили деревянные дорожки и мосты. Мы поднимемся на смотровую площадку и сделаем памятные кадры с верхней части бархана.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
7 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
  • стоянка на бархане
Что не входит
  • комплексный обед в форелевом хозяйстве или кафе местной кухни
  • личные расходы туриста
  • входные билеты на «Сарыкум» (150 руб/чел)
  • прогулка на катере по каньону
Место начала и завершения
по договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Ежедневно

Амрах Г.
Амрах Г.
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