Сулакский каньон

Река Сулак — жемчужина энергетики Северного Кавказа. На реке Сулак расположены основные ГЭС Дагестана. А каньон, образованный рекой, растянулся по территории Дагестана более, чем на 50 километров. Сулакский каньон — самый глубокий в мире, и эту красоту надо видеть своими глазами! Тут можно покататься на катерах или просто отдохнуть на смотровых площадках.

Бархан Сарыкум

Бархан Сарыкум — вторая по высоте пустыня в мире. Переводится название как «желтый песок». В этом вы убедитесь как только мы подъедем к бархану. В любое время года и времени здесь тепло. Специально для туристов тут проложили деревянные дорожки и мосты. Мы поднимемся на смотровую площадку и сделаем памятные кадры с верхней части бархана.